El Barça arrolla a un Betis ‘peleón’ y consolida su liderato en LaLiga

El Betis recibió al Barça en La Cartuja con la misión de seguir adelante en la Liga, tras un tramo de temporada que les ha dado confianza y un golpe de moral tras el triunfo ante el Atlético y un derbi contundente ante el Sevilla. Pero la sombra de un historial complicado en casa frente a los culés, vigente desde 2008, pesaba sobre los verdiblancos.

Desde el pitido inicial, el Betis salió con ambición y adelantó líneas. Abde protagonizó una acción de vértigo que terminó en gol tras un rechace que dejó a Antony en buena posición para rematar, inaugurando el marcador temprano. Sin embargo, la alegría verdiblanca duró poco: el Barça respondió tres minutos después con Ferran Torres inspirado, que firmó un doblete tras rematar un centro de Koundé y colocar una volea ajustada. Enseguida, Bardhji perforó la portería de fuera de área para lograr el 3-1 y romper el guion.

El conjunto azulgrana mostró fortaleza, manejando el ritmo del encuentro y saliendo con facilidad de la presión del rival. Pedri dejó al líder un tanto afilado con un zurdazo desde la frontal que acabó desviado por defensa y descolocó a la zaga local. El Betis intentó reaccionar antes del descanso, pero sus llegadas se diluyeron en remates que no encontraron puerta.

La segunda mitad confirmó la superioridad visitante. El Barça controló la situación y amplió la distancia gracias a un tanto de Lamine Yamal desde el punto de penalti, señalado por una jugada discutida que dejó el 4-1 en el marcador antes del minuto 60. El partido se convirtió en una persecución del Betis para evitar una goleada mayor, mientras el Barça, cómodo, se acercaba a la segunda mitad con control.

A la ofensiva de los verdiblancos le faltó precisión, pero el partido aún tenía mordiente. En un saque de esquina peinado por Abde, Llorente remató de cabeza para acortar distancias y reavivar la esperanza del público local. Sin embargo, minutos después, un penalti cometido por Koundé tras una jugada previa de Bartra llevó a un 3-5 que dejó la sensación de que la remontada era ya imposible.

Con el tiempo cumplido, el Barcelona resistió la presión y certificó tres puntos que consolidan su liderato en LaLiga. El Betis, pese al esfuerzo, no pudo romper su mala racha frente a los culés en casa y se queda con la lección de seguir buscando regularidad y confianza para competir en lo alto de la clasificación.