Un combativo Celta asesta el puntillazo final a Xabi Alonso

El Madrid apostó por una lectura conservadora de La Liga y pagó caro el error de continuidad. En un encuentro de pocas certezas, el equipo blanco dejó escapar la posibilidad de distanciarse en el campeonato y mostró señales de fragilidad en su versión más gris, tanto con balón como sin él.

La primera mitad, marcada por la falta de brillo, se consumió entre unos pases seguros que no encontraban huecos y un Celta que ganaba metros con movimientos secos y bien organizados.

El conjunto gallego, bien plantado y disciplinado, obligó al Madrid a buscar soluciones lejos del área. Borja Iglesias, siempre atento a la primera presión, volvió a ser referencia y dio inicio a varias transiciones rápidas. Bryan Zaragoza, desequilibrante y agresivo en los últimos tres cuartos, fue el motor de los gallegos. Así se gestó un partido en el que el Celta mostró más energía y claridad que el Madrid en su intento por acelerar el tempo.

Derrota en el Bernabéu. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2025

La acción clave llegó temprano: Militao salvó un mano a mano tras un balón largo, pero el susto dejó al equipo groggy. En lo analizado, la más clara del Madrid llegó en un remate de Bellingham, que respondió Radu con una parada de puro reflejo. El Celta, por su parte, controló mejor la estructura defensiva y sometió al Madrid a un ritmo que no era el suyo en la temporada.

Tras el descanso, el Madrid intentó elevar la intensidad, pero el plan se topó con un Celta que se defendía con comodidad y salía con peligrosidad. Un par de intervenciones de Carreras evitaron desajustes claros en la salida gallega, mientras el golpe definitivo llegó a través de una jugada ofensiva elaborada que terminó en gol para Swedberg, con asistencia de Bryan Zaragoza y un remate preciso que dejó sin respuesta a Courtois.

La salida de Carreras por segunda tarjeta y la posterior expulsión del propio defensa sellaron el partido para el Madrid. En los minutos finales, la frustración se tradujo en protestas y un rosario de tarjetas que, lejos de corregir el rumbo, evidenciaron un equipo dubitativo y en busca de soluciones que no aparecieron. El Celta, con un plan claro y ejecutado con convicción, se llevó tres puntos importantes que reafirman su proyecto y dejan al Madrid con varias preguntas por resolver.

El encuentro confirmó que el Madrid atraviesa una fase de crisis, en la que el talento individual ya no basta y las manos de Guardiola acechan desde el otro banquillo. A la vista, una semana decisiva que podría marcar el camino hacia una reacción o hacia un periodo de mayor incertidumbre.