Una marca china resucita Santana: el histórico fabricante andaluz vuelve a la vida en Linares

En un giro sorprendente para la industria automovilística española, Santana Motors, la legendaria marca de todoterrenos nacida en los años 50 bajo el impulso del régimen de Francisco Franco, vuelve a la actividad. Y lo hace gracias a una alianza internacional que fusiona capital chino con tradición andaluza. La noticia, celebrada tanto en Jaén como en el sector de la automoción nacional, representa un soplo de aire fresco para una comarca especialmente golpeada por la desindustrialización.

La histórica planta de Linares, que cerró sus puertas en 2011 después de décadas de fabricar icónicos modelos bajo licencia de Land Rover, Suzuki e incluso IVECO, se prepara para encarar una nueva etapa. El proyecto es fruto de la colaboración entre Zhengzhou Nissan Automobile Co. (ZZ Nissan), Anhui Coronet Tech Co. y la nueva sociedad Santana Motors S.L.. El objetivo no es solo recuperar el espíritu original de Santana, sino situar nuevamente a Linares en el mapa global del automóvil, apostando por vehículos todoterreno adaptados al presente y futuro del sector.

Claves del acuerdo: tecnología híbrida y motores diésel para conquistar el mercado

El relanzamiento se ha formalizado durante el Salón del Automóvil de Shanghái, donde representantes de las tres empresas –incluido el CEO español Edu Blanco– han presentado los planes para ensamblar una nueva gama de vehículos todoterreno desde Jaén, dirigidos tanto al mercado europeo como internacional. Esta estrategia sigue la estela de otros acuerdos recientes, como el que permitió a la china Chery reactivar la planta de Nissan en Barcelona.

Los nuevos Santana se distinguirán por:

Robustez 4×4 tradicional combinada con tecnología avanzada

Motores diésel de última generación y versiones híbridas enchufables (PHEV)

Diseño enfocado en el usuario todoterreno más exigente

Producción inicial bajo modalidad CKD (Completely Knock Down): los vehículos llegan desmontados desde China y se ensamblan en Linares

Entre los primeros modelos que se esperan destaca una pick-up híbrida enchufable con hasta 408 caballos y más de 130 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, así como versiones diésel potentes, siguiendo la estela del popular Nissan Frontier Pro fabricado por ZZ Nissan.

Impacto económico y social: esperanza para una comarca castigada

La reapertura supone mucho más que un regreso industrial. Para Linares, ciudad que ha visto desaparecer su tejido productivo en los últimos años, es una oportunidad única para revitalizar empleo, formación y desarrollo local. Según fuentes empresariales y sindicales, se prevé que la fábrica pueda generar centenares de puestos directos e indirectos a medio plazo, devolviendo parte del pulso económico perdido tras el cierre original en 2011.

El CEO Edu Blanco ha subrayado durante la presentación que este acuerdo “marca un hito fundamental” no solo para Santana Motors sino también para toda Jaén: “Estamos orgullosos de unir fuerzas con Zhengzhou Nissan y Anhui Coronet, reforzando nuestra visión de fabricar vehículos innovadores que reflejen la legendaria tradición de calidad y robustez de Santana”. La alianza busca también crear sinergias tecnológicas, atraer talento joven e impulsar proyectos ligados a movilidad sostenible.

De Land Rover a la era china: breve historia de un icono industrial

La historia de Santana arranca en 1956 como respuesta a las necesidades autárquicas del franquismo. Desde sus inicios, se especializó en fabricar bajo licencia modelos británicos Land Rover adaptados al campo español y exportados incluso a África y Latinoamérica. Con los años llegaron acuerdos con Suzuki e IVECO, ampliando la gama hacia pick-ups ligeros y furgones.

Tras décadas doradas y varias crisis industriales, Santana no pudo sobrevivir al nuevo milenio: las pérdidas acumuladas obligaron al cierre definitivo en 2011. Ahora, gracias al capital chino –y siguiendo ejemplos como Ebro o Chery– vuelve a intentarlo con una apuesta decidida por electrificación ligera y todoterrenos puros.

¿Qué podemos esperar? Futuro inmediato y retos

En los próximos meses se espera conocer la gama definitiva que saldrá desde Linares. De momento, las previsiones apuntan a:

Lanzamiento escalonado de modelos diésel e híbridos PHEV

Comercialización tanto en España como en mercados europeos, africanos y latinoamericanos

Apuesta por calidad, fiabilidad y prestaciones off-road auténticas

El reto será doble: competir frente a rivales globales que dominan el segmento SUV/todoterreno e integrar procesos sostenibles para cumplir con las exigencias medioambientales europeas.

Principales características anunciadas:

Característica Detalle Motorizaciones Diésel moderno / Híbrido enchufable Autonomía eléctrica Hasta 133 km (en ciclo NEDC) Potencia Hasta 408 CV Ensamblaje inicial CKD (componentes enviados desde China) Enfoque Todoterreno puro (no SUV)

La resurrección de Santana simboliza un nuevo capítulo donde tradición industrial andaluza y tecnología global se dan la mano. Una apuesta valiente por reindustrializar Linares y devolverle el protagonismo perdido en la automoción europea.