En la España de Sánchez, uno de cada diez empleados no ha trabajado ni un solo día en 2025

Una plaga.

Que crece y que con el socialista Sánchez ha alcanzado proporciones bíblicas.

La imagen de oficinas y fábricas medio vacías se ha instaurado como una nueva realidad en muchas empresas españolas durante 2025.

El absentismo laboral, que tiene como principal causa las bajas médicas, ha alcanzado cifras que sorprendieron incluso a los analistas más pesimistas: uno de cada diez trabajadores no ha pisado su lugar de trabajo ni una vez en lo que va del año, alegando incapacidad temporal.

Esta situación, que repercute tanto en la productividad como en la viabilidad del sistema, ha encendido las alarmas dentro del tejido empresarial y entre los organismos públicos.

El efecto económico del absentismo es verdaderamente desolador. Las últimas estimaciones apuntan a que el coste directo asociado a las bajas laborales por incapacidad temporal ronda los 32.800 millones de euros en 2025. Esta cifra contempla tanto los gastos que asume la Seguridad Social como el impacto directo sobre las empresas, reflejando un incremento del 12,7% con respecto al año anterior.

Pero el coste va más allá de lo que se desembolsa directamente en prestaciones y salarios. La pérdida de producción y servicios por parte de estos trabajadores ausentes supera los 148 millones de euros diarios, una cifra que pone de manifiesto la magnitud del daño a la economía nacional. Si se consideran también los costes indirectos, como la necesidad de cubrir puestos vacantes, formar a sustitutos o las pérdidas en competitividad, el gasto total relacionado con el absentismo podría superar los 100.000 millones de euros anuales.

¿Cuántos y quiénes no van a trabajar?

De acuerdo con informes recientes, 1,56 millones de empleados faltan diariamente a su puesto, entre los cuales más de 1,2 millones están oficialmente de baja médica. Este fenómeno no respeta sectores; sin embargo, el comercio, la industria manufacturera y la hostelería son los que acumulan más procesos iniciados. En contraste, el sector público muestra una tasa superior al privado: 40 casos por cada 1.000 trabajadores frente a 35 en el ámbito privado.

Las estadísticas más impactantes indican que aproximadamente el 10% de los asalariados no ha trabajado ni un solo día en este año debido a una baja médica prolongada. El absentismo por incapacidad temporal asciende al 5,8% de la fuerza laboral total, mientras que la tasa general se sitúa en el 7%. Durante los primeros meses del año se han registrado más de 9,2 millones de procesos de baja, lo que implica un aumento del 6% respecto a 2024.

Causas estructurales y coyunturales: salud, envejecimiento y mentalidad

El crecimiento del absentismo no es un fenómeno aislado. Entre las causas principales encontramos:

Envejecimiento poblacional : Una fuerza laboral envejecida conlleva un incremento en enfermedades crónicas y dolencias prolongadas.

: Una fuerza laboral envejecida conlleva un incremento en enfermedades crónicas y dolencias prolongadas. Deterioro generalizado en salud : Un alarmante 57,7% de la población padece al menos una enfermedad crónica, cifra récord que se traduce en más bajas médicas.

: Un alarmante 57,7% de la población padece al menos una enfermedad crónica, cifra récord que se traduce en más bajas médicas. Salud mental deteriorada : Las ausencias por problemas relacionados con la salud mental han aumentado considerablemente; se registran más de 600.000 casos anuales con procesos prolongados difíciles de validar.

: Las ausencias por problemas relacionados con la salud mental han aumentado considerablemente; se registran más de 600.000 casos anuales con procesos prolongados difíciles de validar. Saturación del sistema sanitario : Las largas listas de espera y retrasos en diagnósticos prolongan la duración media de las bajas.

: Las largas listas de espera y retrasos en diagnósticos prolongan la duración media de las bajas. Factores laborales y sociales: El crecimiento del empleo formal y la presión sobre sectores esenciales junto con cambios culturales tras la pandemia han alterado tanto la percepción como el uso del permiso médico.

Fraude, control y desconfianza: el debate subyacente

Entre empresarios y sindicatos hay desacuerdos sobre cómo abordar el control sobre las bajas. Aunque muchos procesos están justificados adecuadamente, las ausencias fraudulentas o injustificadas generan creciente preocupación entre las empresas. Éstas recurren incluso a detectives privados e insisten en otorgar mayor capacidad a las mutuas para gestionar altas médicas. La dificultad para demostrar fraude—especialmente cuando se trata de salud mental—complica aún más la respuesta institucional.

Este debate ha llegado hasta la mesa del diálogo social. El Gobierno está evaluando medidas como permitir reincorporaciones flexibles tras enfermedades prolongadas y reformar el papel activo que pueden jugar las mutuas durante el proceso de alta médica. La participación activa de la OCDE en estas negociaciones subraya lo crítico del tema y refleja un esfuerzo por encontrar soluciones rápidas que frenen el incremento descontrolado de costes mientras se protege la competitividad.

Impacto sectorial y territorial

El absentismo laboral no afecta uniformemente a todas las regiones ni sectores. Destaca Melilla, con una tasa superior al resto del país; allí se pierden un 7% de las jornadas laborales. En cuanto a sectores específicos, son principalmente industria, comercio y hostelería los más afectados; sin embargo, actividades como servicios postales o juegos superan incluso el 11% .

Consecuencias para el empleo y la economía

Las repercusiones son profundas para la economía son profundas.

La primera y más apreciable es la disminución notable en productividad. La reducción en horas efectivas trabajadas está frenando una recuperación productiva estancada desde 2019.

Otro aspecto que impacta el absentismo son los costes empresariales. Se estima que las empresas enfrentan un sobrecoste superior a los 16.000 millones de euros solo este año; esto representa un incremento del 13,5% respecto al ejercicio anterior.

El fenómeno aumenta la presión sobre Seguridad Social. Los gastos asociados a prestaciones por incapacidad temporal han alcanzado niveles históricos que amenazan con comprometer su sostenibilidad .

Además, suben las vacantes sin cubrir. Más de 150.000 puestos permanecen sin ocupar; esta situación agrava aún más el problema conocido como “silla vacía” e impide una recuperación económica efectiva .