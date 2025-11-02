Los 10 países con mayores reservas de oro del mundo

El oro sigue siendo el rey de los refugios, y 2025 ha traído consigo un renacer digno de una película épica.

Mientras el bitcoin intenta captar la atención y los mercados se mueven al ritmo de la incertidumbre, el metal amarillo establece las reglas del juego en tiempos complicados.

Este año, su precio alcanzó los 4.034 dólares por onza, rompiendo récords y recordándonos que, en momentos de crisis, el oro nunca pierde su atractivo.

Bancos centrales, inversores y gobiernos de todo el mundo han intensificado sus adquisiciones, en una carrera por proteger sus economías frente a posibles sacudidas geopolíticas.

La tendencia es evidente: las reservas aumentan, los rankings se modifican y el valor estratégico del oro continúa creciendo.

Europa mantiene su apuesta decidida, pero Asia no se queda atrás. Y sí, España ha dado la sorpresa al colarse entre los veinte primeros, demostrando que nadie quiere quedar fuera del selecto club dorado.

Los líderes indiscutibles del oro mundial

Aquí está el ranking actualizado de los países con mayores reservas de oro en 2025, basado en datos oficiales y en el consenso de analistas:

Puesto País Reservas (toneladas) % reservas internacionales Oro per cápita (gramos) 1 Estados Unidos 8.133 74,9% 23,9 2 Alemania 3.352 >70% 40,2 3 Italia 2.452 >70% 41,6 4 Francia 2.437 >70% 37,6 5 Rusia 2.333 21% 16,2 6 China 2.280 6,5% 1,6 7 Suiza 1.040 5,8% 118,2 8 India 876 7,2% 0,6 9 Japón 846 3,3% 6,9 10 Países Bajos 612 68% 34,8

Datos actualizados a finales de 2024 y principios de 2025.

¿Por qué estos países acumulan tanto oro?

El oro no es solo un refugio seguro; también simboliza poder económico y estabilidad financiera. Estados Unidos ha liderado esta lista durante décadas con sus famosos lingotes guardados en Fort Knox y otros lugares secretos. Sus reservas representan casi el 75% de sus activos internacionales; una clara muestra de confianza en el metal ante cualquier fluctuación monetaria. Alemania, Italia y Francia han mantenido sus reservas prácticamente intactas a lo largo del tiempo, confiando en el oro como base de sus sistemas financieros. En Europa hay una estrategia clara: estabilidad y respaldo frente a crisis bancarias o monetarias.

Rusia y China han protagonizado una notable acumulación en la última década. Moscú ha optado por el oro como medida para proteger su economía ante sanciones y tensiones internacionales mientras reduce su dependencia del dólar. Por su parte, Pekín sigue adquiriendo oro a un ritmo constante; aunque sus reservas per cápita son bajas debido a su gran población, prioriza la diversificación de activos estratégicos y la desdolarización.

Suiza destaca con el mayor ratio per cápita del mundo: más de 118 gramos por habitante. Su histórica neutralidad y su papel como centro financiero global explican esta preferencia por el metal amarillo. Japón, India y los Países Bajos completan el top diez con estrategias propias que reflejan prudencia y diversificación.

Tendencias y movimientos recientes

El año 2025 ha sido testigo de compras masivas por parte de bancos centrales. Polonia, Turquía e India han aumentado significativamente sus reservas aunque aún no logran desplazar a los grandes del ranking. El escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania, la inflación persistente y la inestabilidad del dólar ha disparado la demanda del oro como activo refugio. Con precios superando los 3.500 dólares por onza troy se refleja claramente el apetito global por este metal precioso.

El análisis del oro per cápita ofrece otra visión interesante: Suiza, Líbano, Italia y Alemania lideran este peculiar subranking; esto demuestra que la población puede afectar notablemente las cifras finales. Estados Unidos ocupa una sólida primera posición en volumen total pero cae hasta el puesto doce en cuanto a cantidad de oro por habitante; mientras tanto Aruba sorprende al situarse bien posicionada en esta métrica alternativa.

El oro y el futuro de la economía mundial

El renovado interés por el oro no es casualidad ni un capricho pasajero. Los bancos centrales continúan acumulando lingotes para reforzar sus balances financieros ante posibles turbulencias futuras y garantizar así la confianza en sus monedas. Actúa como un seguro ante crisis sistémicas además de ser una herramienta clave en política monetaria. Muchos gobiernos ven la acumulación de reservas como una forma efectiva para ejercer influencia sobre el tablero geopolítico mientras reducen vulnerabilidades ante sanciones o cambios bruscos en el sistema financiero internacional.

La competencia por acumular oro parece intensificarse con cada año que pasa. Las reservas aumentan al igual que las estrategias adoptadas; sin embargo hay un mensaje claro: este metal sigue siendo fundamental para marcar las pautas económicas globales. Y mientras haya búsqueda constante de refugio seguro en medio del caos mundial, el oro seguirá brillando con luz propia.