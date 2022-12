¿Cómo ahorrar dinero en casa?

Para ahorrar, no solo es importante elegir correctamente el lugar donde comprar los electrodomésticos necesarios, es esencial seguir una serie de consejos, específicamente 10, para obtener resultados realmente favorables en las facturas de final mensuales.

Existen diversas formas de ahorrar dinero en casa donde se destaca la compra de artículos a precios bajos, como los productos que puedes adquirir con una gran relación calidad/precio en lacasasibarita.com. Ahora bien, no siempre se cuenta con el tiempo suficiente para comparar precios y, en consecuencia, el ahorro con la tienda es doble, no solo de tiempo, también de dinero.

Consejo número 1: crear un presupuesto de compra

Es necesario hacerse las siguientes preguntas ¿Con cuánto dinero se cuenta para hacer compras para el hogar? ¿Qué gastos son prioridad? Partiendo de estos otros interrogantes se puede elaborar un presupuesto según las necesidades del hogar.

Muchas veces se hace el ejercicio y se descubre la existencia de elementos no tan urgentes, pero significativos para un ahorro grande a largo plazo. Por ejemplo, la compra diaria de refrescos. Seguramente, es un producto para omitir en un presupuesto y, por ende, representa un gran ahorro.

Consejo número 2: abrir en el banco una cuenta de ahorro

Es muy relevante contar con una cuenta de ahorro para colocar una parte de los ingresos destinados principalmente a gastos en el futuro como el pago de la universidad o para situaciones de emergencia.

En algunos casos, las familias disponen del dinero para viajes en las vacaciones o comprar una casa a sus hijos. Incluso hay quienes usan dicha cuenta para celebrar cada año el cumpleaños de los miembros del hogar.

El ingreso, por ende, no puede permanecer en un sitio donde no genere más dinero. Por el contrario, debe depositarse en una cuenta de ahorro de una entidad financiera con el objetivo de ganar una tasa de interés por la cantidad depositada.

Consejo número 3: comprar electrodomésticos que no consuman tanta energía

Cuando los electrodomésticos del hogar funcionan correctamente, no es necesario realizar una nueva inversión, a excepción del momento cuando dejen de funcionar.

Un ejemplo de un electrodoméstico del hogar con un alto nivel de consumo de energía (específicamente un 30 % de todo el consumo) es el frigorífico. El uso de frigoríficos A+++ permiten ahorrar una cantidad aproximada de 1.000 euros anuales.

Por ende, resulta fundamental considerar reemplazar el electrodoméstico por aquel que consuma más energía y así reducir el gasto de la electricidad.

Consejo número 4: conseguir cupones de descuentos

Conseguir cupones de descuentos es una excelente forma de ahorrar en casa ya que reduce la cantidad de dinero gastado en compras necesarias.

Siempre es relevante prestar atención a las ofertas existentes en el mercado para no desaprovechar ni una sola oportunidad de comprar con rebajas. Resulta una gran ventaja porque el dinero ahorrado con los descuentos se puede invertir en otros productos o simplemente dejarlo para la cuenta de ahorros.

Consejo número 5: adiós a las deudas

El consejo, aunque es el número 5, también puede servir como la base de todas las sugerencias. Para ahorrar dinero es crucial no tener deudas, ni préstamos por pagar. De ser así, es vital ponerse al día con todos los pagos, incluyendo las tarjetas de crédito.

Para derrotar el espíritu del endeudamiento, resulta fundamental seguir una regla muy rigurosa de las finanzas personales. Empezando por el primer paso, se debe disponer del 50 % de los ingresos a las necesidades básicas (comida, facturas de servicios, pago de alquiler, etc.).

El segundo paso consiste en destinar el 30 % de los ingresos a las preferencias, o, en otras palabras, a gustos personales. Todos varían porque un día el gasto se dirige a una salida de cine, y otro mes simplemente se compra un helado. Las suscripciones a streaming entran en los pagos.

Por último, hay un 20 % de los ingresos que necesariamente deben pasar a la cuenta de ahorro. Cuando se ganan 2.500€ mensuales, entonces puedes dejar 500€ mensualmente en la cuenta destinada al ahorro.

Cuando se siguen las reglas al pie de la letra, es muy poco probable permanecer en deudas porque se crea un hábito constante y sano con respecto a la organización financiera.

Consejo número 6: evitar los consumos innecesarios de agua

A los niños pequeños es necesario supervisarlos cuando entran en contacto con el agua, bien sea en los baños o cuando se lavan las manos. La toma de conciencia y el ahorro se crea como un hábito de la infancia y los más pequeños deben ser los protagonistas de la medida.

Los niños muchas veces cometen el error de malgastar el agua y una vez se les corrige, comienzan a velar por el ahorro de la misma. En consecuencia, las facturas del servicio afectarán mucho menos a la economía de la familia.

Los adultos también pueden caer en el error de gastar hasta 15 litros de agua por minuto usando el grifo, y si se trata de la ducha, esa cantidad puede superar los 20 litros. Una solución puede ser cortar el agua, es decir, la presión con la que entra al hogar, para de esa forma consumir menos agua por minuto.

Consejo número 7: evitar el uso de tarjetas de crédito

Los gastos con las tarjetas de crédito impiden seguir un presupuesto fijo. Los presupuestos permiten a cualquiera permanecer en gastos estables y controlados. Debido a las tasas de interés de pago, las compras con tarjetas de crédito siempre saldrán más caras de lo normal.

Además, cuando no se pagan las cuotas al tiempo, en vez de una ventaja, las tarjetas de crédito se convierten en un peso. Cuando ocurre, el banco cobra la deuda y por ende se genera un gasto superior al pensado inicialmente. Al final, las preocupaciones y las cuotas serán muchísimo mayor.

No tener tarjeta de crédito, sin duda alguna, es dejar a un lado la tentación de gastar más de lo habitual. Si no se le debe dinero al banco, no existirá la preocupación de tener pagar mensualmente.

Consejo número 8: hacer un recorte de las compras en el supermercado

Cuando se logra ahorrar en las compras del supermercado semanalmente, es realmente increíble el dinero ahorrado al finalizar el año. Se puede conseguir planificando primeramente las comidas de cada semana y variando el menú, de modo que se pueda notar la diferencia en lo económico.

Se debe analizar cada detalle de los gastos y ajustarse debidamente a los presupuestos iniciales. Es recomendable no comer un alimento demasiado caro durante una semana. Puede ser la carne, el pollo o cualquier otro.

Generalmente, la filosofía de los supermercados reside en colocar aquellos productos más caros a la vista de los clientes, es decir, en un espacio visible y alto. Por ello, casi siempre se termina adquiriendo esos productos.

En cambio, los productos más económicos siempre se consiguen cerca del suelo y casi siempre son ignorados. Por ello, es bueno mirar siempre en la parte baja de los estantes.

Consejo número 9: cancelar las suscripciones menos importantes que no se usen

Muchas veces la gente suele realizar suscripciones de las cuales luego no sacan provecho. Un ejemplo puede ser pagar por un servicio de masajes mensual. Si bien es valioso, no resulta una prioridad. Por ende, se puede prescindir de dicha suscripción.

Las suscripciones casi siempre son un medio usado por las empresas para generar dinero y muchas veces los pagos suelen ser descontados directamente de las cuentas bancarias.

Algunos no se atreven a cancelar la suscripción porque lo ven como una mala decisión por no haber usado el servicio y poder usarlo en el futuro. Lo mejor es proceder con la cancelación y si en algún momento es una prioridad volver a suscribirse. SSe puede colocar nuevamente en el presupuesto.

Consejo 10: recortar las facturas de los servicios de consumo

Una buena sugerencia para ahorrar dinero en el hogar es recortar el consumo para que las facturas de la electricidad y el gas, constituyan un menor porcentaje de los gastos mensuales fijos. Al reducirlos, se vuelve un gran beneficio en ahorro de dinero para toda la familia.

Existen algunos consejos, en este ámbito, a tener en cuenta. Primeramente, se puede cambiar de proveedor de energía por una tarifa mucho más económica del mercado

Otra solución puede ser cambiar la iluminación instalada por bombillas LED, ya que de esa forma se ahorra mucho dinero en consumo eléctrico. Las bombillas LED resultan ser más eficientes comparado con aquellas convencionales y tienen una duración entre 15 y 25 veces más eficaz a las tradicionales.

Por otro lado, si se instala un termostato es posible ajustar la calefacción con un sistema avanzado y así ahorrar una buena cantidad de electricidad.

Además, sellando las filtraciones de aire, es decir, sellando el escape de aire de las puertas y ventanas se puede reducir considerablemente el gasto eléctrico y, por ende, ahorrar una buena cantidad en la factura mensual.

En general, ahorrar dinero en casa es posible si se siguen los consejos mencionados anteriormente, evitando el desorden financiero.