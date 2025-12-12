¿Cómo encontrar una buena residencia de estudiantes en España? Las claves para los alumnos y sus familias

La elección de la residencia de estudiantes es una de las decisiones más importantes al comienzo de la vida universitaria. No se trata solo de encontrar un sitio para dormir. Para miles de estudiantes que se trasladan a otra ciudad, el alojamiento universitario forma parte de su experiencia de estudio, integración y bienestar.

Por eso las familias buscan entornos seguros, cómodos y bien gestionados, pero también es importante fijarse en que la residencia sea un lugar donde el alumno pueda socializar y desenvolverse con autonomía.

En los últimos años, España ha visto aflorar un nuevo tipo de residencias que se alejan del modelo tradicional y apuestan por la experiencia del estudiante: edificios modernos, zonas comunes amplias, actividades de comunidad y servicios integrales. Un buen ejemplo es StepHouse que está ya presente en ciudades como Madrid, Sevilla, Girona, Granada, Pamplona o Málaga.

Hemos analizado el mercado actual y los factores que más valoran tanto la familia como los estudiantes a la hora de elegir una residencia.

Ubicación y conexiones

Vivir a una distancia razonable del campus o en zonas bien conectadas marca la diferencia en el día a día. La proximidad a líneas de metro, autobús o carril bici evita desplazamientos innecesarios y permite aprovechar mejor las horas dedicadas al estudio y al ocio.

Las residencias de StepHouse se ubican en zonas como Plaza de España o Vicálvaro (Madrid) o cerca de los campus principales en provincias. Esto permite al estudiante exprimir la vida académica sin renunciar a explorar la ciudad.

Tipo de habitación y zonas comunes

El tipo de habitación es uno de los puntos que más influyen en el precio y en la comodidad. Frente a la rigidez de los pisos compartidos (donde la «lotería de los compañeros» puede salir muy bien o muy mal), las nuevas residencias de estudiantes apuestan por la flexibilidad. En general, el mercado español ofrece tres posibilidades:

Habitaciones individuales o tipo estudio, con baño y cocina propios.

Habitaciones privadas dentro de apartamentos compartidos.

Habitaciones compartidas (menos frecuentes en el segmento premium).

StepHouse, por ejemplo, combina estudios individuales con baño y cocina propios, con habitaciones dobles (Twin) o apartamentos compartidos (2dio/3dio) donde tienes tu privacidad, pero compartes zonas comunes con uno o dos compañeros.

Otro factor a valorar son las zonas comunes. Los espacios de coworking, salas de estudio, gimnasios, terrazas o cocinas comunitarias se han convertido en elementos habituales. El objetivo es ofrecer lugares donde socializar y estudiar sin tener que desplazarse.

Ambiente y comunidad: esenciales para una buena experiencia

Las mejores residencias de estudiantes no solo ofrecen alojamiento, también generan comunidad.

StepHouse es un buen ejemplo de esta tendencia. A través de su programa StepForward, organiza desde actividades deportivas hasta eventos culturales, fomentando la vida social.

Este acompañamiento es vital para que los estudiantes que llegan a la ciudad por primera vez encuentren apoyo y se adapten rápidamente a la vida universitaria.

Servicios incluidos: del Wi-Fi a la lavandería

Comparar los servicios incluidos es esencial, tanto por comodidad como para evitar gastos imprevistos. Los más habituales en residencias modernas son:

Suministros (agua, luz, calefacción, aire acondicionado).

Internet de alta velocidad.

Limpieza periódica de habitaciones o zonas comunes.

Uso de gimnasios, coworking, salas de estudio y ocio.

Recepción de paquetería.

Seguridad 24/7 y cámaras CCTV.

Aplicaciones para gestionar lavandería o incidencias.

En algunos casos, media pensión o pensión completa.

En el caso de StepHouse la tarifa mensual cubre todos los suministros (luz, agua, climatización) y el acceso a Internet. Además, el acceso a sus instalaciones premium (gimnasios, zonas de coworking y salas sociales) es ilimitado y gratuito para los residentes, sin cuotas extra.

Otro punto a favor es la digitalización de sus servicios como apps para gestionar el servicio de lavandería o comunicar incidencias de mantenimiento al instante.

Relación calidad-precio: ¿residencia de estudiantes o piso compartido?

A primera vista, un piso compartido puede parecer más económico. Pero, ¿has sumado gastos como la luz, el agua, el gas, el Internet de alta velocidad, la suscripción al gimnasio, la limpieza y el mantenimiento?

La fórmula “todo incluido “que ofrecen las residencias modernas, facilita enormemente el día a día de los estudiantes y evita sorpresas a fin de mes. Por otra parte, en ciudades con mercados de alquiler tensos una residencia de estudiantes puede ser una opción cómoda para no complicarse la vida.

La tendencia actual: residencia de estudiantes como “segundo hogar”

Elegir residencia no es elegir un hotel; es elegir el lugar donde probablemente pasarás los mejores años de tu vida. Por eso cada vez más estudiantes buscan experiencias completas, no solo alojamiento.

Opciones como StepHouse con su enfoque en que el estudiante se sienta como “en su segunda casa” demuestran que algo está cambiando en la manera de entender la vida universitaria.