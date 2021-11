Todos Medical anuncia un Acuerdo de licencia y distribución exclusiva con T-Cell Protect Hellas S.A. para los productos Tollovid® que abarca 30 países de Europa

Todos Medical, Ltd. (OTCQB: TOMDF), una empresa de diagnóstico médico integral y soluciones relacionadas, junto con su socio comercial NLC Pharma, Ltd., ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de licencia y distribución exclusiva en Europa con T-Cell Protect Hellas S.A. (T-Cell Protect o T-Cell) para un producto basado en su inhibidor de la proteasa Tollovid® y Tollovid Daily™ 3CL y suplementos dietéticos de refuerzo inmunológico. El producto se comercializará bajo la marca T-Cell Protect en 30 países de Europa y el acuerdo prevé la venta de un mínimo de 500 000 frascos en 18 meses. T-Cell ha realizado un pedido inicial de 50 000 frascos del producto Tollovid Daily que se espera satisfaga la demanda de una primera venta a parte de las 11 000 tiendas situadas en toda Grecia. Puede encontrar más información sobre el producto en www.tcellprotect.com. Según los términos del acuerdo, T-Cell Protect comprará al por mayor el producto terminado a Todos hasta que T-Cell Protect pueda fabricarlo en una planta que actualmente opera en Grecia para dar soporte al mercado europeo. En ese momento, Todos recibirá un canon de dos dígitos sobre las ventas del producto con licencia fabricado por T-Cell Protect. La empresa prevé que los ingresos de este acuerdo se generen a partir del trimestre en curso.

Junto a este anuncio, T-Cell Protect ha realizado una inversión de un millón de euros en Todos Medical para apoyar el desarrollo clínico de Tollovir, el candidato a fármaco antiviral inhibidor de la proteasa 3CL de la empresa, y también ha recibido los derechos exclusivos de comercialización de Tollovir en Grecia. T-Cell Protect pretende iniciar el proceso de autorización de uso de emergencia condicional de Tollovir para cubrir la creciente demanda de prevención y tratamiento de los Coronavirus, incluido el COVID-19.

«Estamos muy ilusionados con la presentación y el lanzamiento al mercado europeo este nuevo suplemento dietético diario, basado en las fórmulas de suplemento dietético de Tollovid para las personas que buscan un refuerzo inmunológico específico adicional», ha comentado Themis Filippopoulos, presidente y director general de T-Cell Protect. «Teníamos claro que debíamos centrarnos en los suplementos naturales porque es un área a la que estamos vinculados y con la que creemos que podemos marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas de todo el mundo. Dado que los consumidores se interesan cada vez más por productos de refuerzo inmunológico que utilizan ingredientes naturales, creemos que las fórmulas utilizadas en los productos Tollovid posicionarán satisfactoriamente nuestros nuevos suplementos T-Cell Protect para captar una cuota de mercado significativa entre los productos inhibidores de la proteasa 3CL, cada vez más numerosos. También nos entusiasma invertir en el desarrollo de Tollovir, especialmente dado el reciente e importante aumento del interés por los productos antivirales inhibidores de la proteasa 3CL. Tenemos la intención de trabajar con diligencia junto al equipo de Todos para conseguir la autorización para el mercado lo antes posible».

El Sr. Filippopoulos añadió: «Esperamos ver una demanda muy fuerte en Grecia y en el resto del mercado europeo, ya que la gente busca formas complementarias de reforzar su sistema inmunológico a medida que nos acercamos al invierno. De cara al futuro, utilizaremos este periodo inicial en lo que queda de 2021 y a principios de 2022 para prepararnos para un mayor lanzamiento en Europa, primero en los ocho países más grandes de Europa que han sido también los más afectados por la pandemia del Coronavirus y en los que tenemos nuestra mayor cuota de venta al por menor después de Grecia y, posteriormente, en el resto de Europa. Creemos que la familia de productos Tollovid, comercializados bajo la marca T-Cell Protect, será muy bien recibida en Europa, donde la gente se interesa por formas más naturales de reforzar y mantener un sistema inmunológico sano. El potencial de Tollovid y Tollovid Daily en Europa es muy significativo y estamos muy contentos de sacarlos al mercado».

«Creemos que este acuerdo de distribución y la inversión correspondiente validan nuestro enfoque comercial para nuestros productos Tollovid y Tollovid Daily», dijo Gerald E. Commissiong, presidente y director general de Todos Medical. «A medida que continuamos haciendo grandes progresos con nuestros programas biológicos de inhibición de la proteasa Tollovir 3CL, creemos que este prometedor tratamiento tendrá un fuerte impacto en el futuro de la sanidad humana».

«Estamos deseando trabajar con T-Cell Protect para sacar al mercado nuestro innovador producto terapéutico Tollovir y tratar a los pacientes con COVID-19 en Grecia», comentó la Dra. Dorit Arad, fundadora y directora científica de NLC Pharma, socio de la empresa conjunta de biología 3CL de Todos.

Para obtener información adicional, visitar www.todosmedical.com. Si se desea obtener más información sobre el laboratorio de la empresa con certificación CLIA/CAP, Provista Diagnostics, Inc., visitar www.provistadx.com.

Acerca de Tollovid® y Tollovid Daily™

Tollovid y Tollovid Daily son suplementos dietéticos, elaborados con ingredientes naturales, que ayudan a reforzar y mantener una sistema inmonológico sano, y también son productos inhibidores de la proteasa 3CL basados en ensayos funcionales in vitro que muestran la inhibición de la actividad de la proteasa 3CL. El criterio de liberación de la actividad de inhibición de la proteasa 3CL de Tollovid es al menos dos veces más riguroso que el criterio de liberación de la inhibición de la proteasa 3CL de Tollovid Daily. Tollovid tiene un régimen de dosificación de 5 días, con 4 dosis de 3 píldoras tomadas cada día que proporcionan el máximo refuerzo inmunológico. Tollovid Daily es un producto para reforzar el sistema inmunológico que se toma dos veces al día y que está diseñado para proporcionar un refuerzo inmunológico constante en persona activas de forma diaria.

Acerca de Tollovir

Tollovir® es un inhibidor de la proteasa 3CL y un candidato terapéutico anticitotoxinas para el tratamiento de la subcategoría de nidovirus de los coronavirus que incluye el SARS-CoV-2, COVID-19, SARS-CoV-1, MERS y 229E. Tollovir está fabricado con ingredientes totalmente naturales que permiten garantizar una fuerte inhibición de la proteasa 3CL in vitro, así como una fuerte actividad anticitolítica. Tollovir se encuentra actualmente en un ensayo clínico de fase 2 en Israel para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19. Tollovir se desarrollará para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19 (graves y críticos), con COVID-19 moderado, COVID persistente y, potencialmente, COVID-19 en pacientes pediátricos.

Acerca de T-Cell Protect Hellas S.A.

T-Cell Protect Hellas (www.tcellprotect.com), con sede en Atenas (Grecia), es un fabricante europeo de nutracéuticos y proveedor de productos de suplemento dietético de refuerzo inmunológico que está dirigido por un magnífico equipo directivo. La empresa cuenta con 11 000 tiendas en toda Grecia. El Sr. Filippopoulos, fundador de la empresa, lleva más de 35 años en el sector de los suplementos naturales y, gracias a sus amplias relaciones con la red de minoristas, ha lanzado algunos de los productos más conocidos en Europa. T-Cell Protect está lanzando la familia de productos Tollovid bajo la marca T-Cell en toda Europa.

Acerca de Todos Medical Ltd.

Fundada en Rehovot (Israel) y con oficinas en la ciudad de Nueva York, Todos Medical Ltd. (OTCQB: TOMDF) diseña soluciones de diagnóstico que salvan vidas mediante la detección temprana de diversos tipos de cáncer. La tecnología patentada y de última generación Todos Biochemical Infrared Analyses (TBIA) es una tecnología propia de la detección del cáncer mediante análisis de sangre periférica que lleva a cabo un examen profundo de la influencia del cáncer en el sistema inmunológico, buscando cambios bioquímicos en las células mononucleares de la sangre y el plasma. Las dos pruebas de detección de cáncer desarrolladas internamente por Todos, TMB-1 y TMB-2, han recibido el marcado CE en Europa. Todos adquirió recientemente la empresa estadounidense de diagnóstico médico Provista Diagnostics, Inc. para obtener los derechos de su laboratorio certificado CLIA/CAP, con sede en Alpharetta (Georgia), que actualmente realiza pruebas PCR COVID y la prueba de análisis de sangre para la prevención del cáncer de mama Videssa®, propiedad de Provista, en fase comercial.

Todos también está desarrollando análisis de sangre para la detección precoz de trastornos neurodegenerativos como, por ejemplo, el Alzheimer. La prueba de proliferación de linfocitos (LymPro Test™) es un análisis de sangre para el diagnóstico que determina la capacidad de los linfocitos y monocitos de la sangre periférica (PBL) para soportar una estimulación mitógena exógena que los induce a entrar en el ciclo celular. Se cree que determinadas enfermedades, sobre todo el Alzheimer, son resultado de una maquinaria celular enferma que conduce a las neuronas a entrar en un ciclo celular anómalo, provocando la apoptosis. LymPro es único en el uso de linfocitos de sangre periférica como sustituto de la función de las células neuronales, lo que sugiere una relación común entre los PBL y las neuronas en el cerebro.

Todos ha suscrito acuerdos de distribución con empresas para distribuir novedosos kits de pruebas de coronavirus (COVID-19). Los acuerdos abarcan múltiples proveedores internacionales de kits de pruebas PCR y materiales y suministros relacionados, así como kits de pruebas de anticuerpos de múltiples fabricantes, tras completar la validación de dichos kits de pruebas y suministros en su laboratorio asociado con certificación CLIA/CAP en Estados Unidos. Además, Todos ha creado una empresa conjunta con NLC Pharma para seguir desarrollando pruebas de diagnóstico dirigidas a la proteasa 3CL, así como inhibidores de la proteasa 3CL que se dirigen a un mecanismo reproductivo fundamental de los coronavirus.

Para obtener más información, visitar https://www.todosmedical.com/.

Declaraciones prospectivas

«Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas. Por ejemplo, se utilizan declaraciones prospectivas al hablar de nuestros programas de desarrollo clínico y ensayos clínicos previstos. Estas declaraciones prospectivas se basan únicamente en las expectativas actuales por parte de la dirección y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran considerablemente de los descritos en las declaraciones prospectivas, incluidos los relacionados con el progreso, el tiempo previsto, el coste y los resultados de los ensayos clínicos y los programas de desarrollo de productos; las dificultades o los retrasos en la obtención de la aprobación reglamentaria o la protección de patentes para los posibles productos; la competencia de otras empresas biotecnológicas; y nuestra capacidad para obtener la financiación adicional necesaria para llevar a cabo nuestras actividades de investigación, desarrollo y comercialización. Además, los siguientes factores, entre otros, podrían hacer que los resultados reales difieran notablemente de los descritos en las declaraciones prospectivas: cambios en la tecnología y los requisitos del mercado; retrasos u obstáculos en el lanzamiento de nuestros ensayos clínicos; cambios en la legislación; incapacidad para desarrollar e introducir a tiempo nuevas tecnologías, productos y aplicaciones; falta de validación de nuestra tecnología a medida que avanzamos y falta de aceptación de nuestros métodos por parte de la comunidad científica; incapacidad para retener o atraer a empleados clave cuyos conocimientos sean esenciales para el desarrollo de nuestros productos; dificultades científicas imprevistas que puedan surgir durante el proceso; un coste del producto final mayor al previsto; pérdida de cuota de mercado; y presión sobre los precios derivada de la competencia y resultados de laboratorio que no se traduzcan en resultados igualmente buenos en entornos reales, todo lo cual podría hacer que los resultados o el rendimiento reales difieran de forma considerable de los contemplados en dichas declaraciones prospectivas. Salvo que la ley exija lo contrario, Todos Medical no se compromete a hacer pública ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar hechos o circunstancias posteriores a la fecha del presente documento o para reflejar la aparición de hechos imprevistos. Para obtener una descripción más detallada de los riesgos e incertidumbres que afectan a Todos Medical, consulte sus informes presentados de forma periódica ante la Comisión de Valores de Estados Unidos».

