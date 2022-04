‘Clearly Organic Tempranillo’, mejor vino español en Frankfurt

El vino ‘Clearly Organic Tempranillo 2021’ de Bodegas Latúe ha ganado la Gran Medalla de Oro en Frankfurt International Trophy siendo seleccionado como el Mejor vino español de la competición.

Clearly Organic Tempranillo es un vino color rojo picota de capa media donde en nariz se aprecian notas de cereza, fresa, vainilla y apuntes tostados. En boca es fresco y frutal, con nuevos recuerdos de frutas rojas de nariz. Un vino de paso ligero, tanino sedoso y final medio largo con notas especiadas.

Además de la Gran Medalla de Oro, Bodegas Latúe regresa de Frankfurt con otras cinco medallas de oro. Los vinos premiados con esta distinción han sido: Really Awesome Wine R.A.W. Verdejo – Airén – Sauvignon blanc, Wine by Nature Airén – Sauvignon blanc, Really Awesome Wine R.A.W. Cabernet sauvignon – Tempranillo – Merlot, Bohem Tempranillo – Garnacha y Wine by Nature Tempranillo.

En su edición de 2022, Frankfurt International Trophy ha tenido la presencia de vinos de más de 30 países y 100 regiones vitivinícolas de todo el mundo. Celebrado en la sala polivalente histórica del Palmengarten de Fráncfort que data de 1870, el jurado estuvo formado por expertos sumilleres y enólogos, así como experimentados aficionados del mundo del vino en representación de los consumidores.

Los éxitos de ‘Clearly Organic’

Y es que la gama Clearly Organic continúa cosechando éxitos. En una de las guías de vinos referentes del Reino Unido, Harpers Wine Stars, el vino ‘Clearly Organic Airén-Sauvignon blanc 2021’ ha sido seleccionado tras la cata como el Mejor vino de la región de Castilla-La Mancha. Un nuevo reconocimiento que se une al oro conseguido también este año en el Concurso Internacional de Lyon y que pone de manifiesto el gran trabajo que está realizando la bodega toledana en su apuesta clara por buscar la máxima expresión de los vinos, unos vinos honestos que dejan el protagonismo a la uva para que exprese sus fortalezas, colores, aromas y sabores.

Bodegas Latúe sinónimo de innovación

Con una producción media que ronda los 30.000.000 kg al año, Bodegas Latúe divide su producción alrededor del 75% en variedades blancas y un 25% en tintas, exportando de forma continua a más de 25 países. Entre los países destino destaca Alemania, Canadá, Irlanda, Holanda, Japón y Reino Unido entre otros, con presencia constante en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Fundada en 1954 y con ese espíritu fundador latente, Bodegas Latúe siempre ha estado a la vanguardia en innovación. Nota de ello es el reciente ambicioso plan de inversión aprobado por su Consejo Rector de más de 2,3 millones de euros para llevar a cabo un proyecto innovador que se desarrollará en los próximos meses, de marcado carácter sostenible, y que abarca grandes mejoras tecnológicas.

Fuente Comunicae