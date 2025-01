GECOL presenta el rebranding de su gama de juntas de colocación G#color

‘Las mejores juntas vienen en sacos pequeños’ atiende al cambio de packaging de la gama G#color, que se adapta a las demandas del mercado actual como la cerámica de gran formato y el uso de materiales más sostenibles: bolsas de G#color Junta premium y G#color Junta-F PLUS pasan de 5 kg a un nuevo envase híbrido de papel de 3 kg, reduciendo así el uso de plástico y siendo más respetuosos con el medio ambiente. Por su parte, los sacos de G#color Junta- F PLUS y G#color Junta-G PLUS, pasan de 25 kg a un formato más manejable de 15 kg para facilitar el trabajo en obra.

En GECOL, apuestan por un packaging elaborado con materiales más respetuosos y ligero para reducir así mermas y contribuir a una construcción sostenible, mejorando la calidad con una carta de 30 colores de una gama consolidada en el sector. Por tanto, la gama de juntas de colocación minerales G#color queda compuesta por los siguientes productos:

G#color Junta premium: Junta GEL con fórmula mejorada, de naturaleza híbrida, sin cemento añadido, deformable, hidrorrepelente, de fraguado ultrarápido, desarrollada para el relleno de juntas hasta 8 mm. Disponible en bolsas de 3 kg y en hasta 30 colores.

G#color Junta-F PLUS: junta de colocación, flexible desarrollada para el relleno de juntas finas de hasta 6 mm. Disponible 3 y 15 kg.

G#color Junta-G PLUS: junta de colocación, flexible desarrollada para el relleno de juntas anchas, de 3 a 15 mm. Disponible en sacos de 15 kg.

Además, las juntas G#color siguen estando disponibles en hasta 30 colores, ofreciendo la versatilidad necesaria para adaptarse a cualquier proyecto y garantizar resultados óptimos.

‘En GECOL construimos juntos, construimos para toda una vida’.

Junta G# color y adhesivos G100: la combinación perfecta

Las juntas de colocación G#color son el complemento ideal para completar la colocación de cerámica realizada con los adhesivos G100.

Estos adhesivos tipo gel, de naturaleza híbrida, han sido desarrollados para satisfacer las necesidades específicas que técnicos y profesionales del sector cerámico enfrentan a diario en sus proyectos. Entre sus principales características destacan su versatilidad y su excelente rendimiento, ofreciendo soluciones de alta calidad en cualquier obra

Acerca de GECOL

GECOL es fabricante de morteros industriales referente en el sector de la construcción desde hace más de 40 años. Cuentan con 13 fábricas y 5 centros logísticos repartidos estratégicamente por todo el territorio nacional, para ofrecer el mejor servicio a sus clientes y así con ello reducir la huella de carbono en la distribución de sus productos.

Ofrecen soluciones en: adhesivos para la colocación y rejuntado de cerámica, morteros y revestimiento de fachada, sistemas de aislamiento térmico y acústico (SATE), morteros técnicos e impermeabilizantes.

En 2022, GECOL pasó a integrarse en el grupo internacional SOPREMA, líder mundial especialista en impermeabilización y aislamiento.