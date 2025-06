Salerm Cosmetics presenta NEW LEGACY: la nueva colección de Salerm Homme creada por Alberto Córdoba

Bajo el lema ‘Tradición redefinida. Estilo sin límites’, NEW LEGACY es toda una fuente de inspiración. Es mirar hacia atrás con ojos nuevos. Desafiar la nostalgia para reinterpretarla. Esta colección abraza lo clásico y tradicional, pero lo deconstruye con una visión moderna y atrevida.

Una colección que desafía las reglas

NEW LEGACY es una declaración de intenciones: rescatar lo mejor de la estética vintage para reconstruirlo desde la libertad creativa. Los looks de la colección incluyen reinterpretaciones de estilos como el mod, el mullet moderno o el shaggy texturizado con cortes geométricos con volumen controlado. Buscan potenciar la individualidad y ofrecer opciones versátiles y atrevidas para el hombre actual.

Alberto Córdoba, referente internacional de la barbería y autor de la colección, explica: «Con NEW LEGACY quise explorar la nostalgia desde una perspectiva renovada, mirar atrás para entender el presente, pero siempre con la libertad de reinterpretar las reglas. Es una colección para hombres auténticos que quieren marcar su propio estilo sin miedo».

Productos Salerm Homme: Barber line since 1950

La colección NEW LEGACY se apoya en la línea profesional Salerm Homme, que ofrece productos versátiles de styling, cuidado capilar, facial y para la barba, diseñados para un hombre con carácter. Algunos de los productos clave utilizados en la creación de los looks de esta colección son:

Strong Hair Spray: laca de fijación duradera y efecto antihumedad.

Styling Dust: cera en polvo con acabado mate y volumen natural.

Fusion Gel: gel innovador para peinados de efecto húmedo.

Champú-Gel Stop to Relax: limpieza suave con efecto relajante.

Alberto Córdoba, Global Barber de VMV Cosmetic Group

Con más de 25 años de trayectoria, Alberto Córdoba es uno de los grandes referentes de la barbería a nivel nacional e internacional. Formador, creador de tendencias y embajador de la marca, Alberto combina la excelencia técnica con la creatividad, el estilo y siempre con una filosofía de aprendizaje constante. Su pasión por el oficio lo ha llevado a abrir su propio salón, a trabajar en importantes escenarios internacionales y a formar a nuevas generaciones de barberos y estilistas.

Ver video de la colección

Todas las fotografías y material

Vídeos

New Legacy – Colección Homme | Salerm Cosmetics