realme presenta innovaciones en el Fan Festival 828: batería de 15.000 mAh y Chill Fan Phone

Coincidiendo con la celebración de su séptimo aniversario, realme, que ya cuenta con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, ha presentado dos tecnologías pioneras que marcan un antes y un después en la innovación móvil: la batería Ultra-High-Density de 15.000 mAh y el realme Chill Fan Phone. Estas novedades, concebidas a partir de un profundo conocimiento de los hábitos de los jóvenes, buscan transformar la manera en que millones de usuarios interactúan con sus dispositivos, resolviendo desafíos como la duración de la batería y el sobrecalentamiento.

Batería de 15.000 mAh: resistencia redefinida para todos

El concepto de batería Ultra-High-Density de 15.000 mAh supone un avance de ingeniería que rompe los estándares de la industria. Con tecnología de ánodo de silicio al 100 %, alcanza una densidad energética sin precedentes de 1.200 Wh/L, la más alta registrada hasta la fecha en un smartphone. Para los usuarios, esto se traduce en una libertad tangible: hasta cuatro días de uso medio, con capacidad para grabar vídeo durante 18 horas seguidas o reproducir vídeos hasta 53 horas de forma continua.

realme Chill Fan Phone: refrigeración reinventada para el gaming intenso

Junto a la innovación en baterías, realme ha presentado el Chill Fan Phone, la primera propuesta de este tipo en el mercado, diseñada para combatir uno de los problemas más frustrantes de los usuarios intensivos: el sobrecalentamiento. El dispositivo incorpora un ventilador interno en miniatura con un sistema de refrigeración termoeléctrico (TEC), tecnología ya utilizada en enfriadores externos, pero miniaturizada para uso interno en smartphones. Su funcionamiento se asemeja al de un aire acondicionado integrado en el propio teléfono y puede reducir la temperatura del núcleo del dispositivo en hasta 6 °C durante sesiones de uso intensivo.

Esta potencia de refrigeración permite un rendimiento sostenido, lo que hace posible ejecutar más de 20 juegos móviles de gran escala – incluidos Honkai: Star Rail y Genshin Impact – con altas tasas de fotogramas sin caídas de rendimiento.

Arraigado en la cultura joven: realme sabe cómo divertirse

Ambas innovaciones están profundamente arraigadas en la comprensión que realme tiene del estilo de vida de los usuarios jóvenes. Estos exigen dispositivos que se adapten a sus hábitos de «conexión permanente» – streaming, gaming, viajes y creación de contenido – sin renunciar a nada. La batería de 15.000 mAh soluciona la frustración de los apagones en mitad de una partida, mientras que el Chill Fan Phone elimina la ralentización del rendimiento por sobrecalentamiento. Juntas, estas innovaciones refuerzan la misión de realme de ser la marca de smartphones «más cool» para sus más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

La presentación de hoy no es solo un lanzamiento de producto, sino también la celebración del recorrido de realme: de startup a marca global con más de 300 millones de usuarios. En su séptimo año, la compañía reafirma su compromiso de anticiparse a las necesidades de los usuarios, superar límites técnicos y ofrecer dispositivos que empoderen a los consumidores para vivir sin restricciones.