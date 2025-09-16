Padelmba: de pioneros en formación deportiva a referente global con certificación oficial internacional

Fundada en 2019, Padelmba nació con un propósito claro: profesionalizar el pádel a través de la formación de entrenadores y gestores deportivos. Lo que empezó como un proyecto impulsado por la pasión de sus fundadores, se ha convertido en pocos años en la empresa líder mundial en formación de pádel, con presencia en más de 50 países, miles de alumnos formados y una comunidad internacional de clubes, entrenadores y academias asociadas.

Desde sus inicios, Padelmba ha apostado por una metodología innovadora, la combinación de formatos online y presenciales, y la creación de contenidos audiovisuales de máxima calidad. Esta visión le ha permitido convertirse en socio estratégico de marcas líderes, jugadores profesionales y organismos internacionales, consolidándose como una plataforma de referencia en el ecosistema del pádel.

Un hito que marca un antes y un después

En 2025, Padelmba ha alcanzado un logro histórico: la validación oficial de sus programas formativos por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México.

Este reconocimiento, que se aplica a sus tres certificaciones más destacadas (CPC Nivel 1, CPC PLUS Nivel 2 y CPC KIDS), no solo otorga validez en México, sino que, gracias al Tratado de La Haya, extiende la validez oficial educativa a más de 100 países. Así, cualquier entrenador formado en Padelmba podrá ejercer profesionalmente en gran parte del mundo con un título legalmente reconocido.

Innovación y visión de futuro

Este hito se suma al lanzamiento de PressPadel, una plataforma de suscripción de formación continua en más de 15 idiomas, que refuerza el compromiso de la compañía con la democratización del conocimiento y el acceso global a la educación deportiva.

«Desde el primer día, creímos en la importancia de formar a entrenadores con estándares de calidad internacional. Hoy, con la validación oficial de la SICyT, damos un paso más hacia nuestro objetivo: que cualquier persona, en cualquier país, pueda acceder a una formación con validez educativa y de primer nivel», afirma Alejandro Martínez, CEO y cofundador de Padelmba.

Sobre Padelmba

Con un equipo de profesionales de élite, alianzas estratégicas con grandes marcas y una visión global, Padelmba impulsa la profesionalización del pádel desde la formación de base hasta la capacitación avanzada de entrenadores y gestores. Su modelo innovador ha permitido a la compañía consolidarse como la principal escuela de formación de pádel en el mundo, ofreciendo programas certificados, consultoría a clubes y academias llave en mano.