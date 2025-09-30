U.S. Polo Assn. presenta colección otoño-invierno 2025 con un estilo americano refinado desde Denver

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), ha lanzado su emblemática colección otoño-invierno 2025, inspirada en el deporte. El lanzamiento de esta temporada captura el estilo clásico americano y la herencia deportiva de la marca, con el espíritu enérgico de Denver, Colorado, una ciudad conocida por su dinámica mezcla de cultura metropolitana y belleza natural.

Desde el corazón del centro de Denver hasta las tranquilas extensiones de Aspen Ranch, estos paisajes pintorescos proporcionan el escenario perfecto para la colección global otoño-invierno 2025 de U.S. Polo Assn. Reflejando un tema inspirado en la vuelta al colegio, la campaña de temporada muestra la profunda conexión de la marca con el deporte, el estilo de vida y la moda. La sesión fotográfica global también cuenta con los jugadores profesionales de polo Chloe Carabasi y Jake Klentner como modelos, lo que refuerza aún más la auténtica conexión de la marca con el deporte del polo.

«La colección global otoño-invierno de este año da vida a nuestra marca global con un estilo clásico, deportivo y sofisticado, ambientado en un lugar que refleja la energía juvenil y vibrante de nuestros consumidores», afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la empresa que gestiona y comercializa la marca global U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. «Cada colección de temporada que crea U.S. Polo Assn. es una celebración atemporal del deporte y el estilo, y esta temporada destaca por el carácter único de Denver, Colorado».

La colección global otoño-invierno 2025 de U.S. Polo Assn., fotografiada con las majestuosas Montañas Rocosas como telón de fondo, presenta una rica paleta de colores americanos con un toque otoñal atrevido y fresco, junto con tonos navideños helados perfectos para los meses más fríos. La colección se centra en texturas superpuestas, siluetas cuidadosamente diseñadas y prendas básicas atemporales pensadas para una transición perfecta del aula a las vacaciones, todo ello con comodidad y estilo. Entre las piezas más destacadas se encuentran los icónicos polos de U.S. Polo Assn., vaqueros resistentes, jerséis de punto trenzado, camisas de franela y prendas de abrigo inspiradas en el estilo universitario, con cómodas capas perfectas para las fiestas y opciones ideales para regalar a toda la familia.

«Esta colección ofrece un vestuario versátil con prendas elegantes y prácticas que combinan la ropa de diario de alta calidad con la sensibilidad universitaria tradicional de U.S. Polo Assn.», afirma Jessica Ramesberger, vicepresidenta de Comercialización y Diseño de USPA Global. «Tanto si te vistes para la vuelta al cole, una escapada de fin de semana o una reunión festiva, la colección global otoño-invierno 2025 de U.S. Polo Assn. incluye prendas elegantes, cómodas y accesibles para todos».

Como parte de su iniciativa integral de sostenibilidad USPA Life, la marca ha incorporado productos USPA Life en toda la colección global otoño-invierno 2025. Con tejidos preferentes como el algodón orgánico en toda la colección, U.S. Polo Assn. se compromete a seguir una trayectoria de mejora continua, garantizando un impacto positivo en las personas, los productos y el planeta, y dando así forma a un futuro mejor para la próxima generación. USPA Life está impulsando el cambio en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que refleja el compromiso de U.S. Polo Assn. con un impacto significativo.

Colección 135.º aniversario: Edición otoño-invierno

U.S. Polo Assn. continúa la celebración de su 135 aniversario con una selección de prendas de la colección global otoño-invierno 2025 que rinden homenaje al legado de la marca en el deporte del polo y a sus raíces, que se remontan a 1890. Esta cápsula especial, que se distingue por sus refinados detalles y las rayas rojas, blancas y azules características de la marca, conmemora 135 años de inspiración deportiva y moda atemporal.

«La energía y el carácter de Denver reflejaban la esencia de la colección global otoño-invierno 2025 de U.S. Polo Assn. Desde el estilo urbano hasta los rústicos escenarios ecuestres, esta sesión fotográfica global captura los estilos de vida diversos y dinámicos que celebra nuestra marca», afirmó Stefanie Coroalles, vicepresidenta de marketing global de USPA Global. «Las imágenes de esta temporada cuentan una historia de transición, tradición y unión, todo lo que el otoño y el invierno deberían transmitir».

La colección global otoño-invierno 2025 ya está disponible en las tiendas U.S. Polo Assn. y en línea en todo el mundo en uspoloassnglobal.com.

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el Centro Nacional de Polo (NPC) de la USPA en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y una distribución mundial a través de más de 1100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. La marca patrocina los principales eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, que se celebra anualmente en el NPC de Palm Beach, el torneo de polo más importante de Estados Unidos. Gracias a acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa y Star Sports en la India, ahora se retransmiten varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., lo que permite que millones de aficionados al deporte de todo el mundo puedan disfrutar por primera vez de este emocionante deporte.

Según License Global, U.S. Polo Assn. ha sido nombrada sistemáticamente una de las principales marcas deportivas con licencia del mundo, junto con la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1. Además, esta marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información en uspoloassnglobal.com y en @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos deportivos relacionados con el polo. Para obtener más información, se puede visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.