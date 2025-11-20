BASF lanza en España la serie «Follow a Farmer» para mostrar el auténtico día a día del campo

BASF Agricultural Solutions estrena en España la serie digital «Follow a Farmer Spain«, disponible en el canal de YouTube de BASF Agricultural Solutions, que abre las puertas del campo y muestra, sin filtros, cómo se producen los alimentos que llegan a la mesa. Esta iniciativa forma parte del proyecto global «Por amor a la agricultura, el trabajo más valioso de la tierra», cuyo objetivo es acercar la realidad de la agricultura a la sociedad y poner en valor el papel esencial de los agricultores en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

Una iniciativa que conecta Europa con el campo español

El concepto Follow a Farmer nació en Europa con un propósito claro: dar voz a los agricultores y mostrar, a través de historias reales, qué se necesita para cultivar los alimentos. La serie acompaña a profesionales del campo durante sus campañas, revelando decisiones agronómicas, gestión del suelo y del agua, impacto de la meteorología, presión de plagas y exigencias del mercado. Con el tiempo, este formato se ha consolidado como una herramienta de divulgación y defensa del sector: la agricultura se explica desde la voz de sus protagonistas, con transparencia y cercanía.

«Con Follow a Farmer queremos conectar a la sociedad con quienes trabajan la tierra cada día, poniendo rostro y contexto a un sector del que todos dependen, pero que pocas veces se ve de cerca», señala Patricio Fitz Simon, director de BASF Agricultural Solutions España.

Los protagonistas: una nueva generación de agricultores

Para su primera temporada en España, Follow a Farmer Spain acompaña a dos jóvenes agricultores que representan realidades complementarias:

Lucía Morales Pérez (@agrofamily_moralesperez)

Influencer agro y agricultora en El Ejido (Almería), cultiva pimiento bajo invernadero y divulga en redes sociales sobre horticultura intensiva, sostenibilidad y relevo generacional.

«Abrir las puertas del invernadero significa enseñar que detrás de un pimiento perfecto hay muchas decisiones y mucho trabajo en familia», explica Lucía.

Alberto Fernández-Velilla (@agri_berto)

Agricultor en Quel (La Rioja) y creador de contenido en YouTube, gestiona una explotación diversificada con cereza, almendro, olivo, y hortícolas. Su objetivo: mostrar la realidad económica del campo y hablar abiertamente de costes, riesgos y rentabilidad.

«Si con esta serie alguien descubre lo que cuesta sacar adelante un kilo de fruta y empieza a valorar más el trabajo del agricultor, ya estaremos ganando todos», asegura Alberto.

Ambos perfiles encarnan una agricultura moderna, digitalizada y comprometida con la transparencia.

Una ventana abierta entre el campo y la sociedad

Con Follow a Farmer Spain, BASF refuerza su compromiso con los agricultores españoles, situándolos en el centro del relato y ofreciendo a consumidores, distribuidores y administraciones una mirada directa al interior de las explotaciones.

«En un momento en el que se habla mucho del campo, pero no siempre se escucha a quienes lo trabajan, esta serie permite cederles el protagonismo y mostrar cómo están transformando la agricultura para hacerla más sostenible y competitiva», concluye Fitz Simon.

Sigue la serie completa en el canal de YouTube de BASF Agricultural Solutions y descubre el auténtico día a día del campo español: