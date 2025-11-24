Liceo VillaFontana de Móstoles participa en el Concurso Europeo de Ajedrez

El Liceo Villa Fontana participó en el Concurso Europeo de Ajedrez.

El pasado 30 de octubre de 2025, a las 9:00 h, el Liceo Villa Fontana volvió a ser sede del Concurso Europeo de Ajedrez, en el que tomó parte alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato. La prueba consistió en resolver 30 problemas de ajedrez en 60 minutos al mismo tiempo con escuelas de 5 países diferentes, con ejercicios adaptados a la edad y al nivel de cada participante.

Durante la jornada, el certamen se desarrolló con normalidad en un aula del centro. Al finalizar, la organización recogió los formularios y, tras su corrección, se informará de los resultados oficiales a los participantes.

Una trayectoria consolidada

Un año más, el Liceo Villa Fontana reafirmó su trayectoria de varios años en esta competición, en la que el centro ha cosechado buenos resultados y menciones en distintas categorías. Esta continuidad ha contribuido a reforzar en el colegio la afición por el ajedrez y competencias clave como la concentración, el razonamiento lógico y la toma de decisiones.

«El ajedrez sigue siendo una herramienta pedagógica de gran valor y la comunidad educativa lo vive con entusiasmo cada curso», señala Fernando de Miguel desde la Coordinación de Ajedrez del Liceo Villa Fontana.

Para el Liceo Villa Fontana, este concurso es una cita obligada que esperan con mucha ilusión año tras año, comenta su director, Fernando Semprun.

Las condiciones de este concurso europeo se pueden encontrar en la página web de caballito de ajedrez.es y en el blog del Liceo Villa Fontana se pueden ver numerosas instantáneas de la cita.

Desde el Liceo, comentan que para el año que viene esperan volver a aumentar su participación y palmares para lo que cuentan con el ajedrez como actividad extraescolar.