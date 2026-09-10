Figaredo (VOX) hunde a Óscar Puente y Ana Redondo por el niño agredido en Ceuta: «¿Vaya, y esto?»

Los lacayos de Pedro Sánchez han seguido el ejemplo de su ‘puto amo’, haciendo de la mentira su forma de vida. Pero con Ceuta se han superado. Desde que supuestamente no hubo informes ni avisos de la invasión hasta la ‘caza’ de migrantes por parte de radicales de ultraderecha azuzados por VOX.

Uno de los puntos sobre los que la Moncloa y Ferraz, y sus terminales mediáticas, han intentado desviar la atención es si había que llamar invasión a la entrada masiva y violenta de más de 80.000 personas en el asalto a la frontera.

En estas discusiones semánticas que han querido impulsar para distraer, han usado unas declaraciones del diputado de VOX José María Figaredo en las que afirmaba que las fuerzas de seguridad debían «cazar» a los inmigrantes irregulares y devolverlos a Marruecos.

En estos 42 días de invasión se han producido diversos ataques y múltiples agresiones sexuales por parte de los invasores. Las víctimas han sido tanto militares y policías como población civil e incluso parte del mismo grupo de invasores. Y, ante tantos hechos violentos, el Gobierno y sus terminales mediáticas guardaron silencio. Excepto cuando salió la noticia de la agresión que sufrió Ali, un niño de 8 años.

El menor fue atacado por unos encapuchados en el asentamiento de El Príncipe y recibió siete puntos de sutura en la frente tras recibir un disparo con perdigones muy cerca del ojo.

Al conocerse el hecho, salió el Gobierno a acusar a la «ultraderecha» y a condenar sin pruebas, señalando de forma indirecta a Figaredo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó en X: «Lo de “cazarlos” era esto, ¿no? La Justicia estará ya abriendo la causa por delito de odio contra Figaredo. Seguro, segurísimo».

Lo de “cazarlos” era esto, ¿no? La

Justicia estará ya abriendo la causa por delito de odio contra Figaredo. Seguro, segurísimo. https://t.co/ksxvDymtPm — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 8, 2026

Peor todavía fue lo que hizo Ana Redondo, que desde el Senado afirmó que las declaraciones de Figaredo y la connivencia del PP han hecho que se abra un «safari» en Ceuta y que la primera víctima de esa caza de humanos había sido el niño de ocho años.

Pero, como la realidad es tozuda, los hechos han desmontado el discurso miserable de los ministros de Sánchez: resulta que los agresores de Ali son inmigrantes ilegales, de acuerdo con los reportes policiales.

Por supuesto, nadie de la ‘brunete pedrete’ ni mucho menos los ministros sanchistas han salido a disculparse por las mentiras y las acusaciones vertidas.

Pero Figaredo no lo ha dejado pasar y atizó tanto a Puente como a Ana Redondo por su hipocresía al guardar silencio ante otras agresiones:

«Vaya… ¿y esto Ana Redondo Óscar Puente? ¿De repente ya no os molestan tanto las agresiones?».

Vaya… ¿y esto @_anaredondo_, @oscar_puente_? ¿De repente ya no os molestan tanto las agresiones? https://t.co/ixS7pjAGQg — Jose María Figaredo (@FigaredoJoseM) September 9, 2026

En otro tuit, afeó directamente a Puente por señalarlo por la agresión del menor:

«Sabes que los agresores fueron en realidad algunos de esos invasores que trajisteis. Conoces la verdad pero te da igual. La ocultáis siempre en perjuicio de los españoles. Los ceutíes no pueden salir a la calle. Las violaciones y atracos se multiplican. Los niños tienen que ir escoltados al colegio. Y tú siempre defendiendo a los agresores, ocultando sus acciones y atacando a los españoles. Y todo esto con las manos manchadas con la sangre de más de 40 víctimas de Adamuz. Dimite y ponte a disposición judicial».