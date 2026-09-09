Una vecina de Ceuta remata el estacazo de Nacho Abad a TVE: “Yo ya la he quitado, es basura”

¡Un momentazo de oro!
Nacho Abad, presentador de ‘Código 10′ en Cuatro cargó con dureza contra TVE por seguir emitiendo lo que considera mentiras sobre la supuesta invasión en Ceuta.
El periodista no se anduvo con rodeos, aunque una vecina le animó a que rematase su crítica realizando un gesto más, el de eliminar de su televisor el canal de ‘Tele Pedro’.
Nacho Abad le pega un sopapo a TVE por seguir difundiendo mentiras sobre la invasión sufrida por Ceuta y una vecina de la ciudad autónoma anima al presentador de @Codigo10tv a dar un paso más y mandar al vertedero a 'Tele Pedro' porque, como ella misma dice, "es basura". pic.twitter.com/rP9emTxk4v
— Luis Rioja (@miescano351) September 9, 2026
La intervención de la vecina ceutí dio el golpe definitivo:
Yo no me creo nada. Son todos una panda de mentirosos. Y esto ya se sabía, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende para nada esta bomba, esta exclusiva, boom, boom, lo tenemos escrito y de qué nos sirve. ¿Y mañana? Cuando nos levantemos mañana, ¿van a solucionar algo aquí?
Ahí Abad le dio la razón en parte a la entrevistada:
No, no van a solucionar nada. En eso te doy la razón, pero sí sirve. Sí sirve porque desenmascara las mentiras del gobierno. Esas que nos las podríamos estar comiendo, tragando con patatas fritas.
La mujer ceutí alucinó con el hecho de que aún hubiese quienes se tragaban las mentiras del Gobierno Sánchez.
Pero ¿quién se las ha tragado con patatas fritas? Porque yo no me las había tragado ni con patatas fritas ni metiéndome líquido para adentro, muchacho.
El periodista tuvo que aclararle a su interlocutura que aún había personas que en España se tragaban las trolas fabricadas desde La Moncloa:
Oye, perdóname, que ha habido un montón de gente diciendo que había lawfare en los juzgados y que los jueces son unos fachas y que todos los periodistas somos de ultraderecha y ha habido gente de izquierdas que se ha comido ese cuento. Yo veo Televisión Española y en Televisión Española dicen lo mismo siempre, que el informe que nosotros dimos aquí en exclusiva… ¿Dónde estaba el informe?
Y ahí vino el palo colosal de la vecina ceutí instando a Nacho Abad a mandar bien lejos a RTVE:
Tienes que quitar la Televisión Española de tu casa, yo ya la he quitado. Yo eso no lo veo, es basura. Aquí hay que decir la verdad.