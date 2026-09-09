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Periodismo

'CÓDIGO 10' (CUATRO)

Una vecina de Ceuta remata el estacazo de Nacho Abad a TVE: “Yo ya la he quitado, es basura”

Nacho Abad arremete contra TVE por difundir informaciones falsas sobre Ceuta y una vecina local le pide que vaya más allá con 'Tele Pedro'

Una vecina de Ceuta remata el estacazo de Nacho Abad a TVE: “Yo ya la he quitado, es basura”
Nacho Abad conversando con unas vecinas de Ceuta. Cuatro.
Archivado en: Gobierno de España | Nacho Abad | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Televisión

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¡Un momentazo de oro!

Nacho Abad, presentador de ‘Código 10′ en Cuatro cargó con dureza contra TVE por seguir emitiendo lo que considera mentiras sobre la supuesta invasión en Ceuta.

El periodista no se anduvo con rodeos, aunque una vecina le animó a que rematase su crítica realizando un gesto más, el de eliminar de su televisor el canal de ‘Tele Pedro’.

La intervención de la vecina ceutí dio el golpe definitivo:

Yo no me creo nada. Son todos una panda de mentirosos. Y esto ya se sabía, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende para nada esta bomba, esta exclusiva, boom, boom, lo tenemos escrito y de qué nos sirve. ¿Y mañana? Cuando nos levantemos mañana, ¿van a solucionar algo aquí?

Ahí Abad le dio la razón en parte a la entrevistada:

No, no van a solucionar nada. En eso te doy la razón, pero sí sirve. Sí sirve porque desenmascara las mentiras del gobierno. Esas que nos las podríamos estar comiendo, tragando con patatas fritas.

La mujer ceutí alucinó con el hecho de que aún hubiese quienes se tragaban las mentiras del Gobierno Sánchez.

Pero ¿quién se las ha tragado con patatas fritas? Porque yo no me las había tragado ni con patatas fritas ni metiéndome líquido para adentro, muchacho.

El periodista tuvo que aclararle a su interlocutura que aún había personas que en España se tragaban las trolas fabricadas desde La Moncloa:

Oye, perdóname, que ha habido un montón de gente diciendo que había lawfare en los juzgados y que los jueces son unos fachas y que todos los periodistas somos de ultraderecha y ha habido gente de izquierdas que se ha comido ese cuento. Yo veo Televisión Española y en Televisión Española dicen lo mismo siempre, que el informe que nosotros dimos aquí en exclusiva… ¿Dónde estaba el informe?

Y ahí vino el palo colosal de la vecina ceutí instando a Nacho Abad a mandar bien lejos a RTVE:

Tienes que quitar la Televisión Española de tu casa, yo ya la he quitado. Yo eso no lo veo, es basura. Aquí hay que decir la verdad.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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