Felipe González fulmina a Pedro Sánchez a cuenta de la invasión de Ceuta: «Nunca asume responsabilidades»

El expresidente del Gobierno Felipe González volvió a la carga contra Pedro Sánchez por la situación en Ceuta.

El histórico socialista señaló que el actual inquilino de La Moncloa elude sistemáticamente cualquier responsabilidad cuando las cosas se complican para su equipo.

González no se limitó al episodio concreto de la ciudad autónoma. El exdirigente socialista extendió la crítica al conjunto de la acción del Ejecutivo y subrayó que la negativa a asumir errores se ha convertido en una constante.

Felipe González no ceja en sus ataques contra Pedro Sánchez. Ahora a cuenta de Ceuta, asegurando que el actual inquilino de La Moncloa no ha asumido ninguna responsabilidad. Y no solo en este asunto, sino en todos. pic.twitter.com/5c7FRzXTRk — Luis Rioja (@miescano351) September 11, 2026

El mensaje central de González

En declaraciones a los medios a su llegada a un restaurante de Madrid, donde iba a participar en una comida privada con antiguos cargos políticos (entre ellos el exportavoz del PSOE Pedro Bofill), González calificó la actuación del Ejecutivo de «manifiestamente mejorable» y zanjó la cuestión de las responsabilidades con una frase demoledora.

González quiso mostrar primero su plena solidaridad con la ciudad autónoma y con su presidente, Juan Jesús Vivas. Y recordó su propia etapa al frente del Gobierno:

Goberné 14 años y Ceuta era un ejemplo de convivencia entre culturas y de solidaridad entre las distintas comunidades. Un ejemplo de todo. No hubo ni un solo momento en que sufriéramos un conflicto como el que estamos sufriendo ahora.

El expresidente llamó especialmente la atención sobre las palabras que el propio Sánchez pronunció el 31 de julio de 2026 en Ceuta, apenas un día después del asalto masivo desde la frontera con Marruecos. Entonces el presidente del Gobierno calificó la entrada de decenas de miles de personas como una «violación de la integridad territorial de España», palabras que González calificó de acertadas:

Definió exactamente lo que había pasado como lo que era.

El expresidente dejó en el aire el contraste entre aquella definición contundente y la posterior actitud del Ejecutivo, más inclinada a minimizar, a buscar culpables externos o a no asumir errores de previsión y de gestión.

Preguntado de forma directa sobre si el Gobierno debería asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido, la respuesta de González ha sido lapidaria y sin matices:

No le he visto nunca asumir responsabilidades.

No obstante, el histórico líder del PSOE rechazó a entrar en la disquisición de si Sánchez debía convocar elecciones ni tampoco quiso erigirse en juez de la actual legislatura:

Yo no soy el presidente del Gobierno.

Pero el mensaje quedó cristalino: la falta de rendición de cuentas es una constante en la forma de gobernar de Pedro Sánchez.