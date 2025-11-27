Nace en Córdoba el Torneo de Pádel Solidario ‘La Ilusión en Juego’, a beneficio de Cruz Roja

Esta mañana se ha presentado oficialmente el Torneo de Pádel Solidario ‘La Ilusión en Juego’, una iniciativa impulsada por Smalldev y Jamones Sierra Morena, con el objetivo de que esta Navidad ningún niño o niña de Córdoba se quede sin un juguete.

El torneo se celebra a beneficio de Cruz Roja, que destinará los fondos recaudados a su campaña ‘Sus Derechos en Juego’.

El acto, celebrado en el salón de actos de la sede de Cruz Roja en Córdoba, ha contado con la participación de representantes de las empresas organizadoras y de Cruz Roja, que han destacado la importancia de unir deporte y solidaridad para apoyar a la infancia más vulnerable.

El torneo tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de diciembre en YOU Play (Av. Apreama, Córdoba). Cada inscripción, con un coste simbólico de 20 euros, se transformará en un juguete nuevo que el voluntariado de Cruz Roja entregará a familias en situación de dificultad. Quienes no participen en pista podrán colaborar mediante la Fila 0, realizando donaciones desde la plataforma habilitada.

Durante los tres días se vivirá un ambiente deportivo y festivo, con premios para los ganadores, un cortador de jamón Sierra Morena y un gran perol de migas solidario el domingo como cierre. El 100% de lo recaudado —inscripciones, patrocinios y Fila 0— se destinará íntegramente a la campaña de Cruz Roja Juventud, mientras que los costes del evento correrán a cargo de Smalldev y Jamones Sierra Morena. De este modo, cada aportación se convertirá directamente en ilusión para los más pequeños.

«El deporte es una herramienta increíble para conectar a las personas y, en este caso, hacerlo con un fin solidario nos emociona especialmente», han señalado los organizadores durante la presentación. Por su parte, Cruz Roja ha destacado que esta colaboración «permitirá ampliar el alcance de su tradicional campaña de juguetes, y llegar, por tanto, a más familias de Córdoba».

Este torneo solidario nace con vocación de continuidad. Desde la organización señalan que, durante el proceso de colaboración con Cruz Roja, tomaron conciencia de la gran cantidad de personas y colectivos que requieren apoyo en la provincia. Por ello, el propósito de Smalldev y Jamones Sierra Morena es que esta iniciativa tenga continuidad en el tiempo, destinando en cada edición los fondos recaudados a una causa social diferente.

En la de este año, la prioridad son los niños, niñas y jóvenes, que merecen una Navidad rodeada de juego, esperanza y sonrisas.

Fechas del torneo: 12, 13 y 14 de diciembre

Lugar: YOU Play · Av. Apreama, 14013 Córdoba

Organizan: Smalldev · Jamones Sierra Morena

A beneficio de: Cruz Roja

Inscripciones y donaciones: https://cercadeti.cruzroja.es/la-ilusion-en-juego

Sobre Smalldev

Smalldev es una empresa con sedes en Córdoba, Granada y Málaga, especializada en el desarrollo de soluciones digitales, servicios de marketing y comunicación estratégica. Combina tecnología, creatividad y análisis para ayudar a marcas y empresas a crecer, mejorar su presencia y optimizar sus procesos. Desde su fundación, ha trabajado con compañías de diversos sectores, abordando proyectos de diseño web, desarrollo a medida, campañas de marketing y acciones de comunicación con una visión global.

Sobre Jamones Sierra Morena

Jamones Sierra Morena es una marca perteneciente a Hermanos Rodríguez Barbancho, con sede en Hinojosa del Duque (Córdoba) y más de 30 años de experiencia en la elaboración artesanal de jamones y embutidos. Su producción, amparada por la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, combina tradición, calidad y sostenibilidad para ofrecer productos ibéricos de máxima autenticidad. Presente en todo el territorio nacional y con distribución internacional, Sierra Morena mantiene su compromiso con la excelencia y con la difusión de la cultura del jamón como parte esencial de la gastronomía española.