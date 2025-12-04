Impulsando una normativa sobre datos informada y eficiente en la 17ª Conferencia ASEDIE

Acogida esta vez por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la Conferencia ha vuelto a ser el escenario de un encuentro anual de expertos de diversos ámbitos, áreas geográficas y sectores; un espacio de intercambio y reflexión destinado a aprender y a compartir ideas, experiencias, conocimiento y opiniones sobre transparencia, apertura, gobernabilidad y regulación de los datos. Este año, el centro de atención ha girado en torno a la posibilidad de crear un espacio constructivo desde el que impulsar una normativa de datos que se ajuste a la realidad del Sector y esté a la altura de los retos actuales.

El acto ha sido inaugurado por Dª. Consuelo Sánchez Naranjo, Secretaria de Estado de Función Pública, quien ha invitado a seguir considerando la política de los datos abiertos como una política pública transformadora que impulse transparencia, participación, mejores decisiones y oportunidades para todos.

Dª. Ruth del Campo Becares, directora general del Dato, en sus palabras de bienvenida, ha subrayado la necesidad de impulsar la normativa para abrir más datos de alto valor y D. Ignacio Jiménez, presidente de ASEDIE, ha resaltado la colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Dirección General del Dato y la Dirección General de Gobernanza Pública para impulsar la apertura y reutilización de datos en España.

A continuación, han intervenido desde la Representación Permanente de España para la Unión Europea en Bruselas D. Miguel Valle del Olmo, Consejero de Transformación Digital y Dª. Almudena Darias de las Heras, Consejera de Justica, quienes han ofrecido a los asistentes una informada y detallada perspectiva de la situación normativa en la que actualmente se está trabajando en Europa con relación al mundo de los datos, de las herramientas para enfrentarse a los retos que este mundo plantea y de la forma de aprovechar así las oportunidades que al sector infomediario se le ofrecen a nivel español y europeo.

El resto de la jornada se ha desarrollado en torno a tres mesas redondas en las que distintos ponentes han tratado temas de alta relevancia e impacto para el presente y el futuro del sector.

La primera mesa redonda, titulada ‘Simplificación normativa y seguridad jurídica: Pilares para un marco ágil y eficiente’, ha estado moderada por D. Ignacio Jiménez y en ella han participado Dª. Meritxell Borràs i Solé, directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades y D. Carlos Alonso, Director de División en la Dirección General del Dato. En ella se ha advertido sobre los riesgos de inseguridad jurídica derivados de la propuesta europea Digital Ómnibus y se ha defendido la necesidad de garantizar la interoperabilidad y la reutilización de datos públicos con privacidad desde el diseño y mediante tecnologías que la refuercen. También se ha matizado la importancia del Gobierno del Dato y de las especificaciones UNE sobre gobierno, gestión y calidad del dato.

En la segunda mesa redonda, esta vez moderada por D. Manuel Hurtado, vocal de la Junta Directiva de ASEDIE, se han abordado el concepto y la implementación práctica del Gobierno Abierto bajo el título: ‘Transparencia y Gobierno Abierto, de la teoría a la práctica’. Dª. Carmen Cabanillas, directora general de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública; D. José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; D. José Máximo López Vilaboa, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad de Castilla y León; y Dª. Ángela Pérez Brunete, directora general de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid, han compartido con la audiencia la importancia de reforzar las garantías del derecho de acceso a la información pública, otorgando al Consejo de Transparencia mayor potestad para imponer sanciones. Se trató también el tema del silencio administrativo negativo que representa el 42% de las reclamaciones en 2024.

‘Registros abiertos y transparentes. Prevenir el blanqueo sin frenar la competitividad’ ha sido el título de la tercera y última mesa redonda, moderada por D. Valentín Arce, vicepresidente de ASEDIE. En esta mesa, D. Antonio Fuentes Paniagua, subdirector general del Notariado y de los Registros del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; D. Andrés Martínez Calvo, Consultor del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Consejo General del Notariado; D. Carlos Balmisa, secretario general técnico del Colegio de Registradores de España y D. José Luis Perea, secretario general de ATA, han intercambiado opiniones sobre cómo mejorar la colaboración entre administraciones y sector privado para combatir el blanqueo de capitales sin olvidar las figuras de los autónomos y las pymes. Se ha destacado la importancia de retomar el acceso a la información de los autónomos en aras de no perder competitividad.

Esta edición de la Conferencia ASEDIE ha acogido también la entrega de la certificación UNE 80 por AENOR a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Asimismo, fiel a la tradición de años anteriores, la Conferencia ha servido también de marco para la entrega de la 12ª edición del Premio ASEDIE. Este galardón distingue por su destacada labor a diversas personas, entidades y proyectos que, durante el último año, han impulsado la innovación y el desarrollo del sector.

En la categoría Impulsando la Economía del Dato, el Premio ASEDIE 2025 se ha otorgado a la plataforma UniversiDATA, un portal colaborativo de datos abiertos sobre educación superior que fomenta la reutilización de datos mediante APIs abiertas, datahones y aplicaciones analíticas. Este galardón supone un reconocimiento público a la enorme labor de armonización y apertura de datos que ha llevado a cabo el equipo de UniversiDATA. Han recogido el galardón los representantes de DIMETRICAL y de las Universidades participantes del proyecto.

Por otro lado, en la categoría Impulsando el Conocimiento del Dato, han sido galardonados los proyectos GeoEdit Pro y Portal Registral de Emergencias del Colegio de Registradores de España. Estos proyectos han destacado por su innovación en la integración de datos geoespaciales y jurídicos, al crear un servicio único en el mercado que conecta dos campos esenciales para la seguridad jurídica y la planificación territorial. Han recogido el premio D. Luis Manuel Benavides Parra y Dª. Pilar Olivares García. Director y Coordinadora del Servicio de Bases gráficas Registrales.

Finalmente, la clausura ha corrido a cargo de D. Ignacio Jiménez, quien ha dirigido a los asistentes unas breves palabras agradeciendo el apoyo del Ministerio y destacando la importancia de la calidad, gobernanza y apertura del dato como motores de una administración moderna, basada en la colaboración público-privada para impulsar la Economía del Dato.