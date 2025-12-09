  • ESP
Rafa Guerrero y César Bona abordarán en Eduemoción 2026 cómo educar emocionalmente más allá de las modas

Este año, este Congreso celebra su X aniversario con una edición muy especial y bajo el título "Construyendo un futuro emocional y emocionante". Eduemoción 2026 se celebra el viernes 20 de febrero de 9h a 14h30 en el CaixaFórum de Madrid. Organizado por la Fundación Zola y los Colegios Zola, este evento se ha consolidado como la cita imprescindible para situar la inteligencia emocional en el centro del debate educativo y social

El próximo 20 de febrero de 2026, el CaixaFórum de Madrid acogerá la décima edición de Eduemoción, un Congreso sobre Educación Emocional organizado por la Fundación Zola y los Colegios Zola. Esta edición será especialmente significativa, ya que marca el décimo aniversario de un encuentro que, año tras año, ha contribuido a situar la inteligencia emocional en el centro del debate educativo y social.

Bajo el lema «Construyendo un futuro emocional y emocionante», Eduemoción 2026 propone una mañana dedicada al rigor, la reflexión y la innovación en educación emocional. Con motivo de esta celebración especial, el congreso contará con dos ponentes de prestigio nacional e internacional: Rafa Guerrero y César Bona, referentes en los ámbitos de la psicología, la pedagogía y el acompañamiento educativo.

Ponentes Eduemoción 2026
Rafa Guerrero, psicoterapeuta, licenciado en Psicología Clínica y de la Salud y doctor en Educación, es considerado una de las voces más influyentes en materia de educación emocional en España. Especialista en TDAH, apego, trauma y adicciones a dispositivos tecnológicos, combina su labor clínica con la divulgación y la formación, y es autor de más de veinte libros sobre el desarrollo emocional y educativo. Su mirada, centrada en el bienestar integral de niños, adolescentes y familias, aportará al congreso una visión profesional sólida, actualizada y profundamente humana.

Por su parte, César Bona, maestro reconocido por su defensa de una educación humanista basada en la convivencia y el respeto, fue nominado al Global Teacher Prize como uno de los 50 mejores docentes del mundo y ha sido recientemente galardonado con la Medalla de Oro de la Cruz Roja 2025. Su trayectoria se caracteriza por la promoción de la creatividad y la innovación educativa, así como por su participación en foros internacionales sobre derechos de la infancia. Colaborador habitual de universidades e instituciones en España y Latinoamérica, Bona ofrecerá una perspectiva transformadora sobre el papel de la escuela en la formación emocional de las nuevas generaciones.

Congreso Eduemoción
Desde su nacimiento en 2017, y con el impulso definitivo de la Fundación Zola desde 2024, Eduemoción se ha consolidado como un espacio imprescindible para profesionales de la educación, psicólogos, orientadores, educadores sociales, familias e instituciones comprometidas con el desarrollo emocional en los centros educativos.

Cada edición reúne a expertos de disciplinas diversas (psicología, psiquiatría, salud mental, educación, filosofía o nuevas tecnologías) para abordar los retos actuales y emergentes de la inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia.

Esta décima edición propone un recorrido por los avances alcanzados en la última década y una reflexión crítica sobre el futuro. Los ponentes abordarán cuestiones clave como el rigor científico en educación emocional, la necesidad de distinguir entre tendencias pasajeras y prácticas fundamentadas, y la urgencia de dotar a las nuevas generaciones de herramientas sólidas para afrontar los desafíos emocionales del siglo XXI. Eduemoción representa, así, una oportunidad para compartir experiencias, metodologías y resultados que ya están transformando la vida escolar de miles de alumnos.

Dirigido a directores de centros educativos, docentes, orientadores, instituciones, equipos de atención al menor, familias y medios de comunicación, el congreso reafirma su misión: ofrecer un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión para todos aquellos que creen en la importancia de educar también desde y para las emociones.

Eduemoción 2026 celebra diez años de compromiso con una educación emocional rigurosa, transformadora y profundamente humana. Una cita imprescindible para quienes buscan participar en la construcción de un futuro más consciente, empático y emocionante.

Sobre Zola Educación
Zola Educación está formado por la Fundación Zola y tres centros educativos, Colegio Zola Valdemorillo, Colegio Zola Las Rozas y Colegio Zola Villafranca (en Villanueva de la Cañada). Estos dos últimos Colegios, concertados desde 3 años hasta 4º ESO y privados de 0 a 3 años y en Bachillerato, tienen un modelo educativo propio, el Modelo Educativo Zola, y su objetivo fundamental se centra en formar a personas cualificadas, futuros estudiantes y ciudadanos emocionalmente inteligentes, capaces de adaptarse a un entorno global cambiante, con un pensamiento creativo y crítico que les permita construir un mundo mejor y más justo. El Colegio Zola Valdemorillo cuenta con una oferta educativa privada desde 3 años hasta 2º de Bachillerato y con FP TEGU.

Por su parte, la Fundación Zola centra su actividad en tres líneas de acción: Educación, promoviendo modelos educativos innovadores que potencien el desarrollo competencial y emocional de los menores en un mundo en constante cambio; Emoción, impulsando el programa de pensamiento emocional con más de 15 años de experiencia para expandirlo a nuevos entornos educativos; y Acción Social, fomentando iniciativas solidarias y sostenibles que generen oportunidades reales de impacto positivo en la sociedad a través de colaboraciones con otras entidades.

https://fundacionzola.org/proyecto/proyecto-eduemocion/

