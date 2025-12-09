Techmer PM se une al portafolio de Formerra en Norteamérica

Formerra, un líder en la distribución de materiales de alto rendimiento, anunció hoy la incorporación de los masterbatches de color, aditivos de alto rendimiento y compuestos precoloreados de Techmer PM a su amplio portafolio de materiales. Con esta asociación, Formerra refuerza su oferta específica por aplicación, alineando su portafolio de materiales con las necesidades en evolución de los clientes en Norteamérica.

Techmer PM, un fabricante de compuestos plásticos con sede en EE.UU., se especializa en masterbatches de color y aditivos de valor añadido y en compuestos diseñados para plásticos y fibras de alto rendimiento. Estos productos se utilizan en diversas industrias como aplicaciones médicas, automotrices, de empaques y bienes de consumo. Techmer PM ha invertido constantemente en sus capacidades ópticas y de color, incluidas las adquisiciones recientes de OptiColor Inc. y Colors for Plastics.

«El compromiso de Techmer PM con la innovación y la excelencia técnica se alinea perfectamente con la misión de Formerra de ofrecer materiales de clase mundial y un servicio ágil», dijo Cathy Dodd, CEO de Formerra. «Respaldada por nuestra guía técnica experta, esta asociación nos permite proporcionar a los clientes un portafolio de masterbatches y compuestos precoloreados que impulsa el rendimiento y la sostenibilidad».

Mike Ellison, VP de Gestión de Producto, añade: «La amplia oferta de compuestos precoloreados, aditivos y masterbatches de color de Techmer PM cubre necesidades de procesamiento, estética, bio-basadas, regulatorias y de rendimiento».

Los puntos destacados de los productos de Techmer PM distribuidos incluyen:

Sistemas de color médico regulados: paletas probadas según ISO 10993 con declaraciones regulatorias; comprobadas en PPSU, PA, PP y ABS.

paletas probadas según ISO 10993 con declaraciones regulatorias; comprobadas en PPSU, PA, PP y ABS. Efectos estéticos y funcionalidad láser: espectro completo desde metálicos y cambios de color hasta foto crómicos y Techsplatter, un efecto visual patentado; la línea completa de aditivos láser cubre múltiples necesidades.

espectro completo desde metálicos y cambios de color hasta foto crómicos y Techsplatter, un efecto visual patentado; la línea completa de aditivos láser cubre múltiples necesidades. Circularidad y soluciones de material sostenible: colores PLA/resinas alternativas, HiTerra® rPET Revive para reparar PET, negros clasificables por NIR (APR «preferido» en HDPE), y más.

colores PLA/resinas alternativas, HiTerra® rPET Revive para reparar PET, negros clasificables por NIR (APR «preferido» en HDPE), y más. Aditivos de procesamiento, rendimiento y protección: tecnología de dispersión patentada Techsperse™, estabilización UV/calor, sistemas FR con opciones libres de halógenos, tecnologías de trazadores, paquetes antimicrobianos, tecnologías de purga.

«La profunda experiencia de Formerra en aplicaciones, requisitos y materiales los convierte en un socio ideal para expandir nuestro alcance en el mercado», dijo Craig Foster, CEO de Techmer PM. «Al combinar nuestras fortalezas, ayudaremos a los clientes a acelerar su velocidad de lanzamiento al mercado con la garantía de tecnologías comprobadas».

Detalles Clave

Formerra distribuirá los compuestos precoloreados, colorantes, aditivos y masterbatches de Techmer PM en Norteamérica.

Techmer PM aporta un portafolio profundo de masterbatches de color y aditivos: paletas médicas/regulatorias, efectos estéticos (incluyendo Techsplatter), soluciones de sostenibilidad (HiTerra® rPET Revive, negros clasificables por NIR) y aditivos de rendimiento/procesamiento (TechSperse™, sistemas FR/UV).

La asociación combina el soporte técnico y la fiabilidad de suministro de Formerra con los materiales especializados y la experiencia en color/aditivos de Techmer PM para ayudar a los clientes a lanzar mejores productos más rápido.

Acerca de Formerra

Formerra es un distribuidor destacado de materiales de ingeniería, conectando a los principales productores de polímeros del mundo con miles de fabricantes de equipos originales y propietarios de marcas en los mercados de salud, consumo, industria y movilidad. Impulsada por experiencia técnica y comercial, ofrece una combinación distintiva de profundidad de portafolio, fortaleza en la cadena de suministro, conocimiento del sector, servicio, capacidades líderes de comercio electrónico e ingenio. El experimentado equipo de Formerra ayuda a los clientes en múltiples industrias a diseñar, seleccionar, procesar y desarrollar productos de formas nuevas y mejores, impulsando un mejor rendimiento, productividad, fiabilidad y sostenibilidad. Para saber más, visitar www.formerra.com.

Acerca de Techmer PM

Techmer PM es un diseñador y productor líder de materiales de ingeniería y soluciones poliméricas, como masterbatches concentrados de color o aditivos que proporcionan requisitos específicos de rendimiento y/o funcionalidad. La compañía colabora con procesadores de plásticos, fabricantes, diseñadores, especificadores y propietarios de marcas para mejorar la función y apariencia del producto en numerosos mercados de uso final. Fundada en 1981, la compañía opera plantas en toda Norteamérica y tiene amplia experiencia en tecnologías de resinas y prácticamente en cada proceso relacionado con plásticos y fibras, incluyendo manufactura aditiva, película soplada, no tejidos y moldeo por inyección. Para más información, visitar www.techmerpm.com.