Freedom24 analiza el efecto S&P 7: siete compañías ya concentran más de un tercio del índice estadounidense

La estructura del mercado estadounidense ha entrado en un territorio inédito. Las llamadas «Magnificent Seven» —Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla— concentran ya entre el 35% y el 37% de la capitalización del S&P 500, niveles nunca vistos en la historia reciente. Este peso contrasta con el 12–13% que representaban en 2015 y convierte al índice en una fotografía cada vez menos diversificada del mercado estadounidense.

«Esta concentración tiene implicaciones directas para los inversores globales: una parte creciente del comportamiento del mercado mundial depende del rendimiento de un puñado de compañías tecnológicas», explica Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 en España. «El S&P 500 ha dejado de ser, en la práctica, un reflejo amplio de la economía de EE.UU. para convertirse en un índice fuertemente condicionado por los gigantes del sector».

Valoración del S&P 500: múltiplos exigentes

El PER adelantado 12 meses del S&P 500 se sitúa actualmente en torno a 21,5x, por encima de la media a 5 años (20x) y de la media histórica a 10 años (18,7x). Otras firmas sitúan esta ratio incluso algo por encima de 23x. El reciente recorte de 0,25 puntos porcentuales por parte de la Reserva Federal introduce un nuevo respaldo a las valoraciones actuales del mercado estadounidense: un coste de capital más bajo tiende a sostener múltiplos más elevados, especialmente en compañías de gran capitalización y fuerte componente tecnológico, reforzando así una dinámica de concentración que ya es estructural en el S&P 500.

El mercado americano no está en niveles de infravaloración: cotiza con una prima notable, en un entorno donde las expectativas de crecimiento futuro están ya ampliamente descontadas.

En contraste, el EURO STOXX 50 cotiza alrededor de 17x beneficios, aunque esta comparación debe matizarse: EE. UU. tiene sectores más intensivos en tecnología y consumo de calidad, con mayores retornos sobre capital y perfiles de crecimiento superiores. Europa es más cíclica y madura, lo que explica parte del descuento estructural.

Diversificación en cuestión: el efecto «S&P 7»

Un inversor que adquiere un ETF tradicional del S&P 500 está asumiendo una posición implícita y muy elevada en siete compañías concretas. La relevancia de estas empresas no solo se observa en su peso, sino también en su contribución a la rentabilidad: en 2023 explicaron aproximadamente dos tercios de las subidas del índice.

Esta hiperconcentración tiene como consecuencia que la rentabilidad del índice depende cada vez más del comportamiento de unos pocos valores. Y esto se observa al compararlo con su versión equal-weight, que asigna el mismo peso a cada compañía, ofrece una foto muy distinta del mercado: menor concentración y un patrón de rentabilidad menos volátil respecto a los movimientos de la gran tecnología.

El debate no es solo si el índice está caro, sino qué parte del crecimiento del mercado está realmente en manos de muy pocas empresas.

El impacto para el ahorrador español

El patrimonio financiero de los hogares españoles se sitúa ya en torno a 3,1 billones de euros, tras marcar máximos históricos recientes. Cerca de la mitad (aprox. 45,6 %) está invertido en acciones y fondos, frente al 35,9 % en depósitos. Esto supone un nivel de exposición ha mercado que se acerca o incluso supera a la media de la Unión Europea.

La internacionalización del ahorro avanza rápido y buena parte de las carteras —especialmente a través de fondos globales y ETFs— mantiene una exposición directa al S&P 500. Por tanto, el rendimiento del ahorro de millones de familias está cada vez más vinculado al desempeño de las grandes tecnológicas estadounidenses.

El riesgo principal no es que el índice esté sobrevalorado, sino que la fuente de retorno está muy concentrada. Un ajuste abrupto en beneficios o en expectativas de crecimiento de estas compañías podría amplificarse de forma inmediata en los productos más populares entre los inversores particulares.

¿Burbuja, justificación o simplemente concentración?

Los beneficios del S&P 500 continúan creciendo, con estimaciones cercanas al 13 % anual apoyadas en la expansión de márgenes y en la inversión en inteligencia artificial. Sin embargo, parte del mercado paga una prima muy elevada por estas expectativas, situando al índice en una zona donde las sorpresas negativas pueden tener mayor impacto. Los datos muestran que:

El peso de tecnología en la capitalización del índice supera claramente su peso en beneficios, reflejando una prima basada en expectativas futuras.

La inversión en IA está generando crecimiento, pero algunos segmentos empiezan a mostrar retornos más lentos de lo esperado, un punto crítico si las valoraciones se mantienen tan exigentes.

Según Santa Cruz, «no estamos ante un escenario equivalente al año 2000, pero sí ante un mercado donde el margen de error es reducido y donde el riesgo ya no es solo ‘estar en bolsa’, si no dónde está concentrado el riesgo dentro de la bolsa».

Conclusión

El mercado estadounidense vive un momento dominado por las grandes tecnológicas. La valoración del S&P 500 es elevada respecto a su historia y su composición está altamente concentrada. En paralelo, el ahorro español está más expuesto que nunca a la renta variable internacional, con buena parte de ese riesgo canalizado hacia el S&P 500 tradicional.

Para el ahorrador, la clave no está en evitar EE. UU., sino en entender qué hay detrás del índice y valorar si su cartera depende en exceso de un número reducido de compañías.

«La gestión del riesgo pasa hoy por analizar peso real, diversificación efectiva y alternativas que compensen la concentración creciente del mercado estadounidense», concluye Pedro Santa Cruz.

