Andrés Farrugia detalla nuevo programa de financiamiento para trabajadores de la construcción

El anuncio se dio tras el mensaje presidencial en el que se adelantó la puesta en marcha de un programa de financiamiento dirigido a los trabajadores de la construcción, desarrollado de manera conjunta entre Caja de Ahorros y el Ministerio de Trabajo.

Andrés Farrugia presenta un producto financiero ajustado a la realidad del sector

Andrés Farrugia explicó que se trata de un proyecto orientado inicialmente a unos 50,000 trabajadores de la construcción, con la expectativa de ampliar su alcance hasta 70,000 beneficiarios en función del avance de nuevos proyectos de inversión pública.

«Es un proyecto inédito en el que le vamos a dar a cerca de 50,000 trabajadores de la construcción un producto diseñado a la medida para darle financiamiento para la vivienda que ellos mismos construyen«, señaló Andrés Farrugia.

El gerente general detalló que el programa reconoce la naturaleza intermitente del empleo en la construcción, donde los trabajadores alternan períodos de actividad y cesantía. En ese sentido, el producto incorpora condiciones flexibles que se ajustan a estos ciclos laborales.

«El producto se adapta a esa dinámica. Tiene una flexibilidad especial que permite ajustarse a los tiempos donde efectivamente trabajan, con términos y condiciones hechos a su medida y pensados para la actividad», explicó Andrés Farrugia.

Entre los elementos clave, Andrés Farrugia destacó la posibilidad de contar con periodos de impago de entre 60 y 90 días, durante los cuales no se generan morosidades, cargos adicionales ni afectaciones al historial crediticio, respaldados por un seguro de cobertura.

«Realmente es un producto diseñado para ajustarse a la necesidad de la actividad de los obreros de la construcción», afirmó Andrés Farrugia.

Alcance nacional e implementación inmediata

Andrés Farrugia indicó que el universo potencial de beneficiarios podría ampliarse con la incorporación de unos 20,000 trabajadores adicionales, vinculados a los proyectos del Ministerio de Obras Públicas y a la cartera de inversión pública estimada en 11,000 millones de dólares.

El gerente general confirmó que el convenio entre Caja de Ahorros y el Ministerio de Trabajo se firma el mismo día del anuncio, y que la institución está preparada para iniciar la atención del programa de forma inmediata.

«Nuestras 60 sucursales y más de 2,300 colaboradores están listos para atender este segmento. Es un proyecto que venimos trabajando desde hace varias semanas y ya estamos completamente preparados», aseguró Andrés Farrugia.

Andrés Farrugia concluyó señalando que la iniciativa busca ampliar el acceso al crédito, promover la inclusión financiera y responder con agilidad a una necesidad histórica del sector construcción, subrayando que «aquí no hay tiempo que perder«.