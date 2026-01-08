Fernando Hervás suaviza su universo artístico al convertir dibujos infantiles en esculturas gigantes

Fernando Hervás ha desarrollado un proyecto singular en el que transforma dibujos infantiles en esculturas tridimensionales de gran formato, sumergiéndose en la inocencia y en el lenguaje simbólico infantil el artista viaja a un mundo sin prejuicios y libertad expresiva, buscando el realismo intelectual, la subjetividad, la emoción y la espontaneidad.

La iniciativa parte de trabajos realizados por niños y niñas de primero y segundo de Educación Primaria del municipio de Pinto. En el proyecto han participado los doce colegios de Educación Primaria de la localidad, que han generado un total de 780 dibujos. De entre todos ellos, un comité de selección presidido por el alcalde Salomón Aguado eligió 12 trabajos —uno por cada centro educativo— que sirvieron como modelo para la creación de las piezas finales.

A partir de los dibujos seleccionados, Hervás ha creado esculturas de hasta cuatro metros de altura y anchura, respetando los trazos originales y la libertad formal propia del imaginario infantil. En la construcción de las piezas ha colaborado la escenógrafa Laura Eliseva Gómez Irigoyen, cuya aportación ha sido clave para el desarrollo técnico y escenográfico de los gigantes.

Las obras han sido protagonistas de la cabalgata de Reyes de Pinto, donde sorprendieron y emocionaron al público familiar. Durante el desfile, niños, niñas y familias pudieron reconocer los dibujos transformados en grandes figuras tridimensionales, lo que generó una respuesta entusiasta y una fuerte conexión emocional entre la creación infantil y el espacio público. El proyecto establece así un diálogo entre arte contemporáneo, educación y participación ciudadana, poniendo en valor el dibujo como herramienta esencial de expresión en las primeras etapas educativas y cuestionando los límites entre arte profesional y creación infantil.

En la conferencia dada por Hervás se habló de por qué el dibujo infantil es muchísimo más que una actividad recreativa, constituyendo una forma original y fundamental de comunicación, exploración y construcción del conocimiento. A través del dibujo, las niñas y niños expresan sus emociones, representan su comprensión del mundo y desarrollan habilidades cognitivas, motoras y sociales.

En palabras del artista, «si ahora cierro los ojos e intento recordar un dibujo que hice cuando era un niño, no recuerdo si era bonito o estaba bien dibujado, pero si recuerdo lo que sentía en la experiencia de hacerlo».