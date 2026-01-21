Exposición Mundo Whisper: innovación acústica y arte en Barcelona

La innovación artística y la tecnología acústica se encuentran en la nueva exposición Mundo Whisper, organizada por Flexicel y que se inaugura el 3 de febrero de 2026 a las 17 h en el prestigioso Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en el espacio Picasso de la Plaça Nova 5 de Barcelona. Este evento, de acceso gratuito, ofrece una oportunidad única para explorar el cruce entre el arte contemporáneo y los avances en materiales acústicos.

El objetivo principal de Mundo Whisper es promocionar el panel acústico Whisper como un soporte artístico innovador, así como destacar sus propiedades como panel acústico. Este material, inicialmente diseñado con fines de absorción de sonido, presenta propiedades únicas que lo diferencian de un lienzo tradicional. Su estructura especial permite al pigmento comportarse de manera distinta, logrando acabados con gran profundidad y efectos tridimensionales, lo que genera una interacción directa entre la textura del material y la pintura.

La exposición cuenta con la participación de la artista Valentina Vencislavova, quien ha explorado nuevas dimensiones creativas utilizando los paneles Whisper como soporte. «Para mí, trabajar sobre Whisper ha supuesto una experiencia singular, al tratarse de un soporte que condiciona y amplía el proceso creativo», comenta Vencislavova. Sus obras destacan por la manera en que el panel acústico enriquece la percepción visual, permitiendo un juego intrigante entre luz, color y textura.

La inauguración contará con la presencia de Joan Abelló, quien ha sido el encargado de dar inicio oficial a este innovador encuentro artístico.

Mundo Whisper promete no solo desafiar las expectativas sobre lo que puede ser un soporte artístico, sino también demostrar la versatilidad del panel acústico en mundos más allá de sus usos tradicionales. La exposición se presenta como una visita obligada para arquitectos, diseñadores, artistas y aquellos interesados en las fronteras entre tecnología y arte.

Los asistentes a la exposición tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano como estos innovadores paneles pueden transformar tanto la estética como la acústica de un espacio. La propuesta promete ser tanto una experiencia sensorial como una inspiración para futuros proyectos creativos que busquen integrar estas facetas.

Toda la información del evento aquí.