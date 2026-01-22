Casados a primera vista confía sus alianzas a una firma española de joyería artesanal

Telecinco estrenó este lunes 19 de enero, a las 23:00 h, una nueva edición de Casados a primera vista, el reality español que pone a prueba el amor desde su punto de partida más radical: doce solteros, seis mujeres y seis hombres, se casan sin haberse visto antes, confiando su futuro sentimental a un equipo de expertos en psicología, emociones y terapia de pareja.

En un formato profundamente ligado a la cultura, las emociones y las relaciones del país, el programa ha optado por un símbolo igualmente cercano y auténtico: las alianzas de boda de Nicols, una firma de joyería artesanal española. Frente a grandes marcas internacionales, la elección responde a una idea clara: cuando la historia es local y real, el compromiso también lo es.

Las parejas intercambian alianzas de boda Confort, un diseño clásico y atemporal hecho para acompañar la vida diaria. Fabricadas artesanalmente en oro de 18 quilates y personalizadas para cada participante, estas alianzas representan un compromiso tangible en un experimento donde casi todo es incertidumbre. Su diseño cómodo y discreto refuerza la idea de permanencia frente a lo imprevisible.

Tras pronunciar sus votos ante familiares y amigos y frente a un completo desconocido, las parejas inician una luna de miel que da paso a la convivencia y a una serie de dinámicas emocionales pensadas para poner a prueba la relación. A lo largo del proceso, las alianzas acompañan cada etapa del experimento, convirtiéndose en el único objeto constante desde el primer «sí, quiero» hasta el desenlace.

«Casados a primera vista plantea una pregunta muy interesante sobre el amor y el compromiso. Para Nicols, formar parte de las vidas de los enamorados a primera vista, significa tener la oportunidad de crear artesanalmente una alianza real, un símbolo para el amor que nace siempre de forma inesperada», señala Dani Nicols, CMO de la firma.

Con esta colaboración, Nicols se integra en uno de los relatos más singulares de la televisión actual, aportando un símbolo tangible a un experimento donde todo sucede a primera vista. Las alianzas acompañan un proceso que pone a prueba el amor desde el primer día y permanecen como testigo de cada paso, incluso cuando el comienzo es tan inesperado como decisivo.