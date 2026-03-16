Solar Earth lidera un consorcio España–Corea para desarrollar hidrógeno verde en infraestructuras portuarias

La empresa española Solar Earth lidera un consorcio internacional entre España y Corea del Sur para desarrollar soluciones de hidrógeno verde aplicadas a infraestructuras portuarias. La iniciativa se enmarca en el programa Spain–Korea SKIT 2026, impulsado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement (KAIA).

La colaboración se articula en torno al proyecto H2PORT (Infrastructure Integrated Green Hydrogen Systems Validated in Port Environments), orientado al diseño y validación de sistemas integrados de producción, almacenamiento y gestión de hidrógeno aplicados a infraestructuras portuarias.

Este ámbito está adquiriendo una relevancia creciente a medida que la electrificación de operaciones, la integración de energías renovables y la resiliencia energética se consolidan como factores clave para la competitividad y la descarbonización del sector logístico e industrial.

Un consorcio internacional con instituciones científicas y empresas industriales

El consorcio reúne a instituciones científicas y empresas industriales de España y Corea del Sur, integrando capacidades complementarias en investigación, ingeniería energética y desarrollo de infraestructuras.

Entre los socios participantes se encuentran el Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), las empresas Hydrogineering, Regenera Levante, CHM Obras e Infraestructuras y ACE & E Co Ltd, el centro tecnológico Tecnalia y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

El proyecto cuenta además con la colaboración de Hyundai Engineering & Construction, una de las mayores compañías internacionales de ingeniería y construcción de infraestructuras energéticas.

Desarrollo de sistemas energéticos basados en hidrógeno

Dentro del proyecto, Solar Earth asume la coordinación internacional del consorcio y lidera el diseño de la arquitectura energética del sistema basado en hidrógeno, integrando tecnologías de electrólisis, almacenamiento energético y gestión inteligente de la energía.

Según ha señalado José Carlos Antón, CEO de Solar Earth, «la integración del hidrógeno verde en infraestructuras portuarias representa una oportunidad clave para avanzar hacia sistemas energéticos más flexibles, resilientes y descarbonizados».

«Este proyecto nos permite desarrollar y validar soluciones tecnológicas que pueden desempeñar un papel relevante en la transición energética de sectores estratégicos como el logístico y el industrial», ha añadido.

Investigación, desarrollo tecnológico y validación industrial

En el ámbito científico, UNIST lidera el desarrollo de materiales avanzados y la optimización de componentes electroquímicos aplicados a la electrólisis, mientras que Hydrogineering trabaja en el diseño y optimización del electrolizador alcalino que constituye el núcleo tecnológico del sistema.

Por su parte, Regenera Levante participa en el desarrollo de la arquitectura de gestión energética y la monitorización del sistema, con especial atención a la integración del hidrógeno en infraestructuras energéticas complejas.

El centro tecnológico Tecnalia se encarga de la validación experimental y evaluación técnica del sistema integrado. En el ámbito industrial, ACE & E Co., Ltd. participa en la fabricación y el escalado de componentes clave del sistema de electrólisis, mientras que CHM Obras e Infraestructuras aporta su experiencia en ingeniería e integración de soluciones energéticas en proyectos de gran escala.

Asimismo, el estudio Cotas Arquitectura participa en el diseño de infraestructuras sostenibles y energéticamente eficientes, mientras que la Autoridad Portuaria de Cartagena proporciona el entorno de análisis para evaluar el potencial de integración de estas soluciones energéticas en infraestructuras portuarias reales.

El hidrógeno verde como vector energético estratégico

El proyecto se centrará en el desarrollo de electrolizadores alcalinos optimizados para operar bajo condiciones dinámicas e integrarse en sistemas energéticos híbridos que combinan generación renovable, almacenamiento energético y gestión inteligente de la energía.

Estas soluciones serán validadas en un entorno operativo relevante con el objetivo de avanzar hacia su futura implementación industrial.

En este contexto, el hidrógeno verde se perfila como un vector energético estratégico para infraestructuras críticas, capaz de complementar sistemas de almacenamiento como las baterías y aportar soluciones de respaldo energético de larga duración en instalaciones con elevada demanda energética, como puertos, nodos logísticos o infraestructuras industriales.

La puesta en marcha de este consorcio refuerza la proyección internacional de Solar Earth en el desarrollo de soluciones energéticas avanzadas y en la cooperación tecnológica con socios industriales y científicos de Europa y Asia, en un contexto de creciente interés global por las infraestructuras energéticas sostenibles basadas en hidrógeno.