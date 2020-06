Al descubierto: los exnovios de Kim Kardashian revelan las mayores intimidades de la familia

Kim Kardashian es una de las celebridades más destacadas en todo el mundo, tanto ella como su familia tienen un gran éxito en las redes sociales y son millones de personas las que día a día siguen su vida. Aunque la empresaria tiene una gran fama, muchos desconocen el motivo por el que realmente se hizo famosa.

Su salto a la fama se produjo con la difusión de un vídeo porno de ella misma y el que era entonces su novio, el rapero Ray J, el vídeo grabado es de 2003, pero se hizo público en el 2006. Después de la filtración de esta cinta íntima, Kim se posicionó como la víctima al asegurar que ella no sabía nada al respecto, sin embargo, su entonces pareja, descubrió que la prensa le pagó a Kim para publicar ese vídeo y posteriormente ser difundido.

Ver esta publicación en Instagram Where’s Waldo hair edition! Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 16 May, 2020 a las 11:50 PDT

No es este el único secreto que esconde la empresaria, fueron más exparejas las que sacaron a la luz los secretos más turbios de Kim.

Antes de que esto ocurriera, Kim era amiga de Paris Hilton, que en los años 2000 la eclipsaba por completo. El reality show llamado ‘The Simple Life’ que protagonizaron Paris Hilton y Nicole Richie, fue toda una revolución en la televisión estadounidense. En octubre de 2007 se estrenó ‘Keeping Up With the Kardashians’, el reality que protagonizan las hermanas Kardashian y fue un rotundo éxito. Kim Kardashian supo desvincularse de su amiga Paris y reforzar su imagen personal.

Ver esta publicación en Instagram Sunbeams Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 4 May, 2020 a las 3:48 PDT

Kim Kardashian siempre ha sacado provecho de sus relaciones personales. El exnovio de Kim, el atleta Reggi Bush aseguró que la celebridad no tiene ningún tipo de conexión emocional con sus parejas, motivo por el que cambia rápidamente de una a otra. “Todo es negocio”, aseguró.

También el cantante Nick Lachey afirmó que cuando aún no era tan famosa, llamaba a los fotógrafos para avisar que del lugar en el que se encontraba paseando por las calles. Nick Cannon, otro de sus exnovios aseguró que Kim era mentirosa.

Ya establecida como una completa celebridad, la relación de Kim con el rapero Kanye West, que comenzó en 2014 fue la guinda definitiva para su lanzamiento y su consolidación como una completa estrella mediática.