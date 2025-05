Jill Sobule, pionera de la música y voz valiente, muere a los 66 años en un incendio doméstico

El mundo de la música despide con profunda tristeza a Jill Sobule, cantante y compositora que marcó un antes y un después en el pop alternativo estadounidense. Su fallecimiento, ocurrido el 1 de mayo de 2025 en su residencia de Woodbury, un suburbio de Minneapolis, ha conmocionado tanto a sus seguidores como a la comunidad artística. La causa, un incendio doméstico que acabó con su vida a los 66 años, deja un vacío incalculable en la escena musical y en los movimientos sociales que encontraron en ella una aliada imprescindible.

Sobule tenía previsto regresar a su ciudad natal, Denver, para un concierto especial al día siguiente, una cita que nunca llegó a celebrarse. Su muerte fue confirmada por su portavoz David Elkin y su manager John Porter, quienes destacaron no solo la pérdida de una artista irrepetible sino también la de una amiga leal y comprometida.

Una carrera marcada por la honestidad, el ingenio y la defensa de las minorías

Nacida en Denver en 1958, Jill Sobule irrumpió en la industria musical con una voz única y letras afiladas que abordaban temas incómodos con desparpajo y ternura. Su primer álbum, Things Here Are Different (1990), producido por Todd Rundgren, obtuvo elogios de la crítica aunque no alcanzó el éxito comercial esperado. Sin embargo, fue su segundo trabajo, el homónimo Jill Sobule (1995), el que le catapultó al reconocimiento internacional gracias al sencillo “I Kissed a Girl”.

Este tema se convirtió en un hito: fue la primera canción abiertamente queer en irrumpir en el Top 20 del Billboard estadounidense, mucho antes de que otras artistas pop se atrevieran a abordar la diversidad sexual desde el mainstream. La canción relataba con humor e ironía el despertar emocional entre dos amigas y fue celebrada como bandera de visibilidad LGTBIQ+ en los años noventa.

Su discografía posterior —doce álbumes publicados— es testimonio de su versatilidad y su valentía. Abordó asuntos tan diversos como la anorexia, los derechos reproductivos o el rechazo a la intolerancia política. Canciones como “Supermodel”, incluida en la banda sonora del icónico filme Clueless, o el tema principal de la serie juvenil Unfabulous para Nickelodeon, ampliaron su influencia entre públicos heterogéneos.

El legado de una artista íntegra: entre el humor ácido y la emoción sincera

Más allá del éxito comercial, Jill Sobule siempre defendió una forma de escribir canciones que mezclaba humor ácido con una sensibilidad profunda por las contradicciones humanas. “Tenía un ingenio afilado y una capacidad única para dibujar escenas cotidianas donde sus personajes descubrían algo nuevo sobre sí mismos”, recordaba recientemente uno de sus colaboradores más cercanos.

La presidenta de GLAAD, Sarah Kate Ellis, subrayó tras su muerte:

“Jill no solo fue pionera musicalmente: fue un faro para artistas queer. Escribía sobre sexualidad e identidad con honestidad cruda cuando aún era peligroso hacerlo. Su valentía abrió camino a toda una generación”.

Su manager John Porter declaró apesadumbrado:

“Era una fuerza de la naturaleza y defensora incansable de los derechos humanos. Su música está tejida en nuestra cultura”.

Incluso tras perder relevancia mediática durante algunos años —tras publicar Happy Town (1997) sin repetir el éxito anterior— Sobule nunca dejó de reinventarse ni de colaborar con otros artistas y causas sociales. En 2009 abordó con ironía las comparaciones inevitables con Katy Perry tras el lanzamiento del homónimo “I Kissed a Girl”, mostrando siempre generosidad hacia las nuevas generaciones.

En sus últimos años siguió innovando con espectáculos autobiográficos como FCK7thGRADE*, donde abordaba sus experiencias vitales con humor negro y honestidad brutal. Proyectos como este reforzaron su estatus como referente cultural más allá del circuito comercial.

Una huella imborrable: memoria y homenaje

El impacto de Jill Sobule va mucho más allá del repertorio musical. Fue referente para artistas como Brandi Carlile o Tegan and Sara; abrió caminos para Sam Smith o Lil Nas X; y dio voz durante tres décadas a quienes no encontraban representación en las listas de éxitos. Su activismo —tanto desde el escenario como desde iniciativas sociales— contribuyó decisivamente al avance del colectivo LGTBIQ+ en Estados Unidos.

Sus compañeros ya preparan homenajes especiales para este verano. Se prevén conciertos tributo y actos conmemorativos tanto en Denver como en Minneapolis y Nueva York; ciudades donde dejó huella personal e institucional.

Datos biográficos clave y obra destacada

Nombre completo : Jill Sobule

: Jill Sobule Fecha y lugar de nacimiento : 1958, Denver (Colorado)

: 1958, Denver (Colorado) Fallecimiento : 1 mayo 2025, Woodbury (Minneapolis), por incendio doméstico

: 1 mayo 2025, Woodbury (Minneapolis), por incendio doméstico Educación : Estudios universitarios en Ciencias Políticas

: Estudios universitarios en Ciencias Políticas Debut discográfico : Things Here Are Different (1990), producido por Todd Rundgren

: Things Here Are Different (1990), producido por Todd Rundgren Obras clave : “I Kissed a Girl” (1995) – primer hit abiertamente queer del pop mainstream estadounidense “Supermodel” – banda sonora original del filme Clueless (1995) Tema principal serie Unfabulous (Nickelodeon) Musical autobiográfico FCK7thGRADE* (últimos años)

: Discografía : 12 álbumes publicados entre 1990 y 2024

: 12 álbumes publicados entre 1990 y 2024 Premios y reconocimientos : Aclamada por crítica especializada; referente cultural LGTBIQ+; inspiración para varias generaciones de músicos alternativos

: Aclamada por crítica especializada; referente cultural LGTBIQ+; inspiración para varias generaciones de músicos alternativos Información familiar relevante: No se han hecho públicas declaraciones familiares hasta el momento.

Con su partida desaparece una voz irrepetible pero permanece su legado sonoro y social. Las generaciones futuras seguirán encontrando inspiración entre las melodías sinceras e inconformistas de Jill Sobule.