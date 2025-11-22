La mexicana Fátima Bosch es coronada Miss Universo 2025 tras insultos, peleas y un concurso pringoso

Sólo les falro, en la previa, alguna paliza.

La velada en que Fátima Bosch fue nombrada Miss Universo 2025 en Bangkok estuvo llena de emociones. Y controversias.

El Impact Arena resonó con vítores y, a su vez, con murmullos de incredulidad.

No solo se trataba de un histórico cuarto título para México; la gala ya había sido precedida por un torbellino de escándalos que cuestionaron la credibilidad del evento.

Bosch, de 25 años y natural de Tabasco, se destacó en la edición número 74 del certamen, compitiendo con 120 candidatas de diversas partes del mundo.

Su vestido rojo, con cuello alto, evocaba simbolismo y tradición, al igual que lo hicieron anteriormente otras reinas mexicanas. Sin embargo, mientras ella celebraba en el escenario, tras bambalinas el clima era tenso. La dimisión pública de jueces, acusaciones de fraude y tensiones con directivos ensombrecieron la habitual imagen de elegancia y glamour que caracteriza a este concurso.

La edición 2025 del certamen quedará grabada en los anales no solo por el triunfo de Fátima Bosch sino también por las intensas controversias que marcaron su desarrollo. La presión mediática constante junto a denuncias sobre fraude han vuelto a poner bajo examen el futuro mismo de los concursos de belleza así como lo que realmente significa ser representante internacional hoy día.

La imagen sonriente pero firme de Bosch bajo los focos se ha convertido en un símbolo relevante: uno donde belleza, poder ético e imagen pública compiten ferozmente por captar la atención del mundo entero.

Escándalos y dimisiones

Los días previos a la coronación estuvieron marcados por la renuncia de Omar Harfouch, integrante del jurado internacional.

Este denunció abiertamente que los resultados estaban “amañados” para favorecer a la mexicana. Harfouch afirmó que el propietario de la organización Miss Universo, mexicano él mismo, mantenía vínculos comerciales con el padre de Bosch y que tanto él como su hijo le habrían presionado para votar por Fátima. “Miss México es una falsa ganadora porque el dueño de Miss Universo (que es mexicano) tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. El dueño y su hijo en Dubái me instaron a votar por Fátima Bosch por puro negocio”, escribió Harfouch en sus redes sociales.

La denuncia no se detuvo ahí. El jurado también reveló la existencia de un “panel improvisado” que habría elegido a las 30 finalistas sin contar con los jueces oficiales, lo cual representaba un grave atentado contra la transparencia del evento. Posteriormente, el entrenador Claude Makélélé y la presidenta del comité de selección, la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, también decidieron dimitir, incrementando así la presión sobre la organización.

Las reacciones no tardaron en llegar. Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, desmintió las acusaciones y defendió la legitimidad del proceso; no obstante, reconoció que se tomarían medidas para esclarecer lo sucedido.

Las redes sociales y los medios internacionales se volcaron en el asunto exigiendo claridad y una auditoría independiente.

Celebridades, controversias y el ojo crítico del público

El certamen de este año acaparó especialmente los medios. El enfrentamiento entre Fátima Bosch y el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil se volvió viral rápidamente.

Nawat, presidente de Miss Grand International, increpó duramente a Bosch frente a las demás concursantes al acusarla de no cumplir con sus obligaciones promocionales e incluso le pidió que guardara silencio; muchos vieron esto como un acto humillante. La mexicana respondió con firmeza ante esta situación; sin embargo, este incidente avivó aún más el debate sobre cómo se trata a las participantes y sobre los tintes misóginos presentes en los concursos de belleza.

Figuras destacadas del mundo Miss como Lupita Jones, Ximena Navarrete y Alicia Machado salieron al paso para defender a las concursantes e instar a una mayor transparencia. Mientras tanto, la organización anunció su intención de tomar acciones legales contra Nawat por organizar eventos paralelos y por sus comentarios despectivos; así las redes debatían si estos certámenes aún pueden tener relevancia en nuestra era digital tan demandante.

En medio del torbellino mediático, aquella noche tampoco careció de momentos emotivos. Cuando Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, entregó la corona Lumière de l’Infini a Bosch, las emociones fluyeron desbordadas sobre el escenario. Un pequeño contratiempo ocurrió cuando la corona cayó al suelo; sin embargo, Miss España, Andrea Valero, acudió rápidamente al rescate de la mexicana provocando aplausos y sonrisas entre las finalistas.

El galardón, las expectativas y el futuro de la nueva reina

Ser Miss Universo va más allá del simple reconocimiento mediático. Fátima Bosch ahora accede a un premio millonario junto con una residencia en Nueva York , contratos publicitarios y una agenda repleta de compromisos internacionales. Sin embargo su triunfo ocurre en uno de los momentos más complicados para esta organización: bajo un manto sospechoso e impulsada por demandas urgentes para transformar profundamente su gestión.

Entre las concursantes reinaba un ambiente solidario pero también resignado ante las acusaciones sobre manipulación. Candidatas como Praveenar Singh (Tailandia), Stephany Abasali (Venezuela), Olivia Yacé (Costa de Marfil) y Ahtisa Manalo (Filipinas) fueron algunas favoritas que protagonizaron una final muy disputada.

A pesar del clima crítico que rodea su victoria, Bosch utilizó su primer discurso como Miss Universo para lanzar un mensaje poderoso sobre empoderamiento femenino y resiliencia: “No calléis ante la injusticia”. Esta declaración resonó profundamente entre quienes habían presenciado lo acontecido durante el certamen; muchos interpretaron sus palabras como una reivindicación tanto personal como colectiva frente a los rumores.