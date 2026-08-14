Así son las vacaciones de la italiana Meloni: las financia de su propio bolsillo

Giorgia Meloni vuelve a colocar sus vacaciones en el eje del debate político en Europa: la primera ministra italiana costea sus días de descanso y elige no trasladar ese gasto al Estado, tal como revela El Debate.

A diferencia de algunos, como su homónimo español, que recurren a residencias oficiales o a recursos públicos más notorios, ella ha optado por disfrutar de Cerdeña y de un destino posterior que prefiere mantener en secreto para resguardar su vida privada.

Instantáneamente surge la comparación con España.

En el caso de Pedro Sánchez, diversas informaciones recientes destacan su estancia en La Mareta, en Lanzarote, una propiedad del Estado que conlleva un gasto público en su mantenimiento, acondicionamiento y seguridad.

Por el contrario, Meloni asume de su propio bolsillo el coste de su alojamiento, el de su familia y su descanso privado, aunque el Estado se encarga de la protección que requiere su posición.

Qué se conoce sobre su verano

En los últimos años, Meloni ha mantenido una tendencia similar. De acuerdo con el reportaje mencionado, en 2023 y 2024 optó por una casa rural llamada Beneficio, donde el precio alcanzaba aproximadamente los 1.300 euros por noche. Otras fuentes la ubican también en el sur de Italia, especialmente en Apulia y Cerdeña, utilizando alojamientos privados o alquilados, siempre alejados de una residencia institucional.

Esta elección se alinea con lo que varios medios europeos han estado subrayando recientemente: en parte de Europa, los primeros ministros financian sus vacaciones privadas, y el Estado solo cubre gastos relacionados con seguridad, escolta o desplazamientos oficiales. En el caso italiano, la clave reside en la separación entre la vida personal y las funciones del cargo, en lugar de debatir si el dirigente se toma o no unas vacaciones.

La diferencia con otros líderes europeos

Aunque la comparación más común es entre España e Italia, no es la única. En el Reino Unido, por ejemplo, el primer ministro también debe costear sus vacaciones privadas, aunque el Estado puede cubrir el transporte oficial si hay motivos de seguridad. En Alemania, existe una tradición que también favorece una clara separación entre el descanso personal y el gasto público.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron dispone de una residencia oficial de verano, Brégançon, que forma parte de las instalaciones institucionales del cargo. Esto no implica que todos los gastos sean iguales en cada nación, pero el modelo francés se fundamenta más en la infraestructura pública que el italiano. Así, se señala como una de las principales distinciones en los análisis de estos días: no todos los líderes europeos disfrutan de sus vacaciones de la misma manera ni generan el mismo coste para los contribuyentes.

El contraste con La Mareta

En esta dualidad, resalta la discusión en torno a La Mareta. Varios medios han informado sobre los gastos de mantenimiento, alimentación y seguridad que rodean las estancias de Sánchez, con cifras que pueden variar según categorías y años. Informe recientes sugieren que alrededor de 16.000 euros se destinaron a acondicionamiento previo y más de 34.000 euros a conceptos visibles de alojamiento y alimentación durante un verano anterior.

Además, se ha hecho eco de que el mantenimiento mensual de la vivienda se sitúa en aproximadamente 10.000 euros, aun fuera de la temporada alta, y que el gasto total podría incrementarse con la seguridad, una partida que no siempre se presenta de manera transparentante. Este contraste alimenta la discusión pública: de un lado, una líder que opta por asumir el coste de su propio descanso; del otro, un presidente que se hospeda en una villa estatal, con el coste que eso implica para los ciudadanos.

Lo que rodea a su descanso

Meloni ha transcurrido unos días en Cerdeña y continuará su descanso en un destino que no ha sido revelado.

y continuará su descanso en un destino que no ha sido revelado. La búsqueda de privacidad es parte de su estrategia: no se divulga el lugar exacto para evitar exposiciones innecesarias.

Su entorno familiar también influye en su planificación estival, destacando la presencia de su hija en algunas de las estancias mencionadas por los medios.

El coste de este viaje privado no recae en el presupuesto estatal, aunque la escolta y la seguridad siguen siendo responsabilidad del Estado.

La imagen que deja este verano es contundente: una líder que busca separar su rol del ámbito privado, convirtiendo sus vacaciones en un gesto político involuntario. En tiempos donde cada detalle se examina al milímetro, incluso el tiempo de descanso ofrece pistas sobre cómo cada país concibe el poder.

Un detalle poco conocido

Meloni ha cultivado una relación sumamente discreta con sus vacaciones, lo que explica el interés mediático. No persigue una residencia simbólica ni busca una puesta en escena institucional; sus estancias son breves, familiares y reservadas. Este estilo contrasta con la lógica de otras administraciones más expuestas.

Y hay una curiosidad digna de mencionar: cuando un líder cubre su propio alojamiento, el enfoque se desplaza de la factura a su modo de vida. En el caso de Meloni, ese estilo de vida fusiona poder, familia y una noción sencilla de privacidad, que en el ámbito político nunca es completamente privada.