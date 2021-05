Kitty Spencer, la sensual sobrina de Lady Di que triunfa en Instagram

Lady Kitty Spencer es, para la prensa británica, la digna heredera de Diana de Gales.

La joven cuenta con la mezcla de elegancia, timidez y naturalidad con la que la princesa del pueblo conquistó al mundo entero.

La modelo y aristócrata es la hija mayor de Charles Spencer, noveno conde Spencer y, por tanto, sobrina de Lady Di. Al igual que su fallecida tía, Kitty se ha convertido en todo un icono de estilo, pero en su caso no se ve limitada por el protocolo al no ser miembro de la familia real británica, así que ha podido rentabilizar ese talento a través de las redes sociales.

Su consolidación como influencer llegó en la boda de su primo el príncipe Harry en 2018.

Aquel 19 de mayo Kitty llegó a la capilla de San Jorge en Windsor enfundada en un vestido verde de Dolce & Gabbana con un tocado a juego y complementos naranjas y, aunque muchos no sabían quién era la joven en un evento en el que no faltaban celebridades tan conocidas como Priyanka Chopra o Serena Williams, fue señalada rápidamente como una de las invitadas más elegantes.

“Al día siguiente me desperté y miré mi teléfono. Pensé que a lo mejor me había llevado el de otra persona por error”, ha confesado ahora a la revista Town & Country. Su sorpresa no era para menos: en cuestión de unas horas había pasado de tener 37,000 seguidores en Instagram a medio millón. “Me resultó muy raro, y también un poco abrumador”, añadió.