Fani desafía con desdén a una popular compañía telefónica por su último anuncio en televisión: «La habéis cagado»

La emisión de la octava gala de ‘La isla de las tentaciones 2’, que tuvo lugar en Telecinco el pasado domingo 18 de octubre de 2020, trajo consigo memorables momentos televisivos, pero, de entre todos ellos, sobresalió uno en particular que, contra todo pronóstico, no se produjo en las envidiables villas de República Dominicana.

Con millones de espectadores atentos tras la pantalla -fue la entrega mas vista de la edición hasta la fecha- y deseosos por conocer el desenlace de las parejas protagonistas del reality, ocurría durante una de las pausas publicitarias que un conocido operador nacional de telefonía móvil y fibra óptica, Finetwork, se daba visibilidad a través de un anuncio en el que se echaba mano del famoso grito de ‘Estefaníaaaa’.

Aunque aquel spot, meditado y desarrollado por la agencia creativa PS21, fue valorado por muchos como un absoluto acierto, no ha generado la misma reacción en su protagonista indirecta, Fani Carbajo, que ha desafiado a la compañía a través de sus stories de Instagram.

«Quiero decirles a los de Finetwork, que utilizan el grito de ‘Estefaníaaaa’ para tener un poquito más de visualización, porque sino ellos mismos saben que no la tendrían, que no me han denegado la patente… La habéis cagado un poquito, pero a la vez me habéis hecho un favor, así que, gracias», ha expresado visiblemente irritada la estrella de la primera edición del formato una semana después.