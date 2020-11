Ruptura, recuerdos y relación actual: C. Tangana se sincera en ‘La Resistencia’ sobre su ex y su último tema

El lanzamiento de la canción ‘Tú me dejaste de querer’ el viernes 6 de noviembre de 2020 ha vuelto a posicionar a C. Tangana en el punto álgido de su carrera «sobre todo, en cuanto a reconocimiento y a nivel creativo», tal y como él mismo ha confesado en su visita a ‘La Resistencia’ (Movistar+) dos días después.

‘Tú Me Dejaste de Querer’ lleva a @c_tangana a ser el artista español más escuchado en @Spotify a nivel global, ayer viernes. Además la canción fue el mejor debut global en la plataforma, de todas las novedades del viernes https://t.co/211oJdqQ6M pic.twitter.com/uuovPINsx0 — Vinilo Negro (@vinilo_negro) November 7, 2020

Para hablar sobre el terremoto mediático que ha generado el tema -en el que cuenta con la colaboración La Húngara y El Niño de Elche- a raíz de sus pinceladas flamencas y del posible vínculo directo que podría tener con su exnovia Rosalía -muchos creen que va dedicada a la catalana, pues integra elementos ‘sospechosos’ que podrían hacer referencia al romance que mantuvieron en el pasado- el rapero ha acudido al programa de David Broncano y se ha sincerado como nunca antes sobre sus más profundos sentimientos.

Aquí va un hilo explicando las posibles referencias a Rosalia en el video de C. Tangana (Tú Me Dejaste de Querer) pic.twitter.com/1alVP017x4 — KANYE GUEST ® (@KanyeGuest_) November 6, 2020

Aunque no menciona en ningún momento el nombre de la intérprete de ‘Malamente’ cuando se refiere a su expareja, el madrileño ha respondido abiertamente algunas de las preguntas más personales que se le han planteado a lo largo de su trayectoria – ha confesado, por ejemplo, que no ha eliminado el número de su ex o que fue ella quien rompió con él- y ha sembrado la duda de si, efectivamente, los datos que ha dado se corresponden con el amor que ambos artistas compartieron.

¿Qué es lo que más echas de menos de tu ex? #LaResistencia @c_tangana pic.twitter.com/taZXNUGhEs — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 9, 2020

Sea como fuere, y pese a que la letra de la citada canción no sugiere lo mismo, todo hace indicar que C. Tangana ha pasado página y ha superado totalmente la relación de la que habla, aunque de vez en cuando eche de menos la compañía de esta misteriosa persona.