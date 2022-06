Pipi Estrada tranquiliza a Pedrerol tras su aparatoso accidente de moto: «Tengo un ángel de la guarda, porque el impacto…»

Pipi Estrada sufrió un aparatoso accidente de moto el pasado miércoles 29 de junio. El periodista tuvo que ser trasladado al hospital por las lesiones, pero afortunadamente todo quedó en un susto y fue dado de alta.

Él mismo fue quien comunicó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram el accidente. «Acabo de tener un accidente de con la moto, pero estoy bien. Tranquilos a todos los que me queréis que todavía no me ha llegado mi hora. Estoy bien de verdad», decía el propio colaborador televisivo

Pipi Estrada es, actualmente, colaborador de ‘Sálvame’ y, desde entonces, ya no aparece en ‘El Chiringuito’, aunque el periodista ya desveló si le había dado la patada Pedrerol del programa de ‘Mega’.

Pipi Estrada explica cómo ocurrió el accidente a Pedrerol

Ya caída la noche, Pedrerol, mientras presentaba su programa, vio la imagen de Pipi en la camilla de una ambulancia y decidió llamarle para preguntar qué había pasado:

«La foto esta asusta un poco», dijo Pedrerol justo antes de llamar a Pipi. «Pipi, ¿qué ha pasado? Estamos viendo la fotografía y es terrible. ¿Dónde estás?», comenzó Josep la conversación.

«Estoy en un taxi ahora que me acaban de dar el alta y estoy yendo para mi casa. La fotografía es del 112 que llegó en el momento del accidente. Me hicieron las primeras curas porque he sangrado por las piernas, el codo y el brazo. He tenido mucha suerte. Tengo un ángel de la guarda conmigo porque el impacto…«, respondió Pipi.

Posterior a esto, Estrada explicó cómo fue el accidente:

«Yo iba con la moto. Fíjate las cosas que hago para entrar en ‘El Chiringuito’, Josep. Tenía tantas ganas… Iba a hacer un recado por la Puerta de Toledo y, entonces un taxista invadió mi carril y me desplazó con el lateral del coche. La suerte que tuve es que en el primer impacto aguanté bien la moto y logré que la caída fuese menos violenta. Si llego a caer en el primer impacto hubiese sido mucho más grave».

Las lesiones: piernas, codo, brazo, cervicales…

«He sangrado por las piernas, el codo y el brazo… La zona de la espalda de la caída y el arrastre la tengo contusionada. Me han hecho radiografías y no tengo ninguna fractura. Soy duro de pelar… soy duro como una roca. He tenido mucha suerte. Tenéis Pipi para rato. Tranquilos, que aguanto como un león», dijo el periodista deportivo, que ya ha recibido el alta hospitalaria, sobre las heridas que sufrió en el accidente.