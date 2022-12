Pablo Motos pregunta a Tamara Falcó en directo por su supuesto nuevo novio

Tamara Falcó acudió a su cita semanal con El Hormiguero el 15 de diciembre de 2022. Obviamente, Pablo Motos abordó con ella la exclusiva de El programa Ana Rosa del mismo día en la que afirmaban que la hija de Isabel Preysler está de nuevo ilusionada en el plano sentimental. El motivo de la ilusión tiene forma de joven empresario y atiende al nombre de Hugo Arévalo.

Motos no abordó directamente la cuestión del estado sentimental de la marquesa de Griñón sino que arrancó la conversación hablando de su participación en el spot navideño de Camprofío en el que una frase de Tamara parece ser un guiño a su exprometido Iñigo Onieva. «Tu frase es: ¡Disculpen! ¿Y los que queremos dejar la falta de fe? En la pareja, no me malinterpreten», le recordó Motos y rápidamente sacó el asunto de su posible nuevo amor. «Pero claro, permíteme Tamara, hay un rumor por todas partes, por tierra, mar y aire, de que has recuperado la ilusión: ¿Lo has hecho?», preguntó el presentador.

La aristócrata en ese momento miró al cielo y, como pidiendo la intervención del Altísimo, dijo: «Di algo tú». Ante la falta de señales del cielo, la aristócrata dijo a su jefe: «La ilusión nunca la he perdido». «Que cada uno interprete lo que quiera», apuntilló Pablo Motos.

Tras esta respuesta metieron baza los compañeros de Tamara en la tertulia. «Hoy estabas muy contenta, y esto lo podemos decir como información periodística», dijo Juan del Val con su punto de ironía y remató la mujer de éste Nuria Roca: «y muy guapo, cuando una tiene luz es por algo». «Has venido con un vestido precioso, me ha llamado mucho la atención, y te he visto radiante. Sea lo que sea, me parece muy bien», remató el asunto Motos.

Amor y desamor en un año

Tamara Falcó ha sido uno de los personajes de este 2022, sin duda. En apenas un fin de semana anunció su compromiso matrimonial con Iñigo Onieva a conocerse que éste le había sido infiel en un festival de música en Estados Unidos. El asunto tomó visos casi de debate nacional y hasta la ruptura se trató en los programas de información política en las televisiones.

Según El programa de Ana Rosa en su edición del 15 de diciembre de 2022. El hombre que habría devuelto la ilusión en el amor a la hija de Isabel Preysler se llama Hugo Arévalo y es, además, una persona cercana al círculo de confianza del propio Iñigo Onieva. Arévalo y Falcó se conocen desde hace tiempo y han tenido relación empresarial. Juntos participan desde el pasado verano en @miniplanta_ , una empresa para vender «plantas bebé».

Según la periodista del magazine de Telecinco Leticia Requejo, Onieva se ha sentido traicionado por Arévalo. «Tienen un chat de WhatsApp con varios amigos (en el que ya no está Tamara) e Íñigo le recrimina a Hugo que no haya ido de frente, que no le haya dicho nada y lo haya hecho a sus espaldas”, asegura la reportera.