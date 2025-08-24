Trece años pagando 100 euros al mes por una plaza de garaje gratuita y no le devuelven el dinero

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, la historia de un peluquero de Zúrich ha dado la vuelta a los medios digitales tras revelarse que llevaba trece años pagando religiosamente casi 100 euros al mes por una plaza de garaje que, en realidad, era de uso público y gratuita. La revelación ha destapado una problemática poco frecuente pero posible: la confusión deliberada en los contratos de arrendamiento y la dificultad de recuperar el dinero en caso de fraude prolongado.

Todo empezó en 2012, cuando este profesional autónomo decidió abrir su salón de peluquería en la ciudad suiza. En el contrato de alquiler del local, la propietaria incluyó una cláusula por la cual el inquilino debía abonar una cantidad adicional cercana a los 100 euros mensuales por el uso de una plaza de aparcamiento situada justo delante del establecimiento, en plena calle. Confiando en la legalidad y buena fe del acuerdo, el peluquero fue realizando los pagos de forma regular durante más de una década, sin sospechar nada extraño.

El descubrimiento: multas y sorpresa administrativa

La situación dio un giro radical a principios de 2025. El peluquero recibió de forma repentina una multa por aparcar indebidamente en el lugar donde siempre dejaba su coche. Pensando en un error administrativo, repitió la acción, pero días después llegó una segunda sanción. Fue entonces cuando decidió acudir a la policía municipal de Zúrich y presentar su contrato para justificar el estacionamiento.

La respuesta de las autoridades fue contundente: la plaza en cuestión se encontraba sobre terreno público, de uso libre para cualquier ciudadano, y el contrato privado no tenía validez alguna para reservar ese espacio. El peluquero había abonado a lo largo de 13 años unos 16.000 francos suizos (cerca de 17.000 euros) por un derecho inexistente.

Reacción de la propietaria y batalla legal

Tras la sorpresa inicial, el afectado contactó con la arrendadora para aclarar el malentendido. Según el testimonio que ha trascendido en prensa, la propietaria reconoció abiertamente que sabía que se trataba de una zona pública y, aun así, había mantenido el cobro. Esta actitud ha llevado el caso a los tribunales, donde el arrendatario exige la devolución íntegra del dinero pagado por un bien que nunca fue privado ni susceptible de alquiler.

A día de hoy, la propietaria se niega a devolver el importe, escudándose en la existencia del contrato firmado y en la supuesta buena fe. El proceso judicial sigue en marcha, pero el caso ha servido para alertar a otros arrendatarios y poner en el punto de mira los abusos derivados de la falta de transparencia en los contratos de alquiler de locales y anexos como plazas de aparcamiento.

Contexto legal y social: una trampa difícil de detectar

El caso pone de relieve la importancia de verificar la titularidad de las plazas de aparcamiento antes de firmar cualquier acuerdo económico. En muchas ciudades europeas, especialmente en zonas céntricas, existen plazas públicas de libre acceso gestionadas por el ayuntamiento, y la reserva privada sin autorización es ilegal y sancionable. Sin embargo, la existencia de contratos privados confunde a muchos ciudadanos, que desconocen los límites legales y acaban pagando por un derecho que no existe.

En España, por ejemplo, la reserva privada de plazas en la vía pública está prohibida salvo autorización expresa del ayuntamiento, y el pago por estacionamiento en zonas públicas solo se permite bajo sistemas de regulación municipal como el SER. Este tipo de engaños no es frecuente, pero sí posible cuando existe una relación de confianza o desconocimiento por parte del arrendatario.

Perfil del protagonista

Profesión: Peluquero autónomo.

Peluquero autónomo. Origen: Zúrich, Suiza.

Zúrich, Suiza. Situación personal: Lleva más de 13 años regentando un pequeño salón de peluquería.

Lleva más de 13 años regentando un pequeño salón de peluquería. Actitud: Confiado y metódico, nunca sospechó del contrato hasta recibir las multas.

Confiado y metódico, nunca sospechó del contrato hasta recibir las multas. Reacción: Tras descubrir la estafa, ha optado por la vía legal y busca visibilizar el caso.

Anécdotas y curiosidades del caso

El afectado solo se dio cuenta del engaño tras recibir dos multas en menos de una semana.

Durante años, la plaza fue utilizada sin incidentes ni quejas por parte de otros vecinos o autoridades.

La propietaria reconoció por teléfono estar al tanto de que la plaza era de dominio público, algo poco habitual en casos de este tipo.

El importe total pagado, 17.000 euros, equivale a la compra de un coche de gama media o a varios años de alquiler de una vivienda en Zúrich.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre la falta de control en los contratos de alquiler y la necesidad de comprobar la titularidad de los anexos ofertados.

Claves para evitar fraudes similares

Comprobar siempre la titularidad de la plaza de aparcamiento antes de firmar un contrato. Consultar con el ayuntamiento si la zona es de uso público, privado o regulado. Desconfiar de cláusulas poco claras o pagos adicionales sin justificación documental. Solicitar toda la información por escrito y conservar los documentos para posibles reclamaciones futuras. En caso de duda, acudir a un asesor jurídico especializado antes de firmar.

La historia de este peluquero suizo pone el foco en la importancia de la transparencia y la diligencia en los contratos de alquiler, recordando que incluso las rutinas más cotidianas pueden esconder una trampa si no se presta la debida atención. El desenlace judicial de este caso marcará un precedente y servirá de advertencia para arrendatarios y propietarios en toda Europa.