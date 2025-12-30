Tragedia en Panticosa: Mueren bajo el alud el pediatra Jorge García-Dihinx, su pareja Natalia Román y Eneko Arrastua

Este lunes 29 de diciembre un alud de nieve sorprendió a un grupo de seis esquiadores de travesía en la cara oeste del pico Tablato, cerca del balneario de Panticosa, en la provincia de Huesca.

El desprendimiento, que se produjo a una altitud de entre 2.600 y 2.700 metros, dejó un trágico saldo de tres muertos: el pediatra Jorge García-Dihinx, de 55 años, su pareja Natalia Román, de 36, y Eneko Arrastua, de 48 años, originario de Irún.

Además, una mujer de 29 años procedente de Ordizia sufrió heridas leves debido a hipotermia y golpes, mientras que dos hombres, uno de 60 años y otro de 51, residentes en Ordizia y Zaragoza respectivamente, resultaron ilesos y lograron dar la voz de alarma.

El grupo se encontraba practicando esquí de montaña en una zona conocida para esta actividad. Lo contaba un digital local:

Dos miembros del equipo contactaron con el 112 a las 13:10 horas. Los equipos del GREIM provenientes de Jaca, Panticosa y Huesca, junto con una unidad aérea y perros especializados en búsqueda, llegaron rápidamente al lugar. El médico presente certificó las muertes in situ. Posteriormente, los cuerpos aguardaron orden judicial para ser trasladados al Instituto Anatómico Forense de Aragón.

Cómo ocurrió el alud

El deslizamiento se desencadenó por la rotura de una placa de nieve, fenómeno habitual durante las alternancias entre frío y nevadas. Esta placa arrastró hielo y nieve ladera abajo a lo largo de un extenso tramo. Las tres víctimas no quedaron completamente sepultadas; la persona herida quedó semienterrada mientras que los ilesos pudieron pedir ayuda sin dificultad. Según Aemet, el riesgo de aludes era moderado, con una puntuación de 2 sobre 5.

Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, comentó que se trató “de un deslizamiento bastante largo de hielo y nieve”. Subrayó que “el riesgo cero no existe” e hizo hincapié en la necesidad de contar con equipación adecuada y consultar sobre riesgos antes de aventurarse. Por su parte, Miguel Ángel Clavero, director general de Interior, explicó que fue “un típico alud invernal asociado a frío y nevadas”, donde las láminas se rompen.

Jorge Azcón, presidente del Gobierno aragonés, suspendió su agenda para expresar sus condolencias ante esta tragedia. Se refirió a los fallecidos como “expertos muy conocidos en la zona con amplios conocimientos sobre meteorología”. Atribuyó parte del suceso a “mala suerte” y elogió la pronta respuesta del servicio de emergencias.

Perfiles de las víctimas: expertos en la montaña

Jorge García-Dihinx, natural de Zaragoza y con 55 años, era pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca. Muy activo en redes sociales, compartía valiosos consejos sobre salud infantil así como sobre alimentación saludable y montañismo. Era el autor del blog lameteoqueviene, considerado un referente sobre meteorología en el Pirineo y condiciones para actividades al aire libre. También participó en iniciativas solidarias durante las navidades con niños hospitalizados. Quienes lo conocían lo describen como “uno de los mayores expertos en esquí de travesía”.

Por su parte, Natalia Román, vecina de San Adrián (Zaragoza) y con 36 años, era una casetera apasionada por la montaña. Su afición por este entorno natural le llevó hasta Suiza, donde trabajó en refugios alpinos. En redes sociales compartía junto a Jorge su amor por el esquí y la nieve; ambos publicaban imágenes y vídeos mostrando sus rutas más exigentes.

Eneko Arrastua (también conocido como Arratua), irundarra y con 48 años cumplidos, completaba este trío experto. Originario del País Vasco, formaba parte del grupo vasco-aragonés que bien conocía el Pirineo y sus riesgos inherentes.

Este grupo estaba formado por esquiadores vascos y aragoneses que compartían su pasión por el esquí de travesía. Los ilesos demostraron también ser expertos al localizar con precisión el lugar del accidente para pedir ayuda.

Anécdotas y curiosidades sobre Jorge García-Dihinx

Mantenía su blog lameteoqueviene como una guía esencial para montañeros: predecía nevadas y vientos utilizando datos locales.

Combinaba sus consultas pediátricas con salidas diarias a la nieve incluso cuando las condiciones eran propensas a riesgos.

Viralizó en redes varios vídeos donde aparecía junto a Natalia , mostrando su equipo ARVA y sondas.

, mostrando su equipo ARVA y sondas. Recientemente se disfrazó de Papá Noel para alegrar a niños enfermos en el hospital donde trabajaba.

No dudaba en desafiar tormentas pirenaicas compartiendo publicaciones en tiempo real sobre “la meta que viene”.

Reacciones y contexto

Imanol Pradales, lehendakari vasco, expresó sus condolencias por la muerte de Eneko e hizo saber que estaba disponible para ayudar a su familia. Asimismo, Alberto Núñez Feijóo mostró su apoyo hacia los allegados afectados por esta tragedia. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, manifestó: “Estamos consternados ante este trágico accidente”.

La zona alrededor de Panticosa es un destino popular entre los esquiadores debido a sus ibones como los Brazatos y sus pendientes desafiantes. Aunque ayer había un riesgo moderado declarado por las autoridades meteorológicas, algunas placas rompieron inesperadamente. Las autoridades insisten siempre en utilizar palas detectores ante cualquier eventualidad o bulo relacionado con estos accidentes. Este fatídico evento ha unido al luto pirenaico: incluso los más experimentados pueden caer ante lo imprevisto.

Los servicios funerarios han trasladado los cuerpos hacia Zaragoza mientras que la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil continúa abierta. La montaña sigue recordando su naturaleza impredecible; incluso aquellos más preparados deben estar siempre alerta.