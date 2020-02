Invitó a su novio a jugar al escondite, lo encerró en una maleta y ahora está acusada por asesinato

La policía encontró a un hombre muerto cuando llegaron a la escena, tenía un pequeño corte en el labio y moretones alrededor del ojo.

La señalada del crimen es Sarah Boone, quien ha sido acusada por encerrar a su compañero Jorge Torres Jr. y dejarlo morir después de filmar la terrible experiencia, además de aparecer burlarse de él en video.

El asesinato ocurrió después de que jugaran el escondite, pero esto terminó con el hecho de que metió a su novio en una maleta.

La mujer, de Florida (EEUU), fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado este martes 25 de febrero de 2020 después de denunciar la muerte de su pareja a la policía.

Ella le dijo a los detectives que la pareja había estado jugando un juego en su casa, en las afueras de Orlando, mientras bebía alcohol el día anterior y había decidido que sería divertido si Torres entraba al equipaje.

Según su relato, olvidó lo que había hecho y se quedó dormida durante horas, luego se dio cuenta que su pareja de 42 años todavía estaba encerrado y llamó al 911 después de encontrarlo sin respirar.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange dice que arrestaron a Boone después de encontrar «inconsistencias» entre su cuenta y dos videos recuperados de su teléfono.

En ellos, supuestamente se la puede escuchar burlándose de Torres mientras intenta escapar de la maleta de color azul, diciéndole a su compañero que no puede respirar. También la muestran riéndose cuando Torres grita su nombre.

«Sí, eso es lo que haces cuando me ahogas», dice Boone diciendo.

Uno de los clips muestra la maleta mirando hacia abajo mientras Torres empuja en un intento desesperado de ser liberado. El otro muestra el equipaje en una posición diferente mientras grita a Boone.

Mientras seguía pidiendo ayuda, diciendo que no podía respirar, Boone respondió: «Eso es por ti. Oh, eso es lo que siento cuando me engañas».