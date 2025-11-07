Kazajistán se suma a los Acuerdos de Abraham y reconoce formalmente a Israel

La noticia ha resonado en Washington: Kazajistán, un país con cerca de 21 millones de habitantes y una población mayoritariamente musulmana, ha firmado los Acuerdos de Abraham y reconocerá formalmente a Israel como Estado.

El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense Donald Trump tras una reunión con el líder kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, así como una llamada conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Este gesto coloca a Kazajistán como la sexta nación que se une a este tratado histórico, sumándose a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán; un avance que amplía el círculo de países musulmanes que están normalizando relaciones con el Estado hebreo.

La expansión de los Acuerdos de Abraham refleja cómo han evolucionado las alianzas mientras se buscan nuevos equilibrios en Eurasia. Estados Unidos fortalece su presencia en Asia Central; una región disputada entre Rusia y China; mientras Israel intenta romper su aislamiento buscando legitimidad dentro del mundo musulmán.

Para Kazajistán este movimiento encaja perfectamente dentro de su política exterior tradicional caracterizada por “multivectorialidad”, priorizando mantener buenas relaciones tanto con potencias occidentales como orientales. Así gana visibilidad internacional sin comprometerse demasiado con otros actores clave en la región.

Las próximas semanas serán cruciales para evaluar realmente el impacto que tendrá esta adhesión. La Casa Blanca confía en que la firma oficial prevista para los próximos días actúe como catalizador para nuevos acercamientos e impulse una resolución ante la crisis actual en Gaza. Mientras tanto, la diplomacia regional transita entre simbolismos e intentos por encontrar soluciones pragmáticas frente a desafíos comunes.

El movimiento realizado por Kazajistán pone de manifiesto que incluso durante conflictos intensos, existe espacio para crear puentes mediante estrategias diplomáticas pragmáticas capaces de abrir nuevas rutas dentro del complicado entramado geopolítico entre Oriente Medio y Asia Central.

Una firma con peso simbólico y estratégico

Aunque esta decisión tiene un carácter principalmente simbólico —pues Almaty e Israel disfrutan de relaciones diplomáticas plenas desde 1992—, revitaliza el acuerdo como un marco para la cooperación regional y envía un mensaje claro al mundo musulmán y a las potencias involucradas en Oriente Próximo. Esta incorporación se produce en un momento particularmente sensible: la guerra en Gaza ha llevado a Israel a una situación de creciente aislamiento internacional, mientras los Acuerdos de Abraham parecían estancarse tras el estallido del conflicto palestino-israelí.

No obstante, el anuncio de Kazajistán brinda a Washington la oportunidad de exhibir avances diplomáticos tanto en Oriente Medio como en Asia Central. La Casa Blanca espera que este movimiento inspire a otros países musulmanes reacios, como Arabia Saudí o Indonesia, que han condicionado su posible adhesión a la creación de un Estado palestino y a un cese duradero de las hostilidades.

¿Por qué ahora? Factores internos y externos

El momento elegido para este anuncio no es casualidad. El acuerdo se oficializó durante una cumbre en la Casa Blanca donde Trump se reunió con líderes de cinco naciones centroasiáticas. En esta reunión también se discutieron acuerdos comerciales relacionados con tierras raras y la competencia global con Rusia y China. Para Estados Unidos, lograr la adhesión kazaja a los Acuerdos de Abraham significa fortalecer su influencia en una región que históricamente ha estado bajo la órbita rusa y que ahora es cada vez más cortejada por Pekín.

Por su parte, Kazajistán busca consolidar su imagen como un actor pragmático capaz de dialogar tanto con potencias occidentales como con el mundo musulmán. Según las autoridades kazajas, su entrada en los Acuerdos “representa una continuación natural y lógica de la política exterior del país, fundamentada en el diálogo, el respeto mutuo y la estabilidad regional”. La presidencia kazaja enfatizó que esta medida “no afecta sus obligaciones bilaterales con ningún estado”, subrayando así su deseo de mantener equilibrios diplomáticos.

Claves de los Acuerdos de Abraham y el rol de Kazajistán

Este tratado, impulsado por la administración Trump en 2020, marcó un cambio significativo al romper con el tabú sobre la no normalización con Israel entre naciones árabes y musulmanas. Hasta ahora, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán habían establecido vínculos formales con el Estado hebreo, uniéndose así a Egipto y Jordania, que lo hicieron en 1979 y 1994 respectivamente.

Kazajistán, siendo mayoritariamente musulmana suní, se convierte así en el primer país centroasiático que firma este acuerdo. Su adhesión busca ir más allá del simple acto diplomático:

Se propone fortalecer la cooperación en áreas esenciales como seguridad, comercio, turismo, tecnología y energía.

Puede facilitar inversiones e intercambio tecnológico israelíes especialmente en agricultura y recursos hídricos; sectores donde Israel destaca mientras Kazajistán busca modernizarse.

Permite al país posicionarse como interlocutor válido para diálogo interreligioso y geopolítico entre Oriente y Occidente.

Reacciones y posibles escenarios de futuro

La noticia ha sido bien recibida tanto en Washington como en Jerusalén; allí se interpreta como un respaldo diplomático en tiempos de gran tensión internacional. Trump describió la incorporación kazaja como “un avance importante para construir puentes alrededor del mundo” afirmando que “muchos más países quieren ser parte de este club”.

Sin embargo, la realidad sobre el terreno no es sencilla. La reciente ofensiva israelí en Gaza ha congelado las posibilidades de acercamiento por parte de otras naciones árabes; Arabia Saudí ha reiterado su exigencia por avances concretos hacia un Estado palestino antes de dar cualquier paso. La inclusión de Kazajistán puede verse como un gesto hacia Israel pero también como una estrategia calculada para mantener abiertas todas las vías posibles para el diálogo regional.

En términos prácticos, esta adhesión es considerada más bien un movimiento estratégico que una transformación radical en las relaciones bilaterales; ambos países han cooperado durante más de tres décadas. No obstante, el simbolismo detrás del paso dado por un país mayoritariamente musulmán clave en Asia Central podría desencadenar un efecto dominó en la región; algo que obligaría a otros gobiernos a reconsiderar su postura frente a Israel.