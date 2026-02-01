Horóscopo del domingo 1 de febrero de 2026: una jornada de intensidad emocional y oportunidades

Febrero inicia con una Luna Llena en Leo que inspira coraje, creatividad y la necesidad de expresar la verdad desde el corazón.

Este primer domingo del mes se presenta como un día cargado de intensidad emocional, donde el predominio de Marte provoca tanto actividad como nerviosismo en varios signos zodiacales.

La energía planetaria de estos primeros días de febrero sugiere cambios notables, especialmente en lo que respecta a relaciones personales, decisiones importantes y oportunidades económicas que algunos signos verán concretarse.

La influencia astral de este día nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes y comportamientos.

Mientras ciertos signos disfrutarán de jornadas afortunadas y plenas de logros, otros deberán mantener la calma y evitar dejarse llevar por impulsos momentáneos. La clave radica en saber cuándo actuar con diplomacia y cuándo abrir nuestro corazón sin reservas.

♈ Aries

No encares este día con expectativas desmesuradas. Aunque el inicio será prometedor, es probable que a medida que avance la jornada las cosas se compliquen o no se cumplan como esperabas. Tu ardor y anhelo por nuevas experiencias podrían verse algo limitados por tu enfoque poco práctico ante los problemas. Organiza tus ideas y verás cómo todo fluye mejor. A lo largo del día te sentirás optimista y lleno de energía, con un itinerario movido que podría incluir desplazamientos. Si sientes nerviosismo, no lo interpretes como una crisis: simplemente estás abrumado y necesitas relajarte.

♉ Tauro

Hoy será un día afortunado y productivo, sobre todo durante la tarde. La mañana podría no ser del todo positiva desde el punto de vista emocional, con nostalgias o tristezas que te acompañen, pero esas nubes se irán desvaneciendo poco a poco. Las relaciones con superiores y compañeros pueden ser tensas, aunque muy productivas. Con ingenio y diplomacia conseguirás el apoyo necesario, además recibirás dinero por cobros pendientes o incluso por suerte. Aprovecha para descansar; será un día tranquilo en el que preferirás actividades intelectuales o artísticas. Tu magnetismo e intuición estarán en su mejor momento.

♊ Géminis

Como ha sido habitual en los últimos días, el influjo de Marte te llevará a experimentar momentos de gran actividad, tanto física como mental. Tras una mañana ideal para practicar deportes o cualquier otra actividad dinámica, te espera una tarde más relajada. Este es un buen momento para planificar nuevos proyectos y organizar aquellos que ya has comenzado. Tu visión empresarial será clara y rentable. Además, la necesidad de expresar tus emociones hará que tu relación amorosa sea especialmente gratificante. También será un buen día para realizar desplazamientos.

♋ Cáncer

Después de unos días marcados por la inquietud o la melancolía, hoy se presenta un panorama notablemente más optimista. Las cosas fluirán bastante bien para ti, e incluso podrías recibir alguna sorpresa gratificante relacionada con el amor o alguna ilusión importante durante la tarde. No limites tu creatividad ni la expresión de tus emociones; vivirás momentos más felices si permites que fluyan libremente desde tu interior. Además, tendrás suerte en juegos de azar y viajes.

♌ Leo

Debes tener cuidado con posibles desencuentros o discusiones familiares o con tu pareja. El predominio de Marte puede hacer que estés más nervioso o percibas todo con mayor radicalidad a lo largo del día. Si logras controlar esta tendencia, podrás disfrutar de un día familiar pleno y feliz. Sin embargo, es posible que experimentes cierta tensión en el trabajo que afecte tu estado anímico e incluso te haga ser algo brusco al relacionarte con los demás. Intenta ser más diplomático; perderás mucho si no lo haces. La dificultad para comunicar tus sentimientos hará que las conversaciones con tu pareja sean poco fluidas.

♍ Virgo

Tanto física como mentalmente necesitas descansar hoy; es lo más recomendable para ti en esta jornada. No obstante, por diversas razones podrías sentirte tentado a hacer justo lo contrario. Es esencial que relajes tus nervios y te desconectes temporalmente de los problemas cotidianos. Tus emociones pueden estar algo revueltas y algunas decisiones apresuradas podrían llevarte a lamentar ciertos pasos dados posteriormente. Ten paciencia contigo mismo hoy; ¿por qué no abrirte más en lugar de refugiarte en tu interior? Lo único que conseguirás es inestabilidad e inseguridad personal.

♎ Libra

Durante estos días serás uno de los signos más favorecidos por la influencia astral, especialmente por parte del Sol y Marte. Esto no significa que estarás exento de problemas o preocupaciones; sin embargo, sabrás sortear las dificultades gracias al apoyo del destino. Hoy disfrutarás de un ambiente familiar lleno de paz y armonía. Ten cuidado con tus palabras; evita criticar las acciones ajenas, sobre todo si son superiores a ti en algún aspecto profesional. La noche te traerá calma y amor; además será propicia para desplazamientos.

♏ Escorpio

Este día promete ilusión y felicidad gracias a un viaje o visita especial por parte de un ser querido que vendrá a verte. En general, vivirás acontecimientos agradables acompañados de buenas noticias personales. Los altibajos emocionales podrían llevarte a actuar impulsivamente e incluso resultar poco amable en ocasiones; ten cuidado con eso. Es posible que resurjan viejos problemas; sería aconsejable analizarlos con calma para encontrar soluciones adecuadas hoy mismo.

♐ Sagitario

El apoyo astral te brindará vivencias agradables relacionadas con los sentimientos: amor, relaciones familiares o amistades serán protagonistas hoy para ti. Es un buen momento para aclarar malentendidos del pasado; esto te permitirá cerrar ciclos abiertos anteriormente e incluso comenzar nuevas relaciones sin lastres previos a cuestas. Presta atención a cómo interactúas con quienes están cerca; podrías parecer frío sin intención alguna, lo cual podría llevar a otros a evitar el contacto directo contigo hoy.

♑ Capricornio

Te espera una jornada rebosante de energía vital que te motivará a establecer nuevos objetivos y metas personales. Contarás siempre con el respaldo incondicional del entorno cercano; será un día redondo para ti. No obstante, presta atención a tus gastos futuros: no solo debes cuidar los desembolsos inmediatos sino también aquellos planeados para próximos días. Especialmente si están relacionados con inversiones financieras. Es conveniente abordar este tipo de decisiones con prudencia y reflexión. Si temes que tu evaluación honesta provoque reacciones negativas en otros, deja atrás esas preocupaciones: sé claro y confía en tus instintos.

♒ Acuario

La acumulación planetaria transcurriendo por Acuario te llevará a experimentar una etapa llena de intensidad emocional así como acontecimientos significativos. El influjo positivo de Marte potenciará tu espíritu combativo y ambicioso; sentirás una necesidad imperiosa por liberarte tanto del peso familiar como laboral. Sería recomendable adoptar una actitud diplomática si deseas evitar conflictos abiertos ya sea con socios o pareja. Habrá lucha interna entre quién tiene más poder; sin embargo, tu determinación prevalecerá.

♓ Piscis

Hoy experimentarás uno de esos días mágicos donde parece que el destino se manifiesta para allanar tu camino e recompensarte por todos esos sacrificios realizados por quienes te rodean. Podrías ver cumplidas algunas ilusiones secretas durante esta jornada especial. Estarás en una posición privilegiada para dominar todas las situaciones que se presenten ante ti. No juegues demasiado a la suerte; mantén una actitud abierta pero estratégica frente al futuro. Tu intuición será clave hoy.

Efemérides de este domingo

Este primer domingo del mes trae consigo varios momentos históricos significativos dignos de recordar: En 1894 nació John Ford, célebre director estadounidense reconocido por su legado cinematográfico. También nació en 1917 José Luis Sampedro, destacado humanista, economista y escritor español. En el ámbito científico resalta el nacimiento en 1905 del físico italo-estadounidense Emilio Gino Segrè, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1959. En cuanto a fallecimientos notables ocurridos este día: Mary Shelley nos dejó un 1°de febrero en 1851; recordemos su obra Frankenstein, ícono literario británico. Asimismo, también falleció en 1966 el legendario actor cómico estadounidense Buster Keaton, cuyo legado perdura hasta nuestros días.