Horóscopo para este domingo 8 de febrero de 2026

Hoy, Venus y Urano se unen para agitar el firmamento con sorpresas en el ámbito amoroso y emocional, en este 8 de febrero, fecha que conmemora a figuras como Julio Verne y James Dean, recordándonos que las aventuras y el carisma pueden marcar hitos inolvidables.

Prepárate para recibir ilusiones renovadas, encuentros sorprendentes y un toque de creatividad que podría transformar tu día de descanso.

El Super Bowl añade un matiz vibrante al ambiente, mientras efemérides como el nacimiento de John Williams, el célebre compositor de bandas sonoras, nos invitan a sintonizar con nuestra esencia más profunda.

Vamos a desglosar las predicciones para cada signo, abarcando aspectos de amor, salud, dinero, familia, viajes y desafíos, todo con calificaciones del 1 al 5 para ayudarte a identificar dónde brillar.

♈ Aries

Hoy te sentirás inspirado y sensible, lo que es ideal para tratar a tu pareja con ternura romántica. Amor: 5, ya que nuevas ilusiones o romances apasionados podrían florecer gracias a la influencia de Venus y Urano.

En cuanto a la salud: 5, tendrás una energía desbordante; en lo que respecta al dinero: 3 y al trabajo: 3, es mejor que controles esos altibajos emocionales para evitar que tus finanzas se mezclen con tus sentimientos. También hay oportunidades familiares con personas cercanas, pero evita las decisiones impulsivas. Tu estado de ánimo será romántico y motivado, perfecto para disfrutar nuevas experiencias culturales. Recuerda ser racional a la hora de comprar.

♉ Tauro

Hoy es un buen momento para reunirte con amigos en actividades culturales; serás el centro de atención gracias a tus ideas innovadoras. En el terreno del amor: 5, recibirás sorpresas maravillosas que transformarán tu ánimo decaído en afecto inesperado.

Tu salud: 4 es buena; en lo que respecta al dinero: 4 y al trabajo: 4, ten cuidado con propuestas amorosas que pueden desestabilizarte; reflexiona antes de actuar. La relación familiar será armoniosa, mientras que los viajes cortos con amigos traerán buena suerte. Tu energía social estará en su punto más alto. Tómate tu tiempo para tomar decisiones y evita herir sensibilidades. Las efemérides del día estimularán tu creatividad al estilo verniano.

♊ Géminis

Tu poder de convicción y seducción alcanzará niveles altos hoy; tu intuición te ayudará a encontrar «el sueño», sin caer en idealizaciones. Este día será excelente para establecer contactos sentimentales, así como para disfrutar de amistades y realizar viajes con tu pareja.

En cuanto a la salud, todo va bien; el dinero se mantendrá estable si te aferras a tus objetivos. En el ámbito del amor, recibirás sorpresas agradables por parte de seres queridos. La familia apoyará tus decisiones importantes. Te sentirás convincente y sociable hoy. Sin embargo, recuerda no delegar tu futuro en otros; actúa por ti mismo.

♋ Cáncer

Las presiones psicológicas podrían generar ansiedad hoy, pero tu pareja estará ahí para entenderte y ayudar a resolverlo. La fortuna puede traerte alegría inesperada.

El panorama del amor es ilusionante, aunque necesitarás calma en la parte de la salud. El aspecto financiero será favorable gracias a tu intuición familiar. La familia jugará un papel clave en tu apoyo emocional hoy. Tu energía será relajada después de las tensiones recientes, lo cual te abrirá oportunidades para realizar viajes cortos. Recuerda no criticar; permite cierta libertad a los demás. Hoy busca ese equilibrio tan necesario.

♌ Leo

Te sentirás inclinado hacia el romanticismo, mostrando sensibilidad y dulzura; hoy es un buen día para expresar tus sentimientos amorosos. Los cambios, los nuevos viajes y las amistades transformarán tu jornada llena de ilusión.

En cuanto a la salud: 4; el dinero: 3; el trabajo: 3; aunque experimentarás plenitud psíquica, debes tener cuidado al conducir o firmar documentos importantes. En lo referente al amor: 5, mientras que la familia aportará una calma suave a tus interacciones. Tu estado emocional será apasionado; toma decisiones firmes sin dureza alguna. Recuerda mantener sentido del humor: ¡no permitas que palabras vacías te distraigan del gran espectáculo!

♍ Virgo

Este es un buen día económico para realizar compras; socialmente estarás muy activo pero ten cuidado con los elogios excesivos que recibas hoy. Habrá encuentros íntimos llenos de ilusión junto a soluciones familiares.

La salud se sitúa en un sólido 4; el dinero alcanzará un notable 5; mientras que tanto el amor como el trabajo estarán alrededor del 3 cada uno; mantente controlado ante contradicciones emocionales. Tu energía puede ser algo insegura hoy, así que tómate tiempo para conocerte mejor. Se presentarán oportunidades tanto en el amor como en el hogar, mientras que los viajes serán cortos pero debes tener precaución al conducir. No corras; permite tomarte un tiempo antes de actuar.

♎ Libra

Hoy te verás sumido en sueños despiertos y sentirás ganas genuinas de ayudar a otros; podrías idealizar algunas situaciones sentimentales también. Este será un buen día para abrirte a nuevas oportunidades en el amor, así como fortalecer amistades o vínculos familiares olvidados.

En cuanto a la salud tendrás un nivel aceptable: 4; dinero también se sitúa en un moderado 3; amor alcanzará un satisfactorio 4 mientras que trabajo se mantendrá estable en un 3 también. Tu estado emocional será útil pero algo soñador hoy. La familia puede imponer cambios positivos si decides abrirte al diálogo sincero desde el corazón… ¡Y recuerda! El destino es como una historia escrita por Verne: impredecible pero siempre épico.

♏ Escorpio

Hoy contarás con una alta energía mental aunque tal vez te sientas algo perezoso físicamente; expresa toda esa creatividad acumulada dentro de ti sin luchar contra viejas rencillas pasadas ni mantener relaciones tóxicas si quieres dar paso a alguien nuevo.

La salud se sitúa en un notable 4; dinero permanecerá alrededor del 3 mientras que tanto amor como trabajo tendrán una calificación similar también (3). La familia podría necesitar más atención por parte tuya hoy así que canaliza esa energía creativa hacia ellos o hacia proyectos personales significativos donde encuentres claridad interna sobre lo que deseas realmente hacer o alcanzar.

♐ Sagitario

Hoy podrías anhelar momentos de soledad mientras tu pareja esté distante viajando por su cuenta; ten cuidado porque esa intuición emocional podría fallarte si no estás atento/a a las señales correctas sobre lo que realmente necesitas o deseas vivir ahora mismo dentro del ámbito sentimental donde surgirán sorpresas inesperadas.

La salud se mantiene bien (4); dinero estará alrededor del promedio (3); amor también tendrá su nivel (3) igualando trabajo (3). La familia podría estar distante aunque bien posicionada emocionalmente esta vez… Tu estado emocional podría ser introspectivo durante esta jornada así que intenta tomar decisiones intuitivas sin necesidad de verbalizar mucho sobre ellas ya que pueden surgir errores emocionales si no prestas atención suficiente hoy… Al igual que nuestro querido Güemes quien es recordado por su independencia ejemplar.

♑ Capricornio

Hoy estarás rebosante de buen humor además contarás con mucha cooperación e intelectualidad alrededor tuyo… A pesar de ello quizás haya cierta desconfianza pasada impidiendo disfrutar plenamente esa pasión romántica nueva generándose entre tú y otra persona especial…

La salud llega hasta un nivel satisfactorio (4); dinero permanece moderado (3); amor tiene buena calificación (4) mientras trabajo también está bien posicionado (4). La familia podría satisfacer necesidades emocionales básicas hoy mismo… Así pues intenta no buscar estímulos externos porque podrían distraerte innecesariamente cuando hay tantas oportunidades emocionales esperándote dentro del hogar familiar donde puedes hallar paz interior si decides abrirte más hacia ellos sin prejuicios ni limitaciones autoimpuestas por experiencias anteriores vividas previamente…

♒ Acuario

Hoy distanciarte un poco te ayudará bastante ya que soltarás estrés acumulado… Si tienes hijos ellos alegrarán aún más tu jornada! En cuanto al ámbito sentimental tendrás una vida soñadora llena pasión sensual…

Tu salud necesita atención (2); dinero se mantiene estable (3); amor alcanza niveles altos (5) mientras trabajo está alrededor del promedio (3). La familia jugará papel clave especialmente si hay niños involucrados… Sería bueno realizar algún viaje hacia la naturaleza donde puedas respirar aire fresco sintiendo conexión auténtica contigo mismo/a! Sobre todo cuida ese estado emocional confuso pero feliz… Es fácil aceptar socialmente cuando estás rodeado/a por personas afines! Recuerda soñar grande como James Dean recorriendo carreteras abiertas ante ti!

♓ Piscis

Hoy regresarás a momentos dulces gracias al apoyo intuitivo brindado desde la familia cercana… Evita caer en críticas destructivas porque la Fortuna siempre acompaña aquellos corazones generosos dispuestos ayudar desinteresadamente…

El área del amor renace revitalizada mientras tanto la salud se mantiene estable… En finanzas deja fluir esa intuición familiar evitando decisiones apresuradas… Tu familia podría estar atravesando una etapa difícil requiriendo apoyo extra por parte tuya durante este ciclo particular! La energía será amorosa permitiéndote abrir puertas hacia nuevas oportunidades donde ayudar seres queridos puede volverse prioridad máxima ahora mismo! Desafío principal radicará paciencia frente adversidades cotidianas surgiendo inesperadamente… Termina este día disfrutando magia cósmica presentada durante Super Bowl cósmico donde quizás alguna estrella favorita anote esa jugada mágica!

Aquí tienes valoraciones rápidas por signo para escanear:

Signo Amor Salud Dinero Trabajo Aries 5 5 3 3 Tauro 5 4 4 4 Géminis – – – – Cáncer – – – – Leo 5 4 3 3 Virgo 3 4 5 3 Libra 4 4 3 3 Escorpio 4 4 3 3 Sagitario 3 4 Capricornio 4 4 3 4 Acuario }

¡Que las estrellas guíen tus pasos con chispa!