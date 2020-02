‘Pene facial’, mascarillas de oro y diamantes o placenta: los extraños tratamientos de la juventud eterna de Hollywood

Los servicios de belleza está muy de moda entre las famosas, sobre todo los relacionados con el rejuvenecimiento facial.

Jennifer López, Sandra Bullock, Jennifer Aniston, Kate Middleton, y un largo etcétera se gastan una barbaridad en cualquier nuevo invento cosmético.

La revista Harper’s Bazaar, ha ahondado en el tema y ahora se conoce que, pro ejemplo, «La diva del Bronx» se gasta unos 1.200 dólares semanales es un tratamiento de placenta humana para el rostro.

Según quienes ofrecen este servicio, las vitaminas y proteínas que contiene inciden en la regeneración de la piel, la hace lucir más suave.

En cuanto a tratamiento extraños, Kim Kardashian es una de las que más se ha arriesgado. En 2013 se pudo ver a la socialite en uno de los episodios de su reality ‘Keeping up with the Kardashians’ haciéndose un “facial vampiro”, una técnica que toma sangre de la paciente, la centrifuga, extrae el plasma que contiene plaquetas y luego la vuelve a inyectar, pero esta vez en el rostro. Por este tratamiento se pudo observar a la esposa de Kanye West con el rostro repleto de sangre.

Pero la que no se ha quedado atrás es Sandra Bullock, que sorprendió a todos en el programa de Hellen De Generes, cuando afirmó que la espléndida apariencia de su rostro es debido al “pene facial”, un tratamiento que cuesta unos USD 630 por sesión.

Cate Blanchett es otra de las famosas de Hollywood que probó el novedoso tratamiento y afirmó que el nombre le hacía justicia, porque tenía un olor «como a esperma».

A la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, también le gustan los faciales, pero ella -según el listado publicado por Harper’s Bazaar, prefiere los de «veneno de abeja», la aplicación de esta técnica cuesta 325 dólares, por el módico precio se puede dar el lujo de mantener una apariencia juvenil.

Ya hablando de cosas extrañas, hablemos del precio que paga Mila Kunis por su tratamiento, unos 8.900 dólares con los que no compite ninguna en la lista, el tratamiento es de tan elevado costo porque se realiza a base de diamantes y rubíes.

Jennifer Aniston, es otra insignia de la juventud eterna, en el 2019 cumplió 50 años, pero nada más lejano de su apariencia, la actriz de ‘The Morning Show’ se gasta un dineral en el cuidado de su cuerpo y mente, unos 200.000 dólares anuales.

La actriz invierte dicho importe en terapias, yoga, tratamientos para la piel, clases de actuación, ya que invierte tanto en el cuidado de lo interno como de lo externo, de acuerdo Ian Halperin, escritor del libro Friends with Benefits.