¿Qué se lleva en moda vaquera en el 2020? Lo vintage, pantalones vaqueros clásicos rectos, también los pantalones de campana homenaje a los años 70. Camisas vaqueras y cazadoras tradicionales.

Los vaqueros rotos o ripped jeans y vaqueros con bordados y aplicaciones. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las tendencias en botas de invierno, hoy del denim o moda vaquera para el 2020.

¿De dónde viene la tela vaquera?

Las prendas en tela denim como vaqueros o cazadoras están entre las más vendidas del mundo. Son un básico de moda que vuelve temporada tras temporada, ¿sabes de dónde viene el denim o tela vaquera?

Los jeans o pantalones vaqueros los crearon dos norteamericanos Lévi Strauss y Jacob Davis, usando una tela resistente de algodón llamada ‘denim’. Esta tela se creó en el siglo XVII en Nimes, Francia gracias a la familia André.

El tejido se llamaba ‘serge de Nîmes’ y como suele pasar con las palabras largas por economía del lenguaje se acortó y acabó siendo ‘de Nîmes’ y luego ‘denim’.

La historia de los pantalones vaqueros si es norteamericana. Lévi Strauss emigró de Alemania a Nueva York en 1851 para trabajar en el negocio de su hermano mayor, una tienda de frutos secos.

En 1853 en plena ‘fiebre del oro’ Levi Strauss vio una oportunidad de negocio y se trasladó al oeste, a San Francisco. Abrió una sucursal de la tienda de su hermano, vendía frutos secos y otros productos como tela de algodón. Un día uno de sus clientes llamado Jacob W. Davis que era sastre en Reno.

Un día un cliente del sastre le pidió unos pantalones que fueran muy resistentes. Jacob Davis acudió a la tienda de Lévi Strauss y le compró una tela de algodón de mezclilla. Para que fueran fuertes los reforzó con dobles pespuntes y remaches de cobre en los lugares donde los pantalones se puede desgarrar.

Cuando quiso patentarlo le escribió a Levi Strauss y se hicieron socios, ambos abrieron una fábrica, aunque el nombre que se hizo famoso fue el de Lévi Strauss, también Jacob W. Davis fue fundamental para la creación de estos míticos pantalones.

Tendencias moda vaquera 2020

En pantalones

Siguen los vaqueros clásicos y los estrechos o skinny, pero también son tendencia los boot cut, los slim, los boyfriend y los vaqueros anchos do de campana. Los ‘boot cut’ son modelos se ciñen a la caderas pero no son tan estrechos como los slims, en la zona de los tobillos.

Los vaqueros boyfriend, tienen un estilo vintage, son de tiro bajo, pueden llevar botones en lugar de cremallera y son más cortos a la altura del tobillo. Los pantalones vaqueros anchos, de campana o ‘pata de elefante’ también se inspiran en los años 70, de nuevo la tendencia vintage. Son cómodos y fáciles de combinar

Los vaqueros más famosos del mundo, no tienen necesidad de cambiar porque nos gusta tal y como son.

100% Algodón

Normal

Cierre: Botón y cierre

lavar a máquina – agua fría (30 ° max)

Una tendencia de los años 60-70 que vuelve con fuerza. Unos pantalones cómodos, ya que sea ajustan menos al cuerpo que los jeans convencionales. El cierre es con botones, y están fabricados 100% algodón.

Se pueden lavar a máquina en programa algodón.

Otro vaquero que querrás tener en tu armario, es 100% elastano, así que se adapta a la figura y es muy cómodo.

100% Elastano

Normal

Cierre: Botón y cierre

Lavar a máquina – Frío (30 ° máximo)

Vaqueros de Tommy Hilfiger, con un 3% de elastano, cierre con botones. Se lava a máquina a 30º máximo.

Si te gusta los vaqueros más ceñidos para lucir el tipo, aquí tienes unos skinny a buen precio,

91% Algodón, 6% Poliéster, 3% Elastano

Normal

Cierre: Botones

lavar a máquina – agua fría (30 ° max)

Tejido en denim no elástico, cierre de cordón, 100% lyocell.

Se pueden lavar a máquina en agua fría, 30 máx.

Camisas

Una camisa vaquera la puedes llevar con mini faldas anudada, sobre una camiseta, con las mangas dobladas, con vaqueros para un look ‘total denim’. Tienes 1001 combinaciones y si además es marca Levis, la tendras años como nueva.

100% Algodón

Lavar a máquina – Frío (30 ° máximo)

Estilo del cuello: clásico

Manga larga

Normal

Camisa de Vero moda con cierre popper, manga larga y cuello clásico.

Camisa vaquera con botones a presión, cuello clásico y disponible en dos colores.

Es 100% algodón, se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Chaquetas

100% Algodón

lavar a máquina – agua fría (30 ° max)

Estilo del cuello: Clásico

Manga larga

No es marca Levis Strauss pero este diseño tiene una buena relación precio calidad, es de una marca de Amazon, New Look. Lleva apliques florales en hombro y mangas, y zonas tipo ‘descosido’ al estilo grunge.

100% Algodón

lavar a máquina – caliente (mayor de 30 °)

Manga larga

Chalecos

Vestidos mini

Mini vestidos o maxi camisas, ‘tanto monta que monta tanto’, en todo caso muy versátiles ya que los puedes combinar con muchas prendas, no pasan de moda, una prenda ‘de fondo de armario’,

Vestido camisero de tela vaquera, cierre con botones, manga larga.

Fabricado con 66% algodón 30% viscosa, 3% poliéster y 1% elastano.

Un minivestido vaquero recto con dos bolsillos, manga corta, lo puedes usar en verano o en invierno, (con un jersey debajo y leggins o mallas).

¡Ofertas de moda todo el año en Amazon!

En Amazon puedes encontrar marcas como Benetton, Calvin Klein, Dolores Promesas, Levis Strauss o Tommy Hilfiger. Además de marcas exclusivas de Amazon como Find, Intimuse, o Another Pair of Shoes.

Si quieres buscar alguna prenda especial solo tienes que acceder a la tienda de moda Amazon y buscar por categorías, vestidos, camisas, tops, pantalones. Puedes filtrar también por precio o por marca. Además tienes ofertas diarias y las ofertas flash por tiempo limitado donde encuentra también moda y complementos.

Para sacar el máximo partido Amazon tienes Amazon Prime, un club de más de 80 millones de clientes en todo el mundo. Los clientes Prime pueden comprar sin pagar gastos de envío en millones de productos, tiene entregas más rápidas, incluso en un día. Acceden antes a las ofertas flash (si buscas un producto llegarás media hora antes que el resto).

Además también tienes Prime Photos o almacenamiento gratis ilimitado en la nube. Twitch Prime, descuentos exclusivos en videojuegos y Amazon Vídeo con acceso a series y películas.

¿Todo esto cómo se consigue? Tienes un mes de prueba para ver si te convence, durante ese mes no tienes permanencia. Una vez finalizado ese mes el precio al año es de 36 euros, con acceso a series, películas, ahorro de gastos de envío y mucho más!