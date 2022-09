14 tendencias de moda otoño invierno 2022/2023 ✅

¿Qué tendencias de moda otoño invierno 2022/2023 nos ofrece esta nueva temporada?

Se lleva el look neo-punk, moda con espíritu rebelde, las prendas con capuchas, el estilo colegiala con cuadros y faldas cortas, o los maxi abrigos de piel sintética.

En New York Fashion Week Otoño/Invierno 2022/2023, Pantone presentó su paleta de colores. El samoan sun, parecido al color mostaza. Los tonos naranja,, el marrón, el rosa violeta. El color bígaro o azul lavanda, (very peri), el rosa pálido, el verde azulado, el verde billar o ‘green kelly’ son algunos de los colores de moda para esta temporada.

Vuelven los flecos, el cuero en prendas maxi o mini, y los pantalones de tiro bajo.

Si te gusta el color marrón oscuro, estás de suerte, es uno de los básicos de este otoño-invierno compitiendo con el negro. En Periodista Digital te contamos más detalles de la moda para el frío.

Uno de los colores de moda para este otoño invierno es el Samoan Sun, un color amarillo cálido con un ligero matiz anaranjado.

El color mostaza y todo los que estén en esa línea también están de moda. Este tono combina bien con una amplia gama de colores: con marrones, negros, con azules, con verdes, o con grises. Tener un jersey o chaqueta en este color te permitirá crear distintos looks durante este otoño invierno.

El Neo punk se basa en las ideas del movimiento cultural punk que a su vez está involucrado con el punk rock. Este movimiento se expresa en la moda, la música, (punk-rock), la danza o el arte visual.

La cultura punk surgió en Estados Unidos, Reino Unido y Australia en la década de los años 70 y luego se extendió por todo el mundo.

La filosofía punk expresa conceptos como la libertad para crear y expresarse tal como uno es. En la moda punk valen las mezclas, las superposiciones, las prendas midi o maxi, la estética grunge o ‘cuidadosamente descuidada’, el cuero y los accesorios metálicos como parte destacada de la ropa.

Esta camiseta da mucho juego: la puedes combinar con chaquetas y cazadoras, con una camisa o jersey debajo, o con una falda mid i y sandalias para un look de cóctel.

Las lentejuelas o la tela de paillettes vuelven esta temporada. Al igual que en el maquillaje se lleva el glitter o el strobing , el look brillante se adueña de las pasarelas. Valentino, Loewe, Dries Van Noten aparcan el minimalismo para dejar paso a la opulencia.

Son cómodas, para abrigarte del frío y el viento, y además no limitan tus movimientos como un abrigo o una chaqueta.

Cálido y cómodo, el tejido de punto es un básico para el otoño-invierno. Firmas como Altazurra, Proenza Schouler o Gabriela Hearst han presentado moda en punto para esta temporada. La comodidad no se olvida del diseño. Vestidos que marcan la silueta, jerséis o lanas de cachemir en abrigos y chaquetas.

Los tonos grises claros como el perla, el zinc, el gris Siberia o el gris Ártico están de moda esta temporada. Combina bien con colores cálidos como el rojo, o el rosa y también con colores fríos como el azul o el verde. El gris perla es un color elegante del que no te cansarás. Un tono básico ‘de fondo de armario’

Chaqueta ligera y larga con manga 3/4 abierta y con dos bolsillos a la altura de las caderas.

Monos de trabajo o ‘boiler suit’

Posiblemente la tendencia que más sorprenda esta temporada. Un boiler suits es ‘un traje de caldera’, para entendernos como un uniforme de trabajo o ‘mono’ con mangas (pueden ser largas o cortas).

Al ser de un mismo color, estiliza la silueta. Combina bien con chaquetas, cazadoras, gabardinas, o fulares. Si son de manga corta debajo se combina con un jersey, la tela puede ser desde denim o tela vaquera, sarga de algodón, tejido Oxford, piqué, crepé o terciopelo.

Famosas como Stella McCartney, Victoria Beckham. Liv Tyler, Kate Moss , Rosie Huntington-Whiteley, Cate Blanchett, o Kaia Gerber, (la hija de Cindy Crawford), suelen llevar ‘boiler suits’.

Diseñadores como Maison Margiela, Isabel Marant o marcas de moda como IRO, ofrecen ‘boiler suits’ o estos ‘uniformes’ monocolor. El mono de la foto superior es de FIND, fabricado en 99% Algodón, 1% Elastano.

Animal print – piel de serpiente

Desde Elizabeth Teylor en los años 60 a Kate Moss en los 90 el estampado ‘animal print’ se ha convertido en un básico de moda. Temporada tras temporada se sigue llevando. Este año destaca el estampado de piel de serpiente.

Se lleva en calzado, cinturones, y también en prendas de vestir. Pero no creas que solo en color gris o pardo (o colores naturales de las serpientes). También se lleva en colores vivos, como azul klein o rosa. La falda larga de la foto superior es de la marca New Look, fabricado en 100% poliéster.

Moda efecto charol

¿Llevaste zapatos de charol de pequeña? Esta tendencia se basa en el charol, brillo negro metálico con aspecto futurista

Cinturas marcadas – los cinturones

La moda sigue el movimiento del péndulo, del oversize a las siluetas marcadas. Esta temporada se llevan las cinturas marcadas y para eso, nada mejor que los cinturones.

Puedes reconvertir chaquetas amplias en prendas que delinean la silueta usando un cinturón. ¡Se llevan con trajes de chaqueta o incluso con abrigos, siguiendo la inspiración militar! El cinturón de la imagen inferior es de Calvin Klein

Creativos de moda como Prabal Gurung y marcas como Tibi, o JW Anderson o han mostrado muchos cinturones como complemento a sus colecciones.

Maxi abrigos, (de pelo sintético o terciopelo)

Abrigos largos que te envuelven y además tienen un tacto suave.