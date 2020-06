¿Te falta espacio en el coche cuando viajas? Si tu maletero no tiene gran capacidad los cofres de techo para coche te permiten aumentar bastante la capacidad para llevar equipaje.

Si piensas salir de vacaciones o planeas alguna escapada, los cofres de techo son todo un descubrimiento, los usas cuando los necesitas, son resistentes, impermeables y algunos hasta plegables

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las maletas de cabina más vendidas, hoy sobre los cofres de techo para el coche, una solución muy práctica para ganar espacio de almacenamiento.

¿Cómo elegir un portaequipajes para coche?

Si el maletero de tu coche parece ‘se encoje’ cuando comienzas a meter maletas, y no sabes dónde colocarlas, hay alternativas. Desde los 47 euros puedes encontrar portaequipajes para ganar habitabilidad en el vehículo.

A la hora de escoger un portaequipajes para el coche hay que fijarse en tres aspectos:

Capacidad de carga a máxima de nuestro vehículo

Antes de comprar un portaequipaje tenemos que saber este dato, para evitar sobrecargar el vehículo algo que podría poner en riesgo nuestra seguridad.

Con exceso de carga sufre la suspensión y las pastillas de frenos. ¿Cómo saber la capacidad de carga máxima de tu vehículo? Ves a la ficha técnica del coche y busca ‘peso o masa máxima autorizada’.

Un vehículo grande puede tener una capacidad de carga de 750 u 800 pero uno pequeño puede quedar por debajo de los 400 kilos.

Si sumas el peso de los ocupantes (y van 4 o 5 adultos, el peso que podrás llevar de equipaje se reduce).

Ten en cuenta el peso máximo que puede admitir tu vehículo y deja un margen amplio (mejor que lleves 80 o 90 kilos menos que no que sean cinco). También te puedes plantear alquilar un vehículo mayor para viajar con una capacidad de carga superior.

Tamaño del coche:

Tiene relación con el apartado anterior, no es lo mismo buscar un portaequipajes para un Fiat 500 que mide 3.571 de largo que para un Ford Kuga que tiene más de 4.5 metros de longitud.

Si nuestro vehículo es pequeño el portaequipajes no puede ser muy grande ni muy pesado, o tendremos problemas si hace mucho viento y el vehículo al llevar un peso extra consumirá bastante más combustible.

Hay que fijarse en la longitud y la altura y el peso. Puedes encontrar cofres de techo de 3.20 kilos, 1,20 m de largo y 12 cm de altura que pueden ser válidos para coches pequeños.

En el otro extremo hay cofres de techo que pesan 18 kilos tiene 2.06 metros de largo, 84 de ancho y 34 de alto.

Sistema de apertura y cierre

Fundamental para viajar seguro, que el portaequipajes esté bien anclado. Si hablamos de cofres tienes dos sistemas de aperturas: los que son bilaterales y puedes abrir por ambos lados. Los que tiene sistema de apertura asistido, solo se abren por un lateral que permanece abierto hasta que termines de cargar.

Materiales

Puedes encontrar, bolsas portaequipajes que pesan menos que los cofres de techo rígidos, sobre 2 kilos. Son de materiales impermeables y resistentes, se ajustan con correas, pero al ser blandas no ofrecen la misma resistencia que un cofre de techo rígido. Para vehículos pequeños puede ser una solución interesante, además son más baratas que los cofres de techo.

Cofres de techo para coches que puedes encontrar en Amazon

Tienes una amplia oferta de portaequipajes en marcas y precios, desde los 47 euros a más de 700 € para vehículos grandes y de materiales de última tecnología ligeros y resistentes.

La bolsa de techo de BougeRV está hecha de material flexible y impermeable de PVC 1000D, 5 veces más DURADERO que el Oxford Nailon.

Tiene 15 pies cúbicos (equivalente a 425 LITROS), Dimensiones: 38.2 (L) x 38.2 (W) x 18.1 (H) «, Adecuada para Autocaravana, Camiones, SUV, Furgonetas y vehículos otros más grandes, Maximiza el espacio de carga de su vehículo

8 correas de seguridad se adhieren a las hebillas para ajustar el tamaño de su equipaje, Las correas anchas pueden asegurar que todo permanezca en su lugar incluso en carreteras accidentadas y con baches.

Cremallera sellada impermeable y fuerte

Costuras derretidas y solapa con cremallera, protege la carga de la arena del camino, el sol, el viento y la lluvia.

Material para tareas pesadas y impermeable del PVC 1000D

Un artículo con una buena relación calidad precio, sale por 47 euros nada menos.

Gran capacidad y fácil de guardar: El tamaño total del bolso de la azotea es 41»x35»x17 », lleva 15 pies cúbicos dignos de los elementos esenciales,puede aumentar el espacio de carga del vehículo sin obstaculizar la comodidad del pasajero, más capacidad, más placer!

Es plegable e impermeable : Este portador de techo de carga está hecho de nylon laminado de caucho, para proteger su engranaje y equipaje de la lluvia y el polvo en la carretera.

Fácil de instalar: Gracias al material plegable, 6 tiras de lazo incorporado y 6 tiras extras, nuestro portaequipajes techo de coche se fija en sólo cuestión de minutos, también fácilmente doblar la bolsa la azotea entera dentro del bolso de duffle cuando no esté en uso.

Robusto y seguro: Esta bolsa de carga superior con 6 extra fuerte, amplia correas para asegurarse de que todo se mantenga en su lugar incluso en el camino áspero y accidentado.

Para asegurar el espacio de carga en el momento de su uso. Los pliegues tienen un tamaño compacto que cabe en el maletero. Hecho de material resistente al agua, ver en Amazon.

Soldadura de costura tratada

sujetadores utilizan un cierre hermético. Proteja su carga y evite la intrusión de polvo y agua.

EasySnap rápida por el sistema de montaje

Lleva un gato hidráulico de botella que es ideal para la elevación vertical del coche. Dispone de homologación TÜV-GS Sistema de elevación muy sencillo Disponible en tres tonelajes a escoger: 2T – 3T – 5T.

Fruto de la capacidad innovadora de los técnicos es el práctico sistema de preperforación que caracteriza la gama de cajas de techo.

Basta con un bolígrafo. Rápido y fácil de usar, no es necesario utilizar herramientas peligrosas.

Capacidad máxima de la caja: 75 kg.

Bolsa de transporte para la baca del coche

Capacidad de 425 L

Impermeable y resistente a la decoloración

8 correas de sujeción con hebillas para atarla con facilidad a la baca del coche

Cierre con cremallera sobredimensionada con solapas impermeables

Costuras resistentes

Plegable

