Mejores cámaras para coches con GPS ✔

¿El uso de Dash Cam es legal en España?

Es la primera pregunta que nos hacemos, en Rusia son obligatorias, sin embargo en Austria están prohibidas por ley, mientras que en Luxemburgo se pueden colocar en el vehículo pero su uso en la vía pública está prohibido.

Ante la falta de uniformidad sobre este tema en el espacio europeo, la DGT, comenta en su revista interactiva, «Que ni sí ni no, ni todo lo contrario», — palabras textuales—. Esto se traduce en que no existe una postura oficial, si puedes llevar una cámara en tu coche, pero según el uso que hagas de ellas puede ser legal o no.

Por ejemplo, manipular las cámaras mientras se conduce es sancionable, y su uso en general está condicionado por la Ley de Protección de Datos.

Al respecto la AVPD, o Agencia Vasca de Protección de Datos, emitió un dictamen reciente que especificaba que si la grabación no tiene una clara intencionalidad doméstica, no estaría amparada por la Ley de Protección de Datos y por lo tanto sería ilegal.

Hacer grabaciones continuadas sobre las circunstancias del tráfico, entraría más en el concepto de vigilancia y esto es algo que solo pueden hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

¿Entonces no es legal la grabación desde el coche de las circunstancias de tráfico?

Pues no es algo taxativo, hay limitaciones pensadas para la protección del ciudadano, pero también existen resquicios a la ley. La Agencia Española de Protección de Datos, aunque esencialmente se pronuncia de forma similar a su homóloga vasca.

La AVPD, si deja un resquicio «a la legalidad del uso de estas cámaras en el coche, si existiese un interés legítimo perseguido por el responsable de tratamiento, (…), que prevalezca sobre el interés o derechos y libertades fundamentales del interesado».