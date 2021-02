Escritorios para espacios pequeños: 5 ideas prácticas ✔

Si además escoges un color similar al de la pared, tendrás un espacio para estudiar o trabajar, muy versátil. El modelo de la foto es de Homfa tiene 80 x 60 cm, el precio no es problema ya que está por debajo de 55 €.

¿Necesitas un espacio para estudiar o trabajar en casa y no quieres invertir mucho dinero?

Este otro escritorio plegable de la imagen inferior, es de COMIFORT, plegable, colgante y abatible. Las medidas 84 x 68 x 11 cm, tiene 7 estantes donde puedes colocar tus bolígrafos y material de oficina. Disponible en blanco y color roble.

Si buscas comodidad, este escritorio ajustable es lo último. Con elevación eléctrica, sin ruido interfaz USB y teclado extraíble. Se trata del escritorio eléctrico Abox, con pie de altura ajustable. Se apoya sobre cualquier superficie estable y lisa, como una mesa.

Puedes ajustar eléctricamente su estación de trabajo vertical con un botón de un toque. Cambie fácilmente tu estación de trabajo de estar sentado a de pie, para evitar el dolor de espalda y el dolor.

Transición fluida, motor silencioso para lograr un ajuste de altura continuo.

Ajustable en Altura para Sentarse y Pararse

Huella más Pequeña, Mayores Beneficios

Estable a Cualquier Altura

Elevación Automático

Espacio de Escritorio Completo

Fácil de Montar y Utilizar.

Funciona con la mayoría de mesas de escritorio

¿Armario o escritorio?

Un armario empotrado puede ser muy útil para montarse un escritorio en casa. Lo que pierdes en capacidad de almacenamiento, lo ganas en tener un espacio idóneo para trabajar sin necesidad de hacer obras, (solo habilitar el interior del armario).

Las posibilidades son muchas, colocar baldas o estantes a distintas alturas, y una meses anclada a pared como ves en la fotografía inferior. Tenemos el espacio del suelo despejado y en cambio aprovechamos el espacio en vertical.

Puedes colocar también una mesa plegable anclada en la pared del fondo del armario, como la del apartado anterior y así ahorrar espacio.

También puedes fijar una leja o ‘sobre’ de madera que hará de mesa, o usar un escritorio móvil con rueda que puede estar dentro del armario. Para documentos u otros enseres, coloca repisas o estantes de distintas alturas. ¡Te asombrará ver como da de si el espacio! En el vídeo inferior hasta 40 ideas para crear espacios de trabajo en casa.

Muebles transparentes

Los muebles de vidrio acrílico o cristal templado, al ser transparentes aportan una gran ligereza visual. En un mismo espacio te parecerá no llenan nada.

Por ejemplo, puede tener una consola en el recibidor, el salón o en un pasillo. Cuando necesites trabajar o estudiar solo necesitas añadir una silla.

La consola de la foto inferior tiene 75 cm de altura,110 cm de ancho y 35 de fondo, no es mucho el fondo, pero suficiente para apoyar el portátil para escribir, o libros para estudiar.

Este otro modelo también es interesante, por precio y diseño. Es bastante ligera a la vista, con el sobre de la mesa en vidrio templado de 8 mm de espesor, resistente y patas en blanco. Las medida son 110x35x80 cm

Aprovechar las esquinas

Gana superficie útil aprovechando las esquinas, por ejemplo con un escritorio como el de la foto en forma de L. En un área tienes 130 cm x 50 cm y en la otra 95 x 50 cm.

El diseño es bastante ligero visualmente, puedes colocarlo en el salón o cualquier lugar de la casa donde tengas una esquina. Se integra con la decoración, y te permite ver la televisión, desde un ordenador de sobremesa o desde el portátil.

Otra opción para aprovechar las esquinas, pero en este caso en forma de ángulo, (más recomendable si tienes niños en casa). Está fabricada en panel de madera en acabado roble claro. El bastidor es de metal muy resistente.

Material de la mesa: madera.

Material del bastidor: metal.

Tablero: 83x40cm y 63x40cm (WxD)

Altura: 72.5cm

Peso: 12,9kg (neto)

Carga máxima: 40kg.

Volumen de suministro: 1 x escritorio + 1 x instrucciones de montaje

Advertencia:

a. Los datos se midieron a mano, puede deberse a una desviación de 1-2 cm.

b. Todos los artículos decorativos no están incluidos en la entrega.

Escritorios móviles, lleva tu escritorio donde quieras

Una opción práctica que te permite estudiar o trabajar en distintas zonas de casa, tanto en el interior como en la terraza o el balcón. Puedes encontrar escritorios móviles con hasta 4 bandejas para libros, portátiles y otros objetos. Regulables en altura desde 68 € y los más sencillos con una sola bandeja los tienes desde 54 €.

El modelo de la foto superior es compacto cabe en cualquier lugar de casa. Mide : 60 x 40 x 75 cm

– Resistente y fácil de limpiar

– Con bandeja extensible para teclado

– Compartimiento inferior extra, por ejemplo para colocar la impresora

– Es fácil y rápido de montar

Esta mesa auxiliar con ruedas es cómoda y práctica. La puedes usar para leer, comer o para usar el ordenador. Ideal como pequeño carrito para llevar la comida a alguien que está en la cama.

El tablero permite regulación de altura. longitud e inclinación de hasta 45º.

Lleva 4 ruedas y el color es gris perla

Otra opción más económica es esta mesa con ruedas de 60×40 se ajusta en altura y te sirve como mesa para llevar el desayuno a la cama, (o si te sientas frente al sofá a trabajar). Altura regulable de 71-90 cm.

Muy ligera ya que pesa 6 kg. Fabricada en madera de partículas acabado alto brillo. Se limpia muy fácil y tiene una buena relación calidad precio.

Equipa tu casa en Amazon a los mejores precios

En muebles de jardín, iluminación o neveras de colores para dar un toque exclusivo a tu cocina. La mayor selección de diseños y marcas la puedes encontrar en Amazon. Su catálogo tiene millones de artículos, muebles para el jardín.

Si buscas ideas para regalar, no dejes de visitar Amazon, cada día tiene descuentos. Los envíos en Amazon no son caros comparado con otras tiendas online. El envío estándar cuesta 2.99 €. Sin embargo tienes la opción de no pagar gastos de envío. Los clientes Prime se ahorran los gastos de envío durante un año, en millones de productos.

Los clientes Prime además disfrutan de series y películas gratis en Prime Video y también hasta 40 horas de música de entre 2 millones de canciones. ¿Cuánto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes 36 euros al año. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!